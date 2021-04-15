Có con thuộc 3 con giáp này: Cha mẹ được Thần Tài chiếu mệnh, lộc lá ùa cửa trước tràn cửa sau, an nhiên vui vầy 60 năm cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 15/04/2021 07:59

Theo tử vi 12 con giáp, nếu sinh con thuộc 3 con giáp này, bản mệnh sẽ được Thần Tài chiếu mệnh cả đời, lộc lá đếm không xuể. Không những thế, cuộc sống lúc nào cũng may mắn, hung tinh chẳng còn cơ hội để “xía” vào đời tư của bạn.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho thấy những người tuổi Mùi lúc còn nhỏ sẽ thường có bản tính nghịch ngợm, thậm chí là nổi loạn. Đặc biệt, bản mệnh rất có óc sáng tạo cũng như những suy nghĩ mạnh dạn hơn người. Vì vậy khi trưởng thành, con giáp này thể hiện rõ mình là người bản lĩnh, được việc, làm nghề gì cũng có được cuộc sống “cuộn trong nhung lụa”.

Lại thêm thần May Mắn chiếu cố nên Mùi dễ vượng phát. Có tiền trong tay, Mùi biết cách chi tiêu, tiết kiệm, lắng lo cho những người thân trong gia đình, nhất là quan tâm việc an dưỡng tuổi già của bố mẹ. Chính vì bản tính thiện lương đó, nên Thần Tài ngày càng chiếu cố người tuổi Mùi hơn nữa.

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Có tiền trong tay, Mùi biết cách chi tiêu, tiết kiệm, lắng lo cho những người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới, Tuất là người sống tình cảm, tốt bụng, hay giúp đỡ và an ủi người khác. Có lẽ vì đã quá quen với việc làm bờ vai vững chắc cho những người thân yêu, nên Tuất dần quên đi chính mình cũng cần được chia sẻ. Đừng ngần ngại mở lòng, mọi người thực sự rất yêu thương và quý mến bạn đấy!

Về vận trình công danh, người tuổi Tuất thường có sự nghiệp vững chắc từ sau 28 tuổi. Việc này khiến bố mẹ của bản mệnh tự hào và vui lòng về “đứa con vàng” của mình. Thực ra, họ chẳng đòi hỏi gì quá to tát từ bạn, tuy nhiên Tuất lại là người rất hiếu thảo, luôn dành những điều tốt đẹp cho đấng sinh thành. Bởi vậy, người tuổi Tuất luôn có cuộc sống gia đình viên mãn, ấm êm.

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 Về vận trình công danh, người tuổi Tuất thường có sự nghiệp vững chắc từ sau 28 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành hầu như rất ít gặp sóng gió. Mặc dù không sinh ra từ vạch đích, nhưng Hợi luôn biết cách khiến mình mãi được hưởng “số sướng”. Vì được Chính Tài ưu ái phù trợ nên bản mệnh dù có gặp trục trặc trong cuộc sống cũng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Điều này giúp Hợi có một tinh thần ổn định mà đương đầu với nhiều kế hoạch khác.

Dù không sở hữu một khối tài sản kếch xù nhưng nguồn kinh tế của con giáp này thuộc vào hàng ổn định, nên Hợi và gia đình ít khi lâm vào cảnh khốn cùng liên quan đến kinh tế. Hơn nữa, người tuổi Hợi có nhiều tham vọng và phúc khí, nên dễ thành đạt. Một khi đã bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, bản mệnh càng thể hiện sự hiếu lễ của mình, trở thành thần hộ mệnh của cha mẹ, giúp họ cả đời hưởng giàu sang phú quý.

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 Một khi đã bước lên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, bản mệnh càng thể hiện sự hiếu lễ của mình - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Cuối tháng 4/2021: 3 con giáp đổi vận giàu sụ, lộc lá chật tủ, làm ‘sương sương’ cũng gom tiền về đầy két

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