Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của 12 con giáp: Sửu phát cáu với sự nghiệp, Tuất hưởng ‘miếng mồi ngon’ không tưởng, Tý gặp chuyện tình duyên ‘hỡi ôi’

Hôm nay, người tuổi Tý thật sự có bước chuyển mình trong công danh sự nghiệp. Cụ thể, bản mệnh sẽ được thần May Mắn bám, bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt, nếu những chiếc hợp đồng mà được kí kết hôm nay, chắc chắn sẽ sinh lợi nhuận cao.

Dưới đây là tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của 12 con giáp. Mời bạn đọc tham khảo và chiêm nghiệm, để có được những sự chuẩn bị hoàn hảo nhất đón chào ngày mới.

Hôm nay, Sửu gặp một số vấn đề rắc rối trong công việc. Việc bạn bị trả đi trả lại bản thảo đã khiến bản mệnh phát cáu vì những căng thẳng tột độ. Chính vì thế bạn đang dần có ý nghĩ sẽ chấm dứt công việc hiện tại và tìm một bến đỗ mới. Trước khi đưa ra quyết định gì, hãy suy nghĩ kĩ Sửu nhé.

Về chuyện tình cảm, hai bạn dạo này đang có khoảng cách bởi những lí do rất “hỡi ôi”. Đơn giản mà, bạn đừng tham công tiếc việc quá mà hãy dành ra một khoảng thời gian trong ngày để tỏ ra yêu thương, chăm sóc nửa kia. Nếu có thời gian, cặp đôi nên đưa nhau đi du lịch, tình cảm của hai bạn sẽ nồng ấm hơn rất nhiều.

Vận trình tình cảm của Sửu nói chung là yên bình. Hai bạn đều là những người lành tính, thích xu hướng nhẹ nhàng. Bởi vậy khi “đụng chuyện”, bản mệnh cũng sẽ giải quyết theo kiểu văn minh và lịch sự. Đây chính là bí quyết hay mà cặp đôi nên duy trì để hạnh phúc cùng nhau cả đời.

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đang có nhiều điềm xấu liên quan đến tiền bạc. Đó có thể là những khoản nợ bạn không thể chi trả hay sự thất bại của một dự án Dần đầu tư thời điểm gần đây. Bởi vậy, con giáp này cần cẩn trọng và tiết kiệm hơn trong chi tiêu để có của ăn của để nhé.

Đặc biệt hôm nay, người tuổi Dần sẽ nhận ra mình đang có rất nhiều người theo đuổi. Họ đều yêu mến và muốn “tấn công” Dần thật mãnh liệt để giành lấy bạn từ tay đối thủ. Rơi vào tình thế này, Dần đôi lúc sẽ cảm thấy tự mãn vì hạnh phúc, nhưng cũng không tránh khỏi sự chọn lựa. Thật ra, bạn phải chịu một áp lực trong chuyện này, bởi nếu bạn chọn sai, bản mệnh sẽ nuối tiếc cả đời.

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Mão

Người tuổi Mão nên hạn chế dùng bố mẹ làm lá chắn, hãy cho họ thấy bạn đã trưởng thành. Công việc của bạn cần sự hợp tác, như vậy tiến độ sẽ được đẩy nhanh mà nhiều mối nhân duyên lâu dài cũng được mở rộng, giúp ích cho con đường làm nghề của bạn.

Mão nên đặc biệt lưu ý sức khỏe, nhất là các bệnh về xương khớp và tim mạch. Con giáp này nên tìm hiểu một số bộ môn luyện tập thể dục thể thao tại nhà nếu bạn quá bận và không có nhiều thời gian ra ngoài. Thỉnh thoảng, Mão cũng nên dành thời gian để thư giãn, việc này sẽ giúp bạn tránh được chứng căng thẳng phổ biến mà Mão hay gặp phải đấy.

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Thìn

Theo tử vi ngày mới, chuyện làm ăn của Thìn sẽ khởi sắc, tiến triển liên hồi những điểm thuận lợi. Tình hình này khiến Thìn quyết định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, tìm thêm nhiều đối tác để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, Thìn không nên quá tin tưởng vào họ, làm việc gì cũng nên suy xét kĩ càng.

Hôm nay, thần Tình Yêu sẽ ghé thăm Thìn và mách với bạn một vài dấu hiệu tích cực, thúc đẩy bạn sớm đi đến quyết định hôn nhân. Đối với những người đã kết hôn, đời sống vợ chồng sẽ ngày càng thấu hiểu, tiết kiệm được một khoản kha khá để xây dựng cuộc sống ổn định hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Tỵ

Thứ Tư này, Tỵ có thể nảy sinh tranh cãi với đồng nghiệp, thậm chí là mâu thuẫn lớn. Dẫu biết rằng mỗi một việc xảy ra đều có nguy cơ có lỗi từ hai phía, tuy nhiên Tỵ cần nghiêm túc nhìn lại bản tính nóng nảy của mình. Chỉ vì chưa sửa được nét tích cách này mà Tỵ đã rất nhiều lần đánh mất cơ hội thăng tiến.

Thời gian này, Tỵ đang bắt đầu nhận ra hình như người ấy có một số điểm khác lạ, không còn giống như hồi hai bạn mới quen nữa. Trước tình thế này, người tuổi Tỵ rất dễ vướng phải căng thẳng kéo dài, lớn hơn nữa là phản ứng cực mạnh vì sự thật phũ phàng mà mình nhận được. Tuy vậy, Ty. nên sáng suốt kiểm tra mọi chuyện và khéo léo ứng xử như một người phụ nữ khôn ngoan nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh ra vốn đã được Thiên mệnh chiếu vào, vậy nên Ngọ đã mấy khi phải gánh chịu những mặt trái của cuộc đời. Bạn là người biết làm ra tiền và cũng biết cách sử dụng đồng tiền đó để gia đình và những người thân yêu của Ngọ luôn tự hào về bản mệnh.

Chuyện tình cảm của Ngọ ngày càng sinh ra mâu thuẫn vì bạn quá kín tiếng, ít chịu chia sẻ và quan tâm nửa kia. Bên cạnh đó, bạn cũng thuộc kiểu người hay ngại lời ra tiếng vào từ dư luận nên không muốn giới thiệu người thương của mình cho ai hết. Điều này có thể khiến đối phương hiểu nhầm rằng bạn đang lừa dối họ đấy nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Mùi

Tử vi ngày mới cho thấy Mùi sẽ có những bước tiến triển mới trong sự nghiệp sau quá nhiều những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua. Theo đó, Mùi sẽ sung sướng không ngớt khi một lúc được thăng chức lẫn tăng lương. Vậy là từ giờ, sự nghiệp của con giáp này sẽ bước sang một trang kế tiếp đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn bội phần nếu không muốn trắng tay.

Sức khỏe của Mùi đang có những cảnh báo không tốt, bạn cần quan tâm nhiều hơn đến giờ giấc sinh hoạt của bản thân. Dù không mấy bận rộn, Mùi vẫn cứ duy trì lối sống phi khoa học. Ngay từ bây giờ, bạn hãy nghiêm túc nhìn nhận lại cách mình chăm sóc sức khỏe để bản thân luôn có nguồn năng lực tốt mà ngày càng bước đến đỉnh cao của công danh sự nghiệp nhé.

Mùi sẽ sung sướng không ngớt khi một lúc được thăng chức lẫn tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Thân

Tuổi Thân có tâm trạng tốt, tích cực giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy, tài sản quý giá nhất của bạn chính là những mối quan hệ tốt. Thân may mắn khi gặp được rất nhiều quý nhân, họ không bao giờ bỏ bạn khi bạn khốn khó. Hãy duy trì cách sống thiện lương mà bấy lâu nay Thân vẫn theo đuổi nhé, biết đâu bạn lại gặp thêm được những quý nhân!

Trong chuyện tình cảm, Thân hay trao đi tình cảm đến mức mù quáng, nhiều khi chẳng đòi hỏi gì từ đối phương. Việc chân thành trong yêu đương dĩ nhiên là tốt, tuy nhiên bạn cũng nên quan tâm xem người ấy có thực sự yêu thương và tin tưởng bạn hay không, thì lúc ấy hai bạn mới có thể tính đến chuyện đi cùng nhau lâu dài được.

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Dậu

Người tuổi Dậu vốn bẩm sinh đã có bản tính chăm chỉ, mạnh mẽ hơn người. Bởi vậy từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, Dậu luôn đạt được những thành tựu vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Thứ Tư này, Dậu nhận được một miếng mồi béo bở trong công việc, sếp quyết định cho bạn đi định cư nước ngoài để tu nghiệp nhằm phát triển sự nghiệp hơn. Tuy nhiên, con giáp này cần suy tính kĩ để không phải hối tiếc điều gì.

Ngoài ra, con giáp này là một người thực sự may mắn khi có nửa kia luôn bên cạnh đồng hành và ủng hộ bạn. Chuyện được sang trời Tây giờ đây cũng trở thành vấn đề lớn trong mối quan hệ của cả hai. Nếu quyết định tiếp tục mối quan hệ với người yêu hiện tại, bạn phải tính đường dài nếu không muốn tan vỡ tình yêu này.

Người tuổi Dậu vốn bẩm sinh đã có bản tính chăm chỉ, mạnh mẽ hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Tuất

Tuất sẽ thực sự có một ngày giữa tuần cực kì hạnh phúc bởi công việc làm ăn kinh doanh có những tiến triển tốt đẹp. Cơ hội thăng tiến này có lẽ đến với người tuổi Tuất hơi bất ngờ, tuy nhiên bản mệnh cần nhanh chóng nắm bắt lấy, tuyệt đối đừng chần chừ, nếu không sẽ phải luyến tiếc một đời.

Đặc biệt, trong quá trình hợp tác làm ăn, Tuất có thể gặp được ý trung nhân cũng chính là đối tác của mình. Có thể việc này sẽ khiến Tuất hơi e dè và ngần ngại, hoài nghi tính chân thật của người ấy. Thế nhưng, bạn đừng quá đa nghi nhé, hãy để con tim có cơ hội được lên tiếng. Nhiều khi sống mà luôn giữ một cái đầu lạnh cũng không ổn chút nào đâu Tuất!

Tử vi thứ Tư ngày 31/3/2021 của Hợi

Tử vi hàng ngày cho thấy những chú heo sẽ gặp lại tri kỉ thuở xưa, tuy nhiên bạn và người này gặp nhau rất dễ sinh ra nhiều lần tiêu hoang đến mức phải trắng tay. Hiểu được chuyện này, Hợi hãy kiềm chế cả mình lẫn người bạn kia lại để hai bạn không vướng phải những quyết định sai lầm nhé.

Mối quan hệ giữa bạn và đối phương đang gặp phải sự bất bình từ bạn bè lẫn gia đình. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc bạn quá tin tưởng đối phương mà phớt lờ đi những gì mọi người khuyên răn. Thời điểm này, Hợi hãy thử một lần lắng nghe xem bạn bè và gia đình bạn nói gì, rồi sau đó dành thời gian để suy ngẫm nhé. Nếu Hợi phát hiện ra một điều gì bất ổn thì bấy lâu nay bạn đã khiến mọi người tổn thương nhiều rồi đấy!

Mối quan hệ giữa bạn và đối phương đang gặp phải sự bất bình từ bạn bè lẫn gia đình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.