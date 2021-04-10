Những nét tướng CON TRỜI, phụ nữ chỉ cần có 3/6 chắc chắn không làm sếp cũng là hoa hậu, an bài hậu vận giàu sang

Theo tử vi tướng số, dưới đây là những nét quý tướng của phụ nữ được an bài mang số mệnh giàu sang. Chỉ cần có 3/5 điểm này, phụ nữ hãy an tâm vì hậu vận cực tốt.

Trán cao Theo sách nhân tướng học, người ta chia trán thành ba phần từ trên xuống dưới. Phần trên cùng biểu thị cho năng lực, ở giữa là khả năng ghi nhớ, phần dưới cùng chỉ khả năng trực quan của một người. Phụ nữ phàm có trán to rộng, đầy đặn thì cả ba thì sẽ thông minh hơn người bình thường rất nhiều. Phụ nữ có nét tướng này có tri thức, học vấn, giỏi lãnh đạo nên luôn có lợi thế trong công việc. Đặc biệt, đường công danh sự nghiệp của người nữ có trán cao luôn hanh thông, còn có số làm sếp lớn. Phụ nữ trán cao thường có học vấn, giỏi lãnh đạo nên luôn có lợi thế trong công việc - Ảnh minh họa: Internet Mắt sắc bén Theo tử vi tướng số, đoán người phụ nữ thông minh hay không bạn có thể nhìn nhận đôi mắt. Nếu mắt của người ấy dài và nhỏ, ánh mắt nhạy bén, mắt sáng có thần, ngoài việc thu hút người đối diện thì đây còn là người rất tài hoa, có khả năng quan sát rất nhạy bén, có năng lực phân tích. Tử vi chỉ rõ, bất kể là họ làm công việc gì thì sẽ luôn có thành tựu nhất định và cũng có thể trở thành người nổi bật trong lĩnh vực đó.

Tóc mỏng Nghe có vẻ lạ nhưng theo lịch sử nhân tướng học, phần lớn người thành công, có địa vị cao trong xã hội lại thường có mái tóc mỏng hơn người khác. Nét tướng này cho biết, đây là mẫu người phụ nữ nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý, cư xử nhã nhặn và giàu cảm thông với người khác. Nếu không có mái tóc mỏng nhưng người phụ nữ lại có đường mép chân tóc tạo thành vòng cung trên vầng trán thì đây đúng là mẫu phụ nữ có nhân cách tốt. Nếu khuôn mặt tròn thì đó là kiểu phụ nữ phúc hậu, tài trí, làm gì cũng công thành danh toại.

Phụ nữ có đường mép chân tóc tạo thành vòng cung trên vầng trán là mẫu phụ nữ có nhân cách tốt - Ảnh minh họa: Internet Gò má đầy đặn Người có gò má đầy đặn là người có tướng vượng phu, giúp chồng cũng như gia đình chồng "phất lên như diều gặp gió". Ngoài ra, người phụ nữ có gò máy đầy đặn, cao, tròn và thanh, không lộ xương cũng là người ý chí kiên cường, tinh thần phấn đấu cao. Không sớm thì muộn, những người này sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp ở tuổi trung niên. Tai trắng hơn mặt Nếu đôi tai người phụ nữ có hình dáng đầy đặn, hơn nữa làn da ở tai sáng bóng và trắng sáng hơn so với mặt, đích thị đây là người phụ nữ có năng lực học hành, khả năng phân tích tốt, có chỉ số thông minh cao. Những người này có thể dựa vào sự thông minh và lanh lợi của mình để đạt được thành công trong sự nghiệp. Hàm răng đẹp Người phụ nữ có hàm răng đẹp là hàm răng trật tự, sít nhau, bề mặt răng trắng sáng. Thông thường, những người có hàm răng đẹp là người có duyên ăn nói, suy nghĩ thận trọng. Họ có thể dựa vào 2 thế mạnh là sự thông minh và khéo miệng để đạt dễ dàng được thành công trong sự nghiệp. Người có hàm răng đẹp là người có duyên ăn nói, suy nghĩ thận trọng - Ảnh minh họa: Internet *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

4 con giáp ĐẠI PHÁT TÀI khi bước vào tuổi 30, lội ngược dòng nắm bắt 'thiên thời' đón hậu vận giàu sang Theo tử vi, người sinh ra thuộc 4 con giáp này có kiếp "khổ trước sướng sau". Tuổi trẻ càng bôn ba, chật vật bao nhiêu thì từ cột mốc 30 tuổi trở lên cuộc sống của họ ngày càng có nhiều biến đổi, theo hướng tích cực về cả tiền tài và sức khỏe.

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