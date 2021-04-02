Tử vi 12 con giáp, thứ Bảy ngày 3/4/2021: Mão tiền vô như nước, Hợi quanh năm rủng rỉnh nay chẳng có lấy một xu

Tam Hội xuất hiện mang đến cho người tuổi Tý cơ hội gặp được quý nhân, đi đâu làm gì cũng được nâng đỡ, dù có gặp chuyện khó khăn bất trắc ngoài dự kiến cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Hôm nay 3/4/2021 là một ngày tốt, vận mệnh của 12 con giáp cũng có những điểm đáng quan tâm.

Thiên Ấn xuất hiện là cát thần che chở cho vận trình công danh ngày thứ 5 này của người tuổi Sửu. Được cát thần này chỉ lối dẫn đường nên dù công việc đang chìm trong đống rối ren thì những chú Trâu vẫn có thể dễ dàng hóa giải khúc mắc và tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Nhờ đó con đường công danh lợi lộc ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Tiền bạc trong ngày được Thực Thần che chở nên bạn không phải lo lâm vào cảnh túng thiếu. Song cũng chớ nên ỷ thế mà chi tiêu hoang phí, kẻo tiền có như núi cũng chẳng thể giữ dài lâu được.

Về chuyện tình cảm, Thủy – Thổ xung khắc có thể là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy.

3. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Dần

Quý nhân Lục Hợp che chở cho vận trình ngày hôm nay của người tuổi Dần. Bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Công việc ở thời điểm này tiến triển khá thuận lợi, không có gì đáng lo ngại.

Ngày hôm nay Chính Tài đến còn mang theo cơ hội đổi đời về tiền bạc, nếu biết tận dụng thì bạn không cần phải quá lo lắng chuyện chi tiêu trong những ngày tới.

Về tình cảm thì hôm nay người tuổi Dần vướng vận đào hoa. Nhờ thế mà người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, mối quan hệ phát triển nhanh chóng.

4. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Mão

Hợi Mão Bán Hợp báo hiệu hôm nay là một ngày tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn với người tuổi Mão. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất có thể.

Tình cảm và tiền tài của người tuổi Mão trong ngày hôm nay thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thủy sinh Mộc cho thấy chẳng những công việc, tiền tài hanh thông mà chuyện tình cảm của những chú Mèo cũng rất suôn sẻ.

5. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Chính Ấn soi bóng trong hôm nay nên gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Không điều gì có thể cản trở bước tiến của họ trong ngày hôm nay. Bạn tự tin thể hiện bản thân, giành lấy những cơ hội phát triển mà không chần chừ thêm phút giây nào nữa.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc lại gây không ít cản trở cho chuyện tình cảm của người tuổi này. Người độc thân mải mê kiếm tiền mà quên mất phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

6. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Tị

Hợi Tị Tương Xung nhuốm màu ảm đạm lên vận trình hôm nay của người tuổi Tị. Chuyện tình cảm không như ý muốn khiến con giáp này tiều tụy và chán nản rất nhiều.

Trái ngược với những rối ren trong chuyện tình cảm, đường công danh của những chú Rắn lại có phần khởi sắc hơn nhờ được Chính Quan độ mệnh. Ngày này, bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt, giành được sự tin tưởng của đồng nghiệp.

7. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Ngọ

Thiên Quan giáng mệnh nhắc nhở người tuổi Ngọ chớ nên huênh hoang, khoe mẽ trong ngày hôm nay nếu không muốn đắc tội với kẻ tiểu nhân.

Cũng trong ngày này, những chú Ngựa phải thận trọng cả trong các quyết định tài chính. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bản mệnh đầu tư mù quáng.

Ngũ hành xung khắc còn khiến mối quan hệ tình cảm của con giáp này gặp phải không ít vấn đề rối ren.

Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm của người tuổi Ngọ gặp nhiều vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

8. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Mùi

Dưới sự che chở của Tam Hợp, người tuổi Mùi đón một ngày mới với vận trình tươi sáng hơn nhiều. Tiền bạc dồi dào nhờ chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên càng dễ dàng hốt tiền hốt bạc, làm đâu thắng đó. Tuy nhiên, đừng quá mải mê kiếm tiền mà quên chăm lo cho hạnh phúc của mình bạn nhé.

Thủy – Thổ xung khắc báo hiệu những chú Dê có thể đối mặt với những mối bất hòa trong quan hệ tình cảm gia đình.

9. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Thân

Hợi Thân Tương Hại cảnh báo người tuổi Thân nên cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình trong hôm nay để đề phòng họa thị phi.

Lại thêm Kiếp Tài xuất hiện, đường tài lộc của những chú Khỉ đang gặp khá nhiều bấp bênh. Bản mệnh cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, bởi rất có thể bạn đang đi sai hướng và đánh mất tiền của trong tay mình một cách mù quáng.

Nếu còn độc thân thì hôm nay chính là cơ hội để bạn tìm thấy một nửa cho mình.

10. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Dậu

Có Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Dậu thêm phần quyết đoán và mạnh dạn để theo đuổi lý tưởng của bản thân. Đường công danh sự nghiệp nhờ vậy mà đạt được nhiều bước tiến mới.

Ngũ hành tương sinh cho thấy những chú Gà đón đường tình nở rộ, đào hoa phơi phới, bản mệnh nếu còn độc thân sẽ dễ lọt vào mắt xanh của người khác phái, nhờ thế chẳng mấy mà thoát khỏi kiếp độc thân, nắm giữ hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Vận đào hoa sẽ 'ghé thăm' nhà của người tuổi Dậu trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

11. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Tuất

Được Chính Ấn tương trợ, người tuổi Tuất có điềm báo thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Công việc hiện tại của bản mệnh không có nhiều khó khăn, trở ngại, con giáp này dễ dàng hoàn thành việc được giao.

Ngày Thủy khắc Thổ, bạn cần thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm của mình.

12. Tử vi Thứ 7 ngày 3/4/2021 của tuổi Hợi

Cục diện Hợi – Hợi Tự Hình không phải điềm báo tốt lành với người tuổi Hợi trong hôm nay. Thương Quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa, đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Thủy khí vượng còn cảnh báo về những vấn đề sức khỏe của con giáp này.

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