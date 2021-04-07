Tử vi giữa tháng 4/2021: 3 con giáp này nghèo mấy cũng phất lên được, tiền đầy ‘ngập két’, tiểu nhân muốn ngáng đường cũng khó

Tâm linh - Tử vi 07/04/2021 11:46

Giữa tháng 4/2021, 3 con giáp may mắn này được dịp rũ bỏ thị phi, xui xẻo, gặt hái nhiều tiền tài thậm chí có thể tạm biệt kiếp "nghèo đói". 

Tuổi Tị 

Giữa tháng 4/2021 người tuổi Tị nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo do đã tích lũy được từ trước đó (như hay giúp đỡ người khác, chăm làm việc thiện, không nói khẩu nghiệp….). Do đó, vận trình của người này luôn được bình an. Đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng.

 

Vào thời điểm trên, người cầm tinh con giáp may mắn này dù công việc bộn bề, việc làm hoài không hết, nhưng phúc báo chính là tiền bạc vào "ngập két". Chỉ cần bạn chủ động sắp xếp thời gian, cân bằng mọi thứ thì không phải lo nghèo đói về sau. 

con giap may man
Thời điểm giữa tháng 4 sắp tới chính là lúc người tuổi Tị có cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

So với các con giáp khác, những người cầm tinh con trâu thật thà, dũng cảm và giàu lòng lương thiện nhất. Theo tử vi, giữa tháng 4 tới, tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều may mắn, vận xui đã chính thức qua đi. Nguồn ánh sáng chiếu mệnh từ sao may mắn sẽ tiếp cho một lượng lớn tài lộc. Quý nhân sẽ xuất hiện để chỉ dẫn, giúp đỡ hết sức cho bạn giúp sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Chỉ cần chủ động, nỗ lực và gác lại mọi suy nghĩ lung tung, bạn sẽ thành công hơn cả mong đợi.

Điều duy nhất người tuổi này cần nhớ chính là cẩn thận miệng lưỡi, không nên háo thắng, bởi có thể gây hậu họa cho sau này. 

con giap may man 1
Người cầm tinh con giáp tuổi Sửu luôn rất thông minh và lanh lẹ, hãy nắm bắt thời điểm này để kiếm thật nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi thì thời khắc xui xẻo của tuổi Ngọ đã qua, giữa tháng 4/2021 chính là thời điểm may mắn nhất trong năm của con giáp này. Bởi vì Thần Tài chiếu cố, nên người cầm tinh con giáp này có cơ hội "hốt" không ít tiền vào túi. Ngoài ra, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh chính là quý nhân phù trợ bạn, giúp bạn gặt hái thành quả một cách triệt để vào thời gian trên. Tóm lại, bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn, phúc khí đầy mình nên làm gì cũng suôn sẻ, thành công trên cả sự mong đợi. Sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, tiểu nhân muốn ngáng đường cũng khó.

con giap may man 2
Người tuổi Sửu cần nhớ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh chính là quý nhân của bạn, giúp bạn nắm bắt cơ hội tài lộc này - Ảnh minh họa: Internet

Người thông minh không bằng gặp thời, bởi vậy nắm chặt lấy thời cơ này thì 3 con giáp may mắn này có thể xóa bỏ được kiếp nghèo và sống sung túc hơn. 

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này 'hốt' trọn vinh hoa, tiền cứ hết rồi lại có, đổi đời trong nháy mắt

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này 'hốt' trọn vinh hoa, tiền cứ hết rồi lại có, đổi đời trong nháy mắt

Sắp tới 3 con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   Xem tử vi tháng tư con giáp gặp may mắn tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 58 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 1 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 17 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường