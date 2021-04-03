3 con giáp bẩm sinh mang Thiên mệnh, TIỀN tới cửa trước, BẠC vào cửa sau, cả đời tiêu pha không hết

Tâm linh - Tử vi 03/04/2021 08:00

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này ngay từ lúc sinh ra đã mang Thiên mệnh, đi đâu làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Bởi vậy, cuộc sống của họ nhìn chung là bình yên, chẳng bao giờ sợ thiếu “lộc ăn”.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là người có số mệnh đặc biệt may mắn, từ nhỏ đã được mọi người yêu thích, luôn nhận được nhiều chăm sóc quan tâm. Bởi vậy, cuộc đời Tuất nhìn chung suôn sẻ, lúc nào cũng có người sẵn sàng hi sinh vì bạn.

Ngoài ra, con giáp này thiện lương, chân thành, nên dễ gặp được quý nhân. Họ sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong công việc về tinh thần lẫn vật chất. Không những thế, vào những lúc Tuất phá sản, họ cũng sẽ không màng tình thế mà vực bạn đứng dậy. Vậy mới nói số mệnh của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, cả đời chẳng sợ thiếu “lộc ăn”.

Tuổi Dần

Hầu hết người tuổi Dần may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, may mắn được hưởng nhung lụa từ bé. Điều quan trọng ở đây là gia đình bản mệnh làm ăn ổn định vững bền, có của ăn của để mấy đời cũng chẳng hết. Vậy nên, Dần có tiền đề vững chắc để theo đuổi hoài bão, mơ ước.

Cũng chính vì cuộc sống sung túc đủ đầy đó nên con giáp này dành dụm được một khoản tiết kiệm kha khá cho cuộc sống của mình. Đặc biệt, bạn là người có trái tim nhân hậu, Dần hay xót thương cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Bởi thế, bản mệnh rất hay tổ chức và tham gia những chuyến đi thiện nguyện ở khắp nơi. Và ở những nơi đó, phúc đức sinh phú quý, bạn sẽ lại gặp được quý nhân, bắt đầu mối lương duyên tốt đẹp mãi về sau.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, con giáp này nhờ có Thiên hoàng chiếu mệnh mà bạn làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ, lành nhiều dữ ít. Ngoài ra, Thân còn được lòng mọi người. Gặp ai, Thân cũng được họ quý mến, tình nguyện kết bạn và giúp đỡ con giáp này mọi việc trong cuộc sống. Cũng chính vì thế mà vận mệnh của người tuổi Thân vô cùng sáng sủa.

Tuy nhiên, Thân lại khá cứng nhắc và bảo thủ trong một số chuyện. Lời khuyên dành cho bạn là hãy bớt đa nghi đi nhé, nếu chuyện gì không đáng suy nghĩ nhiều thì nên bỏ qua để tâm trí thoải mái. Đừng vì suy diễn của chính mình mà đánh mất đi những mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu nay.

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 Theo tử vi, con giáp này nhờ có Thiên hoàng chiếu mệnh mà bạn làm việc gì cũng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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