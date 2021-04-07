5 đồ vật ĐẠI KỴ không nên để trong phòng khách, gia chủ cần tránh kẻo gặp XUI RỦI, tiền tài không thể vào cửa, đồ vật thứ 3 hầu như nhà nào cũng có

Tâm linh - Tử vi 07/04/2021 10:31

Phòng khách trong gia đình chính là nơi đón nhận vượng khí đầu tiên trong căn nhà, do đó không nên để 5 đồ vật đại kỵ này.

Phong thủy tốt thì không khí trong nhà cũng tốt hơn, thu hút được nhiều tiền tài giúp gia chủ sung túc hơn. Trong căn nhà, quan trọng nhất chính là phòng khách vì thế không nên trưng bày 5 đồ vật đại kỵ này. 

5 do vat dai ky
Phòng khách là nơi rước tài lộc trong nhà nên gia chủ cần chú ý không nên phạm sai lầm về phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Đồ cổ không rõ lai lịch

Đồ cổ không rõ nguồn gốc, lai lịch có thể mang đến nguồn âm khí nặng, khiến tài vận long đong, gia chủ kém may mắn. Vì vậy, chủ nhà khi muốn trưng bày các vật này cần tìm hiểu xuất xứ rõ ràng.

Gương

Điểm cộng của gương chính là làm cho không gian trong nhà trông có vẻ rộng hơn. Thế nhưng gia chủ không nên đặt gương trong phòng khách bởi nó sẽ khiến gia chủ gặp khó khăn, tổng thể vận may không được tốt cho lắm.

5 do vat dai ky 1
Gương là vật đại kỵ không nên trưng trong phòng khách - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đặc tính phản chiếu của gương nên có thể khiến chủ nhà không gặp được quý nhân phù trợ, bên cạnh đó nó còn gây ra cảm giác bất an như lúc nào cũng có người theo dõi.

Hoa giả hay cây giả

Xét về khía cạnh thẩm mỹ, hoa giả, cây giả không xấu lại còn rất đẹp. Tuy nhiên, về khía cạnh phong thủy thì nó mang đến tác động tiêu cực cho các thành viên trong gia đình.

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Cây, hoa giả rất đẹp nhưng không nên để trong phòng khách - Ảnh minh họa: Internet

Những đồ vật này có thể làm con đường tình duyên thêm trắc trở, khó khăn, đặc biệt là với những người phụ nữ độc thân. Còn gia đình có những cặp vợ chồng phạm phải đại kỵ này dễ gặp rắc rối, mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc đôi lứa.

Tranh ảnh nhạy cảm, màu sắc u ám

Phòng khách là nơi không phải nơi treo những bức ảnh có hình ảnh nhạy cảm hoặc tranh có màu sắc u ám, bạo lực. Đồ vật này không chỉ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia chủ mà còn khiến vợ chồng bất hòa.

Thùng rác

Thùng rác nghe thì hơi có vẻ phi lý nhưng nó lại là nơi quy tụ ám khí nặng nề. Theo phong thủy, phòng khách được coi là tiền đồ là nơi quan trọng liên quan đến sự phát triển của gia chủ. Một phòng khách "loạn lạc", có ám khí sẽ không mang đến tài vận và may mắn cho chủ nhà được. 

Vì những lý do trên, 5 thứ này gọi là vật đại kỵ trong phòng khách, nhà nào đang phạm phải thì nên thay đổi cách bố trí căn phòng này sau cho hợp phong thủy nhất. 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.)

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"Tề gia lập nghiệp" là câu nói mà người xưa hay ám chỉ gia đình phải ổn định thì mới bắt đầu lập nghiệp, khi đó sự nghiệp mới khởi sắc và vững vàng. Thế nhưng, ít ai biết, để gia đạo ổn trước tiên gia chủ phải ở trong một ngôi nhà có vượng khí dồi dào.

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