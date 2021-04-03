Từ nay đến hết tháng 11/2021: 3 con giáp này cần kiêng chuyển nhà, di dời chỗ ở lẫn nơi làm việc kẻo rước thêm phiền phức, công danh sự nghiệp tụt dốc

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này sắp tới cần kiêng cữ việc chuyển nhà hay di dời chỗ ở và nơi làm việc bởi rất dễ rước họa vào thân, đồng thời đường công danh sự nghiệp cũng bị tụt dốc.

Tuổi Sửu Nơi Sửu đang sinh sống phải nói là mảnh đất vô cùng đắc địa. Từ ngày chuyển về đây, con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. Đặc biệt, bạn “cầu được ước thấy”, dự định nào dốc sức thì đều thành công, chẳng mối làm ăn nào phụ lòng bạn. Tuy vậy thời gian sắp tới, người tuổi Sửu lại có ý định chuyển nơi ở sang một nơi khác đầy đủ tiện nghi hơn mặc dù giá thành có hơi nhỉnh một chút. Thế nhưng, lời khuyên cho bản mệnh là bạn đang rất vượng phát ở mảnh đất hiện tại. Vậy nên, đừng dại gì mà chuyển đi ngay, hãy ở đây đến ít nhất là hết tháng 11/2021. Nếu một mực phải di dời nơi ở, đường công danh sự nghiệp của bạn sẽ gặp trở ngại, thị phi, thậm chí là tiềm tàng nhiều điềm dữ.

Bạn đang rất vượng phát ở mảnh đất hiện tại - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, năm 2021 là một khoảng thời gian Tuất gặp vận hạn trong những chuyện liên quan đến đất đai, nhà cửa, cuộc sống gia đình thường xuyên lâm vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh hạ bớt cái tôi xuống, đồng thời để yêu thương lên tiếng nhiều hơn, bạn sẽ có khả năng hóa giải những cơn mâu thuẫn không đáng có này. Trong những trường hợp mệt mỏi này, một số người tuổi Tuất sẽ có ý định chuyển nhà đi nơi khác để thay đổi tình thế, mong rằng phong thủy tốt hơn. Tuy nhiên, nơi bạn ở không phải là nguyên nhân khiến bạn lâm vào tình cảm nói trên. Lí do phần lớn xuất phát từ bản thân Tuất. Bởi vậy, bạn hãy giữ nơi ở hiện tại và sống ổn định nhé. Việc chuyển nơi ở trong thời gian sắp tới có thể khiến bạn khốn đốn với vấn đề tài chính, tiền bạc cứ thế không cánh mà bay.

Theo tử vi 12 con giáp, năm 2021 là một khoảng thời gian Tuất gặp vận hạn trong những chuyện liên quan đến đất đai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Vì một vài lí do chủ quan mà Mùi đang có ý định sẽ chuyển chỗ ngồi làm việc trong công ty, hoặc thậm chí là chuyển hẳn sang nơi khác để làm. Cụ thể, Mùi sẽ không chọn nơi này để gắn bó nữa, đã đến lúc bạn muốn tìm một nơi khác phù hợp hơn. Con giáp này nổi tiếng về khoản “nghĩ là làm”, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh gọn. Tuy nhiên việc này cần suy xét cực kĩ càng Mùi nhé. Một khi người tuổi Mùi chuyển nơi làm việc, bạn sẽ không còn hưởng may mắn được quý nhân phù trợ nữa. Bên cạnh đó, nơi làm việc mới có khả năng cao khắc tinh với bạn. Việc đó sẽ kéo theo hậu vận sáng sủa của bạn dần mờ nhạt, chất lượng công việc xuống dốc, sự nghiệp cứ thế thả không phanh. Một khi người tuổi Mùi chuyển nơi làm việc, bạn sẽ không còn hưởng may mắn được quý nhân phù trợ nữa - Ảnh minh họa: Internet (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Top 3 con giáp bản tính thiện lương, phúc đức sinh phú quý, càng già càng giàu Theo tử vi ngày mới, những con giáp này bẩm sinh bản tính đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Bởi vậy, phúc đức ngút trời, càng già càng giàu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-nay-den-het-thang-11-2021-3-con-giap-nay-can-kieng-chuyen-nha-di-doi-cho-o-lan-noi-lam-viec-keo-ruoc-them-phien-phuc-cong-danh-su-nghiep-tut-doc-400647.html