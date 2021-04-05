Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này 'hốt' trọn vinh hoa, tiền cứ hết rồi lại có, đổi đời trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 05/04/2021 08:47

Sắp tới 3 con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn hơn người.

Theo tử vi 3 con giáp này sẽ gặp được may mắn trong 10 ngày tới. 

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê sắp đón khoảng thời gian cát lành nhất trong năm 2021.

Từ đầu tháng, người tuổi này đã đón nhận rất nhiều tin vui. Đặc biệt vận trình cho thấy từ ngày 5 đến ngày 15 lại càng hanh thông, ổn định hơn rất nhiều. Đối với sự nghiệp dù có khó khăn trở ngại đến đâu, người tuổi Mùi cũng dễ dàng vượt qua bằng chính năng lực của bản thân mình, nhờ đó họ gặt hái được rất nhiều thành tựu vượt trội.

Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên chủ quan, đắm chìm vào cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, khiến bản thân tiếc nuối nhiều việc.

3 con giap
Thời khắc cát lành nhất của tuổi Mùi là trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Về tài chính, thu nhập của con giáp này khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu đã kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn. Song nên nhớ tuyệt đối phải tránh xa chuyện cờ bạc đỏ đen, chỉ những gì chính tay mình làm ra thì mới bền vững mà thôi.

Người tuổi Thân còn cô đơn có thể sẽ rơi vào lưới tình một lần nữa. Đây là thời gian thuận lợi nhất về sự nghiệp lẫn tình yêu của con giáp này.

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Trong 10 ngày tới người tuổi Thân có thể sẽ dư ra một khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Do được Thần tài ưu ái, tuổi Tỵ tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Khởi đầu tháng 4 suôn sẻ báo hiệu những điều tốt lành đến với con giáp này.

Cụ thể, người kinh doanh sẽ có lợi nhuận tăng cao, nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Tài trí, khả năng ứng biến cùng sự quyết đoán của con giáp này sẽ giúp cho người tuổi Tỵ có vận trình vượng phát. Tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim, chuyện tình cảm của những chú Rắn đang khá thuận lợi.

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Người tuổi Tỵ kinh doanh sẽ mở rộng được quy mô trong khoảng thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Tử vi 12 con giáp, thứ Bảy ngày 3/4/2021: Mão tiền vô như nước, Hợi quanh năm rủng rỉnh nay chẳng có lấy một xu

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