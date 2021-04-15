25 ngày tới: 3 con giáp cẩn thận họa từ miệng mà ra, tai bay vạ gió, dễ bị tranh công

Tâm linh - Tử vi 15/04/2021 06:35

Theo tử vi ngày mới, trong vòng 25 ngày tới, do có hung tinh soi chiếu nên 3 con giáp này rất dễ vướng phải những mâu thuẫn xuất phát từ lời ăn tiếng nói mà ra. Bản mệnh nếu không khéo léo sẽ vô tình gây họa với tiểu nhân, từ đó dễ bị tranh công.

Tuổi Tý

Thời gian gần đây, tài vận của Tý có vẻ đang gặp dấu hiệu xuống dốc, những khoản nợ cũng nhiều hơn lúc trước. Việc này kéo theo cuộc sống của bạn cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Một trong những nguyên nhân cần nhìn lại đó là những mối quan hệ xung quanh.

Theo đó, Tý có thể gặp những người muốn vay mượn tiền bạn, hứa hẹn đủ điều, song lại trả trễ thời hạn quá lâu. Vốn là người trọng quan hệ, nên bản mệnh chẳng mấy khi lên tiếng. Tuy nhiên, một khi bạn đã đòi, nghĩa là mọi thứ đã vượt quá giới hạn của bạn rồi. Lúc này, người tuổi Tý có nguy cơ bị “con nợ” quay lưng 360 độ, đặt điều nói xấu. Bản mệnh hãy nhớ rằng từ tốn, bình tĩnh và kiên nhẫn là kim chỉ nam giải quyết mọi chuyện nhé.

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Tý có thể gặp những người muốn vay mượn tiền bạn, hứa hẹn đủ điều, song lại trả trễ thời hạn quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới, tuổi Ngọ rất dễ gặp phải tiểu nhân ở nơi làm việc. Trong vòng 25 ngày tới, dù bản mệnh có nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đề ra trong công việc, thì bạn cũng dễ có kẻ khác hớt tay trên.

Cụ thể, bạn không nên chia sẻ quá nhiều về công việc, đặc biệt là về những thông tin có tính chất bảo mật. Bởi lẽ, không phải người nào xung quanh Ngọ cũng sẵn sàng vui khi bạn thành công hay chia sẻ khi thấy bạn thất bại đâu. Cùng môi trường làm việc với nhau, việc có tiểu nhân tranh công, đặt điều nói xấu nhằm cạnh tranh chức quyền, là điều quá phổ biến. Hiểu rõ được điều này, người tuổi Ngọ nên sâu sắc hơn trong những mối quan hệ. Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng bạn nhé!

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 Theo tử vi ngày mới, tuổi Ngọ rất dễ gặp phải tiểu nhân ở nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sinh thời, người tuổi Thân mạnh dạn, có ý chí cầu tiến. Bản mệnh còn may mắn sở hữu tính cách vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Vì vậy trong cuộc sống, con giáp này luôn được mọi người yêu mến, kính trọng.

Tuy nhiên, trong vòng 25 ngày tới đây, Thân sẽ có nguy cơ gặp phải kẻ xấu. Tiểu nhân lần này khá “mạnh tay” đấy. Có lẽ vì thấy bản mệnh có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, cùng với công việc của Thân đang trên đà phát triển, nên kẻ xấu này có kế hoạch hãm hại bạn. Hãy cẩn thận trong từng giai đoạn của công việc, đừng dễ dàng bị kích động với những lời khiêu khích không đáng bận tâm, đồng thời bạn cũng nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi cần đưa ra quyết định nào đấy. Làm tốt những điều này, bản mệnh sẽ tạo được một “chiếc áo giáp” vô cùng vững chắc để vượt qua những ngày bị hung tinh chiếu phải.

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 Trong vòng 25 ngày tới đây, Thân sẽ có nguy cơ gặp phải kẻ xấu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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