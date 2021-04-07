Tử vi giữa tháng 4/2021: 3 con giáp này nghèo mấy cũng phất lên được, tiền đầy ‘ngập két’, tiểu nhân muốn ngáng đường cũng khó

Giữa tháng 4/2021 người tuổi Tị nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo do đã tích lũy được từ trước đó (như hay giúp đỡ người khác, chăm làm việc thiện, không nói khẩu nghiệp….). Do đó, vận trình của người này luôn được bình an. Đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng.

Thời điểm giữa tháng 4 sắp tới chính là lúc người tuổi Tị có cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm trên, người cầm tinh con giáp may mắn này dù công việc bộn bề, việc làm hoài không hết, nhưng phúc báo chính là tiền bạc vào "ngập két". Chỉ cần bạn chủ động sắp xếp thời gian, cân bằng mọi thứ thì không phải lo nghèo đói về sau.

Tuổi Sửu

So với các con giáp khác, những người cầm tinh con trâu thật thà, dũng cảm và giàu lòng lương thiện nhất. Theo tử vi, giữa tháng 4 tới, tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều may mắn, vận xui đã chính thức qua đi. Nguồn ánh sáng chiếu mệnh từ sao may mắn sẽ tiếp cho một lượng lớn tài lộc. Quý nhân sẽ xuất hiện để chỉ dẫn, giúp đỡ hết sức cho bạn giúp sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Chỉ cần chủ động, nỗ lực và gác lại mọi suy nghĩ lung tung, bạn sẽ thành công hơn cả mong đợi.

Điều duy nhất người tuổi này cần nhớ chính là cẩn thận miệng lưỡi, không nên háo thắng, bởi có thể gây hậu họa cho sau này.

Người cầm tinh con giáp tuổi Sửu luôn rất thông minh và lanh lẹ, hãy nắm bắt thời điểm này để kiếm thật nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi thì thời khắc xui xẻo của tuổi Ngọ đã qua, giữa tháng 4/2021 chính là thời điểm may mắn nhất trong năm của con giáp này. Bởi vì Thần Tài chiếu cố, nên người cầm tinh con giáp này có cơ hội "hốt" không ít tiền vào túi. Ngoài ra, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh chính là quý nhân phù trợ bạn, giúp bạn gặt hái thành quả một cách triệt để vào thời gian trên. Tóm lại, bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn, phúc khí đầy mình nên làm gì cũng suôn sẻ, thành công trên cả sự mong đợi. Sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, tiểu nhân muốn ngáng đường cũng khó.

Người tuổi Sửu cần nhớ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh chính là quý nhân của bạn, giúp bạn nắm bắt cơ hội tài lộc này - Ảnh minh họa: Internet

Người thông minh không bằng gặp thời, bởi vậy nắm chặt lấy thời cơ này thì 3 con giáp may mắn này có thể xóa bỏ được kiếp nghèo và sống sung túc hơn.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).