Tử vi giữa tháng 4/2021: 3 con giáp này nghèo mấy cũng phất lên được, tiền đầy ‘ngập két’, tiểu nhân muốn ngáng đường cũng khó

Tuổi Tị

Giữa tháng 4/2021 người tuổi Tị nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo do đã tích lũy được từ trước đó (như hay giúp đỡ người khác, chăm làm việc thiện, không nói khẩu nghiệp….). Do đó, vận trình của người này luôn được bình an. Đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng.