Cuối tháng 4/2021: 3 con giáp đổi vận giàu sụ, lộc lá chật tủ, làm ‘sương sương’ cũng gom tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 12/04/2021 01:00

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này cuối tháng 4/2021 sẽ đổi vận rực rỡ. Dù trước đó có “đen” cỡ nào thì sắp tới cũng sẽ nhuộm sắc đỏ vượng phát. Bởi vậy, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần gom tiền đầy két đi là vừa!

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, cuối tháng 4/2021, người tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn và thuận lợi trong công việc, làm gì cũng dễ đạt được thành công. Đối với người làm công ăn lương, bạn sẽ hoàn thành những dự án dang dở với nguồn năng lượng thần tốc nhất. Nếu gặp trục trặc giữa chừng, bản mệnh cũng đừng lo, bạn sẽ gặp người đầy kinh nghiệm chỉ dẫn, đó cũng có thể là chính sếp của bạn. Đối với con giáp làm kinh doanh, Dậu sẽ có cơ hội được bén duyên với nhiều mối làm ăn mới, mà hầu như sẽ toàn là đối tác lâu dài với bạn.

Thuận theo đà tiến triển này, Dậu sẽ tích góp được một số vốn kha khá. Đầu tiên, nếu có nợ nần, lời khuyên dành cho bạn là hãy trích quỹ để thanh toán khoản này trước. Rồi sau đó, hãy nghĩ đến việc mở rộng thị trường hay đầu tư điều gì đó mới. Nếu khéo léo vun vén mọi việc, chẳng như bạn không hết của mà thậm chí còn có dư nhiều, “đỡ” được những “cú ngã” về sau của bạn.

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 Theo tử vi ngày mới, cuối tháng 4/2021, người tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn và thuận lợi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bẩm sinh người tuổi Thân luôn mang trong mình nhiệt huyết và lòng chân thành, nên bạn được khá nhiều đồng nghiệp lẫn cấp trên quý mến, tin tưởng. Không những thế, con giáp này còn mạnh dạn thể hiện bản thân. Chính vì thế, bạn đã bộc lộ được bản lĩnh và tài năng của mình. Đây chính là lí do sếp luôn yên tâm khi giao phó cho bạn nhiều dự án quan trọng.

Trong thời gian sắp tới, Thân nên giữ vững độ tự tin, biết lượng sức mình mà xung phong nhận việc về mình. Hãy nhớ rằng việc mới, cơ hội mới. Nếu không thử, bản mệnh ắt không biết mình phù hợp cỡ nào. Chỉ cần chịu cố gắng, dù ít dù nhiều, phần lợi luôn thuộc về bạn, thậm chí là thuộc về bạn nhiều là đằng khác. Một điều Thân nên lưu ý nữa đó là cẩn thận “sự giúp đỡ” từ những người xung quanh, đó có thể là tiểu nhân trà trộn để “hớt tay trên” chiếc két sắc chật ních của bạn.

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 Bẩm sinh người tuổi Thân luôn mang trong mình nhiệt huyết và lòng chân thành, nên bạn được khá nhiều đồng nghiệp lẫn cấp trên quý mến, tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Có thể nói, con đường quan lộ mà Hợi đang đi vô cùng thuận lợi vì bản mệnh may mắn tìm được công việc phù hợp, đồng nghiệp hòa đồng, sếp đáng mến, lại thêm sự ủng hộ hết mình từ người thân hay người thương. Vậy nên, con giáp này có được một tinh thần vô cùng tích cực, lạc quan, sẵn sàng đương đầu với mọi nghịch cảnh.

Cuối tháng 4 này, người tuổi Hợi sẽ nhận được một dòng tiền lớn đổ về, bạn có muốn ngăn cũng chẳng được đâu. Tuy nhiên, Hợi đừng vội tham lam mà “vung tay quá trán” đấy nhé! Cơ hội không mãi đến với mỗi người suốt được, vậy nên khi nắm bắt được may mắn, bạn phải suy tính cho thật kí phải vận dụng dịp tốt ấy như thế nào để vừa có lợi trước mắt, lại giữ được lợi ích lâu dài nhất có thể. Ví như khi cầm trong tay một khối tài sản kếch xù, Hợi hãy nghĩ cách để sinh lời nó, thay vì “nướng” hết vào những nơi mua sắm, ăn chơi… Nghĩ đến lúc trắng tay có lẽ sẽ khiến bạn thức tỉnh hơn đấy!

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 Cuối tháng 4 này, người tuổi Hợi sẽ nhận được một dòng tiền lớn đổ về, bạn có muốn ngăn cũng chẳng được đâu - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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