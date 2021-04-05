Ngay sau Tết Thanh Minh, người mang 1 trong 5 mệnh này được Thần Tài dung túng, tiền bạc bất ngờ đổ ập xuống cửa

Tâm linh - Tử vi 05/04/2021 13:31

Theo tử vi 12 con giáp, vừa qua Tết Thanh Minh (4/4 dương lịch, hoặc 23/2 âm lịch), 5 con giáp mang mệnh sau đây sẽ gặp thời đổi vận, may mắn tìm về đến tận cửa, cuộc sống giàu có phất lên bất ngờ.

Người tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Đại Lâm Mộc, SN 1989

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Kỷ Tỵ mệnh Đại Lâm Mộc là người luôn có khát khao hoàn thiện bản thân mình. Họ luôn ý thức về những điểm yếu của cá nhân, từ đó luôn cố gắng vươn lên xây dựng một cuộc sống tích cực, tốt đẹp hơn. Từ sau ngày 4/4, vận khí của người mang mệnh Đại Lâm Mộc tuổi Kỷ Tỵ sẽ có nhiều thay đổi, đặc biệt là các con giáp nữ.

Tử vi cho biết, nhiều cơ hội trong công việc xuất hiện liên tục đôi khi khiến họ trở tay không kịp. Nếu là người làm công ăn lương, bạn bất ngờ nhận được một dự án lớn từ cấp trên sau bao ngày họ dõi theo thành quả công việc của bạn. Đừng chần chừ phân vân, bởi cơ hội đổi đời chỉ đến 1 lần. Vận may thăng chức, thăng lương cũng từ đây mà có. Với người làm ăn kinh doanh, sẽ có quý nhân tìm tới, chỉ bảo cho cách để người tuổi Kỷ Tỵ đưa ra các phương án làm ăn tiềm năng, thu về tiền tỷ.  Tuy nhiên, thời điểm này, bạn vẫn nên tỉnh táo để cân nhắc và đưa ra những lựa chọn thực sự phù hợp với mình.

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Từ sau ngày 4/4, vận khí của người mang mệnh Đại Lâm Mộc tuổi Kỷ Tỵ sẽ có nhiều thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Đinh Mão, mệnh Lư Trung Hỏa, SN 1987

Người sinh năm 1987 thuộc tuổi Đinh Mão, mệnh Lư Trung Hỏa. Đây là mẫu người có tính tình chu đáo, cẩn thận, tận tâm. Theo tử vi, họ là tuýp người luôn sống lạc quan, thân thiện và có tài ngoại giao nên các mối quan hệ xã hội rất rộng và hỗ trợ tốt cho công việc, sự nghiệp của họ. 

Sau Tết Thanh Minh, những người may mắn sinh năm này chỉ cần kiên trì với công việc thì sẽ được Thần Tài chấm sổ, sớm muộn cũng đạt được kết quả như mong muốn. Với người làm công ăn lương, bạn sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu, sếp sẽ "dòm ngó" tăng lương, tăng thưởng. Người làm kinh doanh thì chốt được thêm đơn hàng, đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước.

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Người sinh năm 1987 được Thần Tài chấm sổ, sớm muộn cũng đạt được kết quả như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Canh Ngọ, mệnh Lộ Bàng Thổ, SN 1990

Những người sinh năm 1990 là người có tính cách thân thiện, tốt bụng, lạc quan và luôn nhìn ra ưu điểm của người khác. Dù trong công việc hay cuộc sống, người này luôn tỏ ra nhiệt huyết chí không chỉ dựa dẫm vào vận may. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần đầu tháng 4, may mắn sẽ luôn ở bên người mệnh Lộ Bàng Thổ tuổi Canh Ngọ. Người thuộc cung mệnh này luôn rủng rỉnh tiền bạc trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt.

Người tuổi Nhâm Thân, mệnh Kiếm Phong Kim, SN 1992 

Người mệnh Kiếm Phong Kim sinh năm 19992 lại là tuýp người rất coi trọng sự nghiệp. Sau mỗi lần vấp ngã, bản mệnh tuổi này luôn nhanh chóng vực dậy tinh thần để tiếp tục thực hiện những kế hoạch của mình. 

Sau ngày 4/4, người này sẽ nhận được thần May Mắn để ý. Họ sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không những vậy, đường tình duyên của họ cũng rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn.

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Đường tình duyên của người sinh năm 1992 cũng rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Bính Tý, mệnh Giản Hạ Thủy, SN 1996

Những người sinh năm 1996 dù là nam hay nữ đều được trời phú cho sự thông minh, khéo léo. Nhờ đó, họ luôn được những người xung quanh yêu mến, giúp đỡ hết lòng dù là trong cuộc sống hay công việc. 

Từ sau Tết Thanh Minh, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, tài lộc của bản mệnh sẽ thăng hoa không ngừng. Đặc biệt bản mệnh nữ sẽ có cơ hội đón nhận phúc khí đổ về từ mọi phương, phát triển sự nghiệp. Với người làm ăn kinh doanh có thể may mắn tìm được các khoản lợi nhuận cao từ các mối làm ăn béo bở. Tuy nhiên, tử vi cũng khuyên bản mệnh đừng ôm đồm quá nhiều thứ kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe

*Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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