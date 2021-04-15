Đầu năm BỈ CỰC giữa năm THÁI LAI, 3 con giáp 'sướng rơn người' vì được thần may mắn bám gót, tiền nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 15/04/2021 16:50

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này đầu năm bỉ cực, giữa năm thái lai. Bản mệnh làm việc gì cũng lành nhiều dữ ít, có khó khăn cũng được quý nhân phù trợ, việc đếm tiền không xuể như lẽ dĩ nhiên.

Tuổi Mão

Nếu như đầu năm 2021, người tuổi Mão gặp phải nhiều sóng gió, trục trặc trong vận trình công danh sự nghiệp thì đến giữa năm, con giáp này sẽ có một bước tiến mới rõ rệt. Cụ thể, bản mệnh sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc chính lẫn phụ, mọi thứ đều diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hẳn.

Về chuyện tình cảm, bạn và người ấy cứ thế ấm êm, thậm chí là ngày càng mặn nồng. Bởi vậy, hai bạn nên tính đến chuyện kết hôn sớm đi là vừa. Tuy vậy, Mão nên luôn luôn cẩn trọng trong mọi việc, bất kì lúc nào lơ đễnh, bạn cũng có thể vướng phải những khó khăn không đáng có. Mặc dù được thần May Mắn bên cạnh chở che, tuy vậy việc gặp trục trặc sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian quý báu.

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 Bản mệnh sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc chính lẫn phụ, mọi thứ đều diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tỵ vốn có bản tính thông minh, lanh lợi, lại khéo léo trong đối nhân xử thế. Vì vậy, bạn luôn tạo được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt là việc tận dụng triệt để bất kì cơ hội nào ùa đến. Cũng chính vì thế, Tỵ không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, mà ngược lại, bản mệnh luôn mạnh mẽ và bản lĩnh đương đầu.

Giữa năm nay, những nỗ lực suốt thời gian qua của bạn dường như đang được đền đáp. Nhiều dự án thành công, hoa hồng xuất hiện nhiều hơn, tìm được nhiều mối làm ăn “béo bở”… là những vấn đề quen thuộc có khả năng làm Tỵ. sướng rơn. Vì thế, bạn có thể ung dung hưởng thụ. Tuy nhiên, đừng quên “quả ngọt” sẽ không tồn tại mãi nếu bạn chỉ biết ăn chơi mà chẳng tiếp tục tạo ra chúng. Lời khuyên dành cho con giáp này là hãy biết tiết kiệm, dè chừng trong chi tiêu và đầu tư kinh doanh nhé!

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 Tỵ không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, mà ngược lại, bản mệnh luôn mạnh mẽ và bản lĩnh đương đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường sẽ không được sinh ra trong một gia đình giàu có. Phần lớn những gì họ có được đều do chính tay họ nỗ lực, phấn đấu. Với ý chí cầu tiến ngút trời, Dậu sẽ có một khối tài sản kếch xù mặc dù tuổi đời còn trẻ.

Năm 2021 sẽ là một năm thực sự khởi sắc với bản mệnh. Chưa bao giờ Dậu nhàn hạ mà lại gặt hái được nhiều thành quả như năm nay, có lẽ lí do cũng bắt nguồn một phần từ tài lãnh đạo, nhìn xa trông rộng của bạn chăng? Nói chung, sóng gió thời gian này cũng phải chào thua trước bản lĩnh của người tuổi Dậu, 2021 đúng là một năm “đầu năm bỉ cực, giữa năm thái lai” của con giáp này.

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 Với ý chí cầu tiến ngút trời, Dậu sẽ có một khối tài sản kếch xù mặc dù tuổi đời còn trẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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