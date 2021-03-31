Cẩn thận 45 ngày tới, tuổi Thân – Tý – Ngọ có điềm báo ‘phá tài’, ‘tiền mất tật mang’

Theo dự đoán, tuổi Thân là 1 trong những con giáp đầu tiên gặp phải hạn vận trong chuyện tiền bạc. Chính vì thế, người tuổi Thân khi kinh doanh, hợp tác làm ăn nhất là khởi nghiệp cần tỉnh táo cân nhắc trước sau, tránh để “tiền mất tật mang”.

Hơn thế nữa, người tuổi Thân vốn bốc đồng, hay nóng nảy nên cần chú ý suy tính thiệt hơn, kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói, kiểm soát cảm xúc, hành động và lời nói của mình nhằm tránh thiệt thân. Ngoài ra, người tuổi Thân khi làm việc cần tỉnh táo xem xét, bản mệnh phải quản lý chặc chẽ tài sản hơn nhằm tránh bị kẻ xấu lợi dụng, khiến công sức đổ sông đổ biển.

Tuổi Tý

So với 2 tuổi Thân và Ngọ thì người tuổi Tý cần phải cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc để tránh mất tiền, thiệt thân. Trong 45 ngày tới, con đường bản mệnh tử vi của tuổi Tý không mấy khả quan, gặp khá nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tuổi Tý dễ bị người tiểu nhân lừa gạt nên phải sáng suốt suy nghĩ trước sau để không vướng vào những cái bẫy trời ơi từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt, người tuổi Tý nên cẩn thận với những lời lẽ đường mật, hãy tin vào trực giác của mình, tự mình làm và xác nhận mọi việc để không phải ‘hao tài tốn của’.