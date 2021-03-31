Tháng 5 tới, những con giáp cẩn thận hao tốn tiền của, tài lộc tiêu tán, khóc thét vì xui xẻo cứ tìm đến

Tâm linh - Tử vi 31/03/2021 11:17

Theo tử vi ngày mới, tháng 5 sắp tới đây, 3 con giáp này cần hết sức cẩn thận trong chi tiêu bởi lẽ dễ lâm vào cảnh hao tốn tiền của, tài lộc tiêu tán.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bản tính chăm chỉ, ít thích bon chen hay tranh giành của ai điều gì. Bởi vậy, bản mệnh rất được lòng cấp trên. Sếp luôn tin tưởng và thường xuyên giao cho bạn những hợp đồng mấu chốt. Nhờ sự ưu ái này mà Sửu nhận được tiền lương thưởng hậu hĩnh, tiêu pha thoải mái.

Tuy nhiên đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn bị tiểu nhân dòm ngó, thậm chí là ganh tị và nghĩ cách hãm hại bản mệnh. Tháng 5 sắp tới đây, Sửu hãy kiểm tra thật kĩ lưỡng những công việc mình quản lí, đồng thời theo sát tiến độ của công việc đó. Bạn tuyệt đối không được lơ là một giây phút nào, vì chỉ cần lơ đãng một chút thôi, mọi công sức của Sửu có thể đổ sông đổ biển, tài lộc cũng từ đó không cánh mà bay.

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 Người tuổi Sửu bản tính chăm chỉ, ít thích bon chen hay tranh giành của ai điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng hưởng lợi, lành nhiều dữ ít. Vì vậy, người tuổi Thìn có cuộc sống khá thoải mái, biết cách hưởng thụ, ít khi phải đau đầu vì vấn đề tài chính trong cuộc sống.

Cũng chính vì bản tính này mà bản mệnh đôi lúc sẽ hơi chủ quan, ỷ y vào may mắn và tài năng của bản thân bấy lâu nay. Bởi thế, Thìn đang trên đà vung tay vào rất nhiều dự án tiền tỷ cùng một lúc, hay chí ít là cũng đầu tư vào nhiều công việc kinh doanh đồng thời. Việc này cực kì nguy hiểm, nó có nguy cơ khiến Thìn lâm vào tình cảnh “Được ăn cả, ngã về không”. Lời khuyên dành cho bản mệnh là bạn nên suy tính thật kĩ lưỡng về kế hoạch đường dài lẫn nguồn kinh tế trong phạm vi cho phép, để luôn có tiền đề vững chắc giúp bạn vững tâm trên con đường phát triển công danh sự nghiệp.

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 Thìn sinh ra đã được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng hưởng lợi, lành nhiều dữ ít - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới, Ngọ là người biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng suy tính trước sau, ít khi bạn rơi vào tình thế bị động. Ngọ còn là người biết sắp xếp thời gian phân bổ công việc cũng như cuộc sống cá nhân rất tốt, thế nên con giáp này luôn có một tinh thần khỏe mạnh để làm tốt mọi việc.

Tuy nhiên trong tháng 5/2021, người tuổi Ngọ sẽ phải đối diện với một cú sốc lớn về tài chính mà có lẽ từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ gặp phải. Mọi thứ chỉ đến từ những nguyên nhân vô cùng nhỏ nhặt, nói chung là sai sót không đáng có nhưng hậu quả phải gánh thì xem chừng khá là cồng kềnh đây! Biết được điều này, Ngọ nên cực kì thận trọng trong từng quyết định, sát sao hơn nữa trong công việc nếu bạn không muốn ví tiền nhẹ xìu, mở ra là chỉ muốn khóc thét!

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 Trong tháng 5/2021, người tuổi Ngọ sẽ phải đối diện với một cú sốc lớn về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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