Từ nay đến hết tháng 11/2021: 3 con giáp này cần kiêng chuyển nhà, di dời chỗ ở lẫn nơi làm việc kẻo rước thêm phiền phức, công danh sự nghiệp tụt dốc

Tâm linh - Tử vi 03/04/2021 12:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này sắp tới cần kiêng cữ việc chuyển nhà hay di dời chỗ ở và nơi làm việc bởi rất dễ rước họa vào thân, đồng thời đường công danh sự nghiệp cũng bị tụt dốc.

Tuổi Sửu

Nơi Sửu đang sinh sống phải nói là mảnh đất vô cùng đắc địa. Từ ngày chuyển về đây, con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. Đặc biệt, bạn “cầu được ước thấy”, dự định nào dốc sức thì đều thành công, chẳng mối làm ăn nào phụ lòng bạn.

Tuy vậy thời gian sắp tới, người tuổi Sửu lại có ý định chuyển nơi ở sang một nơi khác đầy đủ tiện nghi hơn mặc dù giá thành có hơi nhỉnh một chút. Thế nhưng, lời khuyên cho bản mệnh là bạn đang rất vượng phát ở mảnh đất hiện tại. Vậy nên, đừng dại gì mà chuyển đi ngay, hãy ở đây đến ít nhất là hết tháng 11/2021. Nếu một mực phải di dời nơi ở, đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ gặp trở ngại, thị phi, thậm chí là tiềm tàng nhiều điềm dữ.

tu vi 12 con giap 1
 Bạn đang rất vượng phát ở mảnh đất hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, năm 2021 là một khoảng thời gian Tuất gặp vận hạn trong những chuyện liên quan đến đất đai, nhà cửa, cuộc sống gia đình thường xuyên lâm vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh hạ bớt cái tôi xuống, đồng thời để yêu thương lên tiếng nhiều hơn, bạn sẽ có khả năng hóa giải những cơn mâu thuẫn không đáng có này.

Trong những trường hợp mệt mỏi này, một số người tuổi Tuất sẽ có ý định chuyển nhà đi nơi khác để thay đổi tình thế, mong rằng phong thủy tốt hơn. Tuy nhiên, nơi bạn ở không phải là nguyên nhân khiến bạn lâm vào tình cảm nói trên. Lí do phần lớn xuất phát từ bản thân Tuất. Bởi vậy, bạn hãy giữ nơi ở hiện tại và sống ổn định nhé. Việc chuyển nơi ở trong thời gian sắp tới có thể khiến bạn khốn đốn với vấn đề tài chính, tiền bạc cứ thế không cánh mà bay.

tu vi 12 con giap 2
 Theo tử vi 12 con giáp, năm 2021 là một khoảng thời gian Tuất gặp vận hạn trong những chuyện liên quan đến đất đai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vì một vài lí do chủ quan mà Mùi đang có ý định sẽ chuyển chỗ ngồi làm việc trong công ty, hoặc thậm chí là chuyển hẳn sang nơi khác để làm. Cụ thể, Mùi sẽ không chọn nơi này để gắn bó nữa, đã đến lúc bạn muốn tìm một nơi khác phù hợp hơn.

Con giáp này nổi tiếng về khoản “nghĩ là làm”, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh gọn. Tuy nhiên việc này cần suy xét cực kĩ càng Mùi nhé. Một khi người tuổi Mùi chuyển nơi làm việc, bạn sẽ không còn hưởng may mắn được quý nhân phù trợ nữa. Bên cạnh đó, nơi làm việc mới có khả năng cao khắc tinh với bạn. Việc đó sẽ kéo theo hậu vận sáng sủa của bạn dần mờ nhạt, chất lượng công việc xuống dốc, sự nghiệp cứ thế thả không phanh.

tu vi ngay moi 3
 Một khi người tuổi Mùi chuyển nơi làm việc, bạn sẽ không còn hưởng may mắn được quý nhân phù trợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Top 3 con giáp bản tính thiện lương, phúc đức sinh phú quý, càng già càng giàu

Top 3 con giáp bản tính thiện lương, phúc đức sinh phú quý, càng già càng giàu

Theo tử vi ngày mới, những con giáp này bẩm sinh bản tính đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Bởi vậy, phúc đức ngút trời, càng già càng giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi ngày mới 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 27 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 43 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường