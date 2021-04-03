21 ngày tới: 3 con giáp này cẩn thận hôn nhân rạn nứt, vợ chồng lâm cảnh ‘cơm không lành canh không ngọt’

Theo tử vi hàng ngày, trong vòng 21 ngày tới đây, 3 con giáp này cần quan tâm hơn đến người bạn đời của mình để tránh cảnh tình cảm mờ nhạt, hôn nhân rạn nứt.

Tuổi Sửu Sửu có hôn nhân trong thời gian 21 ngày tới không được như ý, tình cảm rạn nứt. Vấn đề khiến hai bạn mâu thuẫn đó là tài chính. Thời gian sắp tới, công việc hiện tại của Sửu sẽ có chút trục trặc khiến nguồn thu của bạn ít nhiều bị ảnh hưởng. Kéo theo đó là chi tiêu trong gia đình cũng gặp khó khăn. Vậy nên cặp đôi sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi với chuyện tiền nong, từ đó nảy sinh cãi vã thường xuyên. Về phía bản mệnh, bạn đừng vì những vấn đề thường nhật này mà rạn nứt tình cảm vợ chồng. Hãy bình tĩnh, cùng nhau ngồi xuống chia sẻ tình hình thực tế để tìm sự đồng cảm từ đối phương. Hiểu rõ hoàn cảnh và người bạn đời của mình, Sửu sẽ có tâm trạng ổn định cộng với tinh thần thép để đương đầu nghịch cảnh. Một khi mạnh mẽ vượt qua những lúc như thế này, tình cảm cả hai sẽ ngày càng nồng ấm và vững chắc hơn rất nhiều.

Sửu có hôn nhân trong thời gian 21 ngày tới không được như ý, tình cảm rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Theo tử vi hàng ngày, trong những ngày sắp tới đây, Dần sẽ có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá, lợi dụng bạn về tiền bạc hoặc danh nghĩa. Theo đó, bản mệnh vốn tin người, nhất là người thân quen, thế nên việc Dần lâm vào cảnh “trao niềm tin, nhận thương tổn” rất có thể sẽ xảy ra. Trước đó, nửa kia của bạn có cảnh báo trước với bạn về vấn đề này rồi. Tuy nhiên, Dần trọng bạn nên gạt qua lời khuyên nhủ từ đối phương của mình. Hậu quả cho niềm tin dễ dàng trao đi đó chính là sự lừa dối khiến bạn ám ảnh mãi không thôi. Đây chính là lí do khiến cặp đôi của Dần tranh cãi nảy lửa. Hai vợ chồng sẽ chì chiết nhau, cố tình moi ra những sai lầm nhỏ nhất của người kia hòng đổi lại sự chiến thắng. Tuy nhiên việc “trên cơ” như thế liệu có cần thiết khi bạn đã thỏa mãn cơn giận tức thời, nhưng lại mất đi người thương?

Hai vợ chồng sẽ chì chiết nhau, cố tình moi ra những sai lầm nhỏ nhất của người kia hòng đổi lại sự chiến thắng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuất bẩm sinh là một người có tài nhưng hay làm việc cảm tính. Ngoài ra, điểm yếu của bạn còn là lập trường không vững vàng. Khi có việc gì đó khó xử, cần đến sự quyết đoán thì y như rằng Tuất sẽ lúng túng, xử trí vô cùng vụng về. Trong vòng 21 ngày sắp tới, bản mệnh sẽ gặp rắc rối khi phải đứng giữa mẹ chồng và chồng mình. Theo đó, bạn không biết phải bênh vực bên nào vì mỗi phía đều có những lí do đanh thép riêng biệt. Đây chính là nguyên do cốt yếu khiến vợ chồng Tuất lục đục, dễ nảy sinh bất đồng quan điểm. Lời khuyên dành cho Tuất trong hoàn cảnh này đó là bạn chớ có nóng nảy, hấp tấp. Hãy kiên nhẫn “chịu sào” một chút khi đứng giữa, sau đó dần tìm cách gắn kết đôi bên. Dần dà, mọi thứ sẽ được cảm hóa bởi yêu thương chân thành mà thôi! Trong vòng 21 ngày sắp tới, bản mệnh sẽ gặp rắc rối khi phải đứng giữa mẹ chồng và chồng mình - Ảnh minh họa: Internet (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Top 3 con giáp bản tính thiện lương, phúc đức sinh phú quý, càng già càng giàu Theo tử vi ngày mới, những con giáp này bẩm sinh bản tính đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Bởi vậy, phúc đức ngút trời, càng già càng giàu.

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