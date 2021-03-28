Điểm tên top 3 con giáp có số mệnh hưng vượng, cả đời được Chính Tài phù trợ, phú quý như lẽ dĩ nhiên

Tâm linh - Tử vi 28/03/2021 20:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này sinh ra đã có số hưởng vinh hoa phú quý. Dù cả đời làm nhiều việc hay ít việc, bản mệnh cũng luôn được Chính Tài phù trợ, sống trong cảnh giàu sang sung sướng.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới cho biết, người tuổi Mão chăm chỉ, cần cù, lại còn lương thiện, luôn sẵn lòng giúp người khác mà không so đo tính toán thiệt hơn. Mão hiền lành đến nỗi có kẻ tiểu nhân từng hãm hại bạn, bản mệnh cũng chẳng để bụng, thậm chí là vẫn đối đãi tốt với họ.

Chính vì có tấm lòng thiện lương đó nên vận khí cả đời của con giáp này rất hưng vượng. Vào thời điểm khó khăn, cấp bách nhất, Mão đều có thể chuyển nguy thành cơ, chuyển hung thành cát. Cả cuộc đời của người tuổi Mão thuận buồm xuôi gió, cho dù có xuất thân trong gia đình khó khăn thì cũng có thể tự mình kinh doanh, tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng với khối tài sản kếch xù. Ngược lại, nếu chú mèo nào may mắn hơn khi xuất thân từ danh gia vọng tộc, bạn cũng sẽ phú quý chẳng kém, tiền bạc xài cả đời không xuể. Tóm chung, Mão hãy cố gắng giữ được bản chất tốt đẹp mà bấy lâu nay bạn đã theo đuổi nhé!

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 Chính vì có tấm lòng thiện lương đó nên vận khí cả đời của con giáp này rất hưng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn bẩm sinh mạnh mẽ, khí chất hơn người. Khi tham gia vào công việc hay kinh doanh, Thìn chứng tỏ được mình là người có tầm nhìn xa trông rộng, luôn có ý chí quyết tâm và cầu tiến không ngừng, đồng thời còn có tài lãnh đạo.

Cũng bởi năng lực xuất chúng đó đã giúp cho người tuổi Thìn làm việc gì cũng đứng số một, nhanh chóng trèo lên đỉnh cao của sự nghiệp. Con giáp này còn là người chịu được gian khó, không ngại khổ nên thành quả bạn nhận được luôn xứng đáng với mọi công sức bạn đã bỏ ra. Nhìn chung, hầu như Chính Tài đều phù trợ bạn cả đời. Dù có đôi lần vấp ngã, nhưng những điều đó chẳng là gì so với bản tính mạnh mẽ và tài năng của bạn. Đừng lo! Sẽ chẳng có vấn đề gì làm khó được Thìn đâu!

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 Theo tử vi 12 con giáp, Thìn bẩm sinh mạnh mẽ, khí chất hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khi còn trẻ phải trải qua nhiều vất vả, trở ngại, phần lớn là từ tay trắng lập nghiệp, tự tìm cơ hội cho bản thân. Mặc dù vạn sự khởi đầu nan, thế nhưng tài vận của con giáp này lại luôn rất tốt đẹp, làm việc gì cũng đem lại nguồn thu, tiền bạc rủng rỉnh tràn túi, cả đời sống trong nhung lụa.

Trong vận trình công danh sự nghiệp của Tỵ, bản mệnh rất hay gặp phải kẻ tiểu nhân ganh ghét, hãm hại. Tuy nhiên, với đôi mắt tinh tường và quá nhiều kinh nghiệm như Tỵ, bạn dễ dàng nhận ra và giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Chính vì bản tính vừa có lý lại vừa đầy tình như thế, con giáp này rất mạnh mẽ, chí khí, đứng vững trước mọi sóng gió. Bươn chải từ sớm và thành công bất ngờ, Tỵ đã gầy dựng được một cơ đồ chắc chắn để tương lai của mình lẫn những người thân yêu của bản mệnh vô cùng sung túc và hạnh phúc.

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 Bản mệnh làm việc gì cũng đem lại nguồn thu, tiền bạc rủng rỉnh tràn túi, cả đời sống trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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