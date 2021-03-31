Top 3 con giáp bản tính thiện lương, phúc đức sinh phú quý, càng già càng giàu

Tâm linh - Tử vi 31/03/2021 20:30

Theo tử vi ngày mới, những con giáp này bẩm sinh bản tính đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Bởi vậy, phúc đức ngút trời, càng già càng giàu.

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con trâu tuổi thanh xuân thường vất vả, gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống. Dẫu vậy, con giáp này luôn có một ý chí cầu tiến ngút trời, không bao giờ sợ thất bại. Mỗi một lần vượt lên hoàn cảnh như thế, Sửu sẽ thu về nhiều vốn sống lẫn kinh nghiệm làm việc. Bởi vậy, người tuổi Sửu càng lớn tuổi càng được Chính Tài phù trợ, ăn nên làm ra.

Bên cạnh đó, vì bản thân đã trải nghiệm quá nhiều trở ngại nên Sửu khá cứng nhắc trong công việc. Bản tính này đôi khi khiến bạn mất bình tĩnh và bảo thủ về một số chuyện không đáng có. Tuy nhiên, con giáp này vốn thiện lương, bao dung là kim chỉ nam trong lối sống của họ. Bởi vậy, có thể bên ngoài Sửu hơi khó tính vậy thôi chứ bên trong lại chứa đựng một trái tim ấm áp, biết yêu thương và thông cảm.

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 Người tuổi Sửu càng lớn tuổi càng được Chính Tài phù trợ, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, Dần từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng con giáp này không hề tự kiêu. Ngược lại, người tuổi Dần luôn ý thức việc mình phải cố gắng học tập và làm việc để cuộc sống ngày càng được cải thiện.

Đến tuổi trưởng thành, sự mạnh mẽ và ý chí thép này lại càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Dần còn biết sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn, bạn rất hay làm từ thiện, bởi vậy phúc phần mà con giáp này tích được phải nói là nhiều vô kể. Phúc phần ấy không chỉ mỗi bạn hoan hỷ được nhận, mà bản mệnh còn có thể để dành cho con cháu đời sau. Vậy nên càng lớn tuổi, Dần sẽ có của ăn của để, tiêu pha thoải mái dưỡng già.

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 Dần từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng con giáp này không hề tự kiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tham vọng lớn về sự nghiệp, cũng có chí tiến thủ cao, họ luôn dốc hết sức có thể để đạt được mục tiêu. Ngay từ nhỏ, họ là những người thông minh, lanh lợi, có hoài bão. Lớn lên, Tuất đã sớm bước ra đời kinh doanh và thành công với những kế hoạch nho nhỏ ban đầu. Cũng chính vì sự nỗ lực hơn người này mà bản mệnh đã tích góp được một khối tài sản kếch xù.

Biết rằng nguồn tài chính này có thể giúp bạn sống ổn định mãi về sau, thế nhưng Tuất hãy biết tiết kiệm ngay từ bây giờ nhé. Tuất có thể gửi tiết kiệm hoặc mở rộng kinh doanh để giúp nguồn thu bền vững hơn, thay vì chỉ biết tiêu xài hoang phí. Nếu làm được điều này, người tuổi Tuất sẽ có hậu vận cực sáng sủa, sung túc đủ đầy về già.

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 Người tuổi Tuất có tham vọng lớn về sự nghiệp, cũng có chí tiến thủ cao, họ luôn dốc hết sức có thể để đạt được mục tiêu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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