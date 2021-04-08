Top 3 con giáp ‘chuột sa chĩnh gạo’, gánh hết tài lộc về nhà từ nay đến cuối tháng 7/2021

Theo tử vi ngày mới, từ nay đến cuối tháng 7/2021, top 3 con giáp này bỗng dưng được đổi vận. Như thể “chuột sa chĩnh gạo”, bản mệnh sẽ phải “còng lưng” ra để gánh núi tài lộc về nhà.

Tuổi Dậu Người tuổi Dậu đang trong thời vàng son của sự nghiệp lẫn tình duyên, nhưng hơn cả vẫn là đường công danh. Nhờ sự chăm chỉ cùng tài năng sẵn có, con giáp này dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc. Với bất kì công việc gì, Dậu cũng đều hết mình và gặt hái về nhiều thành công vang dội, thậm chí là xuất sắc. Sắp tới, Dậu sẽ có cơ hội làm ăn phát tài, bắt đầu bằng những hợp đồng béo bở. Bên cạnh đó, quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ, mà còn dài lâu. Vì vậy, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ này nhé, cơ hội không dễ dàng gì đến với chúng ta lần 2 đâu. Chỉ cần người tuổi Dậu luôn kiên định, nỗ lực hết mình thì việc phát tài phát lộc đối với bạn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Người tuổi Dậu đang trong thời vàng son của sự nghiệp lẫn tình duyên, nhưng hơn cả vẫn là đường công danh - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo tử vi ngày mới, tuổi Tuất là 1 trong những con giáp may mắn nhất về đường tài lộc. Hầu như trong cả cuộc đời này, bạn rất hiếm khi gặp trục trặc về tài chính. Nếu có, bản mệnh cũng sẽ có quý nhân phù trợ, Chính Tài để mắt, vậy nên bạn cũng sớm vượt qua mà thôi. Đặc biệt từ nay đến hết tháng 7/2021 là khoảng thời gian mà Tuất được hưởng quan lộ thênh thang. Cụ thể, bản mệnh sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, hoa hồng tiền thưởng tranh nhau chui vào túi thời gian này. Cũng chính vì lẽ lâu rồi mới có cảm giác nằm trên đống tiền nên Tuất rất dễ sa chân lỡ bước vào những dự định đầu tư mông lung hoặc tiêu xài hoang phí vì nghĩ “mình còn nhiều mà”. Đây thực sự là một suy nghĩ sai lầm Tuất nhé. Thời gian này, khi được Thần Tài ưu ái, thì bạn nên tập trung phát triển điểm mạnh trong sự nghiệp, đồng thời nên nghĩ đến việc để dành vốn liếng đi là vừa!

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tuất là 1 trong những con giáp may mắn nhất về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trong khoảng 3 tháng tới, người cầm tinh con Mèo sẽ nhận được nhiều niềm vui về tài lộc. Đó có thể là một sự hỗ trợ tài chính từ phương xa hoặc số vốn đến từ một tri kỉ bấy lâu nay của bạn. Phải nói rằng, Mão rất tốt phước khi xung quanh bạn luôn có những quý nhân “bằng da bằng thịt”, họ chẳng nề hà từ chối gì mỗi khi bạn cần. Tử vi 12 con giáp cho thấy Mão sẽ nhận được nguồn thu chính lẫn phụ một cách dồi dào. Vì thế, cuộc sống của bạn có đôi phần lên hương hơn so với trước. Thời điểm này, Mão nhất định không được quên ơn những người đã giúp đỡ và chia sẻ với bạn suốt khoảng thời gian khó khăn khi trước đấy nhé. Đồng thời, Mão cũng nên học cách giúp đỡ và san sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn. Khi ấy, thần May Mắn sẽ luôn bên cạnh và phù trợ cho bạn trong mọi việc. Tử vi 12 con giáp cho thấy Mão sẽ nhận được nguồn thu chính lẫn phụ một cách dồi dào - Ảnh minh họa: Internet (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Đúng 45 ngày tới: 3 con giáp này coi chừng thị phi tranh cãi, tiểu nhân ngáng đường, dễ vướng phải mâu thuẫn không đáng có Theo tử vi ngày mới, top 3 con giáp này sắp tới nên cẩn thận những mối quan hệ xung quanh. Nếu không “Biết người biết ta”, bản mệnh sẽ dễ bị tiểu nhân ngáng đường, từ đó sinh ra nhiều mâu thuẫn chẳng đáng có.

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