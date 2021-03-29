Đúng 6h ngày 1/4: 3 con giáp này được Thần Tài điểm tên rót lộc vào túi, chỉ cần ‘nằm mát ăn bát vàng’

Tâm linh - Tử vi 29/03/2021 20:00

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này mở mắt ra là được Thần Tài rót lộc vào túi. Dù làm nhiều hay ít việc, bản mệnh đều sẽ có nguồn thu đều đặn, chẳng phải lo thiếu tiền trang trải cuộc sống. Đúng là “ngồi mát ăn bát vàng”!

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới cho thấy Mão sẽ được một người bạn phương xa đồng ý hợp tác làm ăn trong dự án sắp tới. Hôm nay, con giáp này sẽ gặp lại tri kỉ ở một nơi chẳng ai ngờ. Sau khi nhận ra nhau, hai bạn đã quyết định cùng nhau làm giàu. May mắn cho Mão, đây là một người tử tế và có nền tảng tài chính vững chắc, vậy nên bản mệnh hãy dồn hết tâm trí để thắng lớn chầu này nhé.

Bên cạnh đó, con giáp này còn có cơ hội thăng tiến tốt trên con đường sự nghiệp, chỉ cần bạn chịu nỗ lực là sẽ chẳng bao giờ thất bại. Không ít thì nhiều, bao giờ Mão cũng rủng rỉnh tiền bạc, chẳng dư dả cũng thuộc hàng đủ dùng. Họ sinh ra đã có phúc, dù nền tảng gia đình không phải giàu có thì Mão cũng đừng lo, bạn chắc chắn sẽ thành công bởi sự nỗ lực hơn người.

tu vi ngay moi 1
 Tử vi ngày mới cho thấy Mão sẽ được một người bạn phương xa đồng ý hợp tác làm ăn trong dự án sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn sinh ra đã được hưởng lộc trời ban nhưng họ lại sống rất đơn giản, khiêm tốn. Nhìn chung, con giáp này hiếm khi gặp chật vật về tiền bạc. Bởi lẽ, người tuổi Thìn luôn biết cách sống tiết kiệm, có nhiều phương pháp quản lý chi tiêu. Thế nên, Thìn luôn có của ăn của để không chỉ hiện tại mà còn về lâu dài.

Hôm nay, bản mệnh sẽ thắng lớn trong những dự án đầu tư trước đây. Đối với những người đang gặp khó khăn thì thời điểm này sẽ có quý nhân phù trợ, “rót nhẹ” vào túi họ một nguồn kinh phí đủ để vực dậy những dự án đang dang dở. Đặc biệt, người tuổi Thìn đang trên đà có “lộc ăn” nên hãy mạnh dạn hơn nữa trong việc đầu tư và mở rộng quy mô kinh doanh nhé.

tu vi ngay moi 2
 Hôm nay, bản mệnh sẽ thắng lớn trong những dự án đầu tư trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn sống kín đáo, không thích gây chú ý hay trở thành tâm điểm của đám đông. Dù sở hữu khối tài sản không nhỏ nhưng Hợi chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí. Đồng thời, bản mệnh còn có ý chí cầu tiến, quyết tâm đạt được nhiều hơn những gì mình đang có. Bởi vậy, ví tiền của Hợi luôn rủng rỉnh, vì tiêu hết tiền đợt này là tự khắc có nguồn thu khác đổ vào.

Bên cạnh đó, Hợi có bản tính lương thiện nên được nhiều người yêu quý. Thật may mắn, họ đều là những người có công ăn việc làm và thậm chí là có cả vị trí trong xã hội. Chính vì thế, họ sẽ luôn vui vẻ nhận lời giúp đỡ mỗi khi bạn gặp khó khăn, kể cả về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, Hợi nên cảm thấy biết ơn và cố gắng, đừng ỷ lại lúc nào mình cũng có người hỗ trợ phía sau mà nảy sinh bản tính lười nhát, ỷ lại đấy!

tu vi ngay moi 3
 Ví tiền của Hợi luôn rủng rỉnh, vì tiêu hết tiền đợt này là tự khắc có nguồn thu khác đổ vào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Từ nay đến hết tháng 6/2021: Thời tới cản không kịp, 3 con giáp hốt bạc tràn túi, thành công với dự án tiền tỷ

Từ nay đến hết tháng 6/2021: Thời tới cản không kịp, 3 con giáp hốt bạc tràn túi, thành công với dự án tiền tỷ

Theo tử vi ngày mới, từ nay đến hết tháng 6/2021, top 3 con giáp này chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, có chỗ đứng vững chắc trên đỉnh vinh quang. Bởi vậy, tiền tài danh vọng cũng vì thế mà tranh nhau ập đến, quấn lấy bản mệnh không rời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 52 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ