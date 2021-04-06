Đúng 45 ngày tới: 3 con giáp này coi chừng thị phi tranh cãi, tiểu nhân ngáng đường, dễ vướng phải mâu thuẫn không đáng có

Tâm linh - Tử vi 06/04/2021 09:35

Theo tử vi ngày mới, top 3 con giáp này sắp tới nên cẩn thận những mối quan hệ xung quanh. Nếu không “Biết người biết ta”, bản mệnh sẽ dễ bị tiểu nhân ngáng đường, từ đó sinh ra nhiều mâu thuẫn chẳng đáng có.

Tuổi Sửu

Trong khoảng 45 ngày tới, Sửu sẽ dễ bị vướng phải những mâu thuẫn từ người thân, bạn bè, và đôi khi là cả đồng nghiệp. Nguyên nhân chính xuất phát từ vấn đề tiền bạc hoặc những hiểu lầm không đáng có. Vì mọi việc xảy ra khá bất ngờ, nên bản mệnh không kịp trở tay giải quyết. Sau khi chuyện đã qua đi, con giáp này mới ngồi lại suy ngẫm.

Nếu xem trọng những mối quan hệ nói trên, Sửu nên hạ bớt cái tôi của mình xuống, vì tình cảm bấy lâu nay mà nhường nhịn và chia sẻ nhiều hơn. Bạn và đối phương đừng vì điều thấy trước mắt mà đã vội kết luận, từ đó rất dễ sinh ra cãi vã, thậm chí là mâu thuẫn lớn. Mỗi khi như thế, bạn hãy cố gắng kìm chế cảm xúc lại và dành thời gian để thấu hiểu nhiều hơn nhé!

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 Trong khoảng 45 ngày tới, Sửu sẽ dễ bị vướng phải những mâu thuẫn từ người thân, bạn bè, và đôi khi là cả đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới, Thìn sẽ có nguy cơ “lọt thỏm” trong những lần tranh luận vô nghĩa. Mặc dù Thìn luôn muốn thoát ra để bình yên, tuy nhiên người kia lại chẳng có ý muốn buông tha cho bạn. Họ cứ muốn giữ bạn lại để rồi cãi vã ngày một tăng lên, mối quan hệ có nguy cơ không thể cứu vãn.

Lời khuyên cho bản mệnh lúc này là bạn đừng quá hiếu thắng mà dành phần áp đảo về phía mình. Việc đó chẳng có nghĩa lí gì cả so với khoảng thời gian quý giá trước đây mà các bạn đã từng có cùng nhau. Nếu tuổi Thìn mất bình tĩnh chỉ khiến câu chuyện bị đẩy đi xa thôi. Đôi khi nhường nhịn nhau một bước sẽ khiến mọi việc đơn giản hơn nhiều.

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 Theo tử vi ngày mới, Thìn sẽ có nguy cơ 'lọt thỏm' trong những lần tranh luận vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân bẩm sinh là người hiền lành, thậm chí là dễ bị lợi dụng. Sắp tới, người tuổi Thân rất dễ đánh mất cơ hội nghề nghiệp vì tiểu nhân ngáng đường, rắp tâm hãm hại bạn. Thế nhưng, Thân đừng nản lòng nhé, đây chỉ là một trong những thử thách cuộc sống mà bạn sẽ phải đối mặt mà thôi.

Hôm nay, thần May Mắn có vẻ bỏ rơi Thân một chút rồi. Vì vậy, mọi việc cần dựa vào sức lực của chính bạn thì mới có thể vượt qua được. Tuy nhiên, Thân sinh ra đã mạnh mẽ và có ý chí hơn người, nên chỉ cần bản mệnh cố gắng một chút là mọi việc hanh thông ngay, ổn định trong vòng “một nốt nhạc” là chuyện dễ dàng!

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 Sắp tới, người tuổi Thân rất dễ đánh mất cơ hội nghề nghiệp vì tiểu nhân ngáng đường, rắp tâm hãm hại bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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