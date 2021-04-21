Đại hạn tháng 5: Những con giáp VẬN XUI rơi trúng đầu, đề phòng hung hiểm, tình tiền long đong, khó khăn ập đến tới tấp

12 con giáp tử vi 21/04/2021 06:17

Đây là danh sách 3 con giáp xui xẻo bủa vây vào tháng 5. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối đầu với đủ loại hung hiểm và cố gắng biến thách thức thành cơ hội cho mình.

Tuổi Sửu

Năm 2021 là năm tam tai của người tuổi Sửu, nhất là vào tháng 5 họ phải vô cùng thận trọng để đương đầu với những rắc rối xảy ra liên tiếp. Mặc dù khó khăn, nhưng người tuổi Sửu hãy luôn suy nghĩ tích cực cố gắng vượt qua trở ngại này sẽ giúp bản thân trở nên bản lĩnh hơn.

Bên cạnh đó, tử vi 12 con giáp khuyên người tuổi Sửu đừng quá tin tưởng vào những lời nói ngon ngọt của những người xung quanh, phải đề cao cảnh giác, giữ một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh tiểu nhân lợi dụng thời cơ phá hoại những nỗ lực mà bạn đã cố gắng từ trước đến nay.

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Người tuổi Sửu phải đặc biệt thận trọng để tránh vận xui tiêu tán tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, trên phương diện tình cảm, tháng 5 của Mão có vẻ vẫn khá long đong, đặc biệt là người độc thân khó tìm được người thương như ý. Về tài chính, Mão có thể đạt được thành công bước đầu đấy, nhưng chính vì thế mà con giáp xui xẻo này lại chủ quan trong các quyết định đầu tư, thậm chí khiến khoản tiền đang nắm trong tay tan biến trong phút chốc. Tử vi cảnh báo bạn có thể rơi vào cảnh phải vay mượn thêm bạn bè hoặc người thân.

Mão nên thận trọng với tất cả các mối quan hệ, kể cả người thân thiết vì họ có thể lợi dụng sự tín nhiệm để gây bất lợi cho bạn. Thời gian này khá vất vả cho người tuổi Mão vì phải liên tục làm việc trong sự áp lực, khiến bạn không còn thời gian nghỉ ngơi so với trước đây. 

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Tuổi Mão liên tục gặp xui kéo dài hết cả tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thuộc danh sách con giáp xui xẻo nhất cần hết sức thận trọng vào tháng 5 này chính là tuổi Tỵ. Nếu bạn chủ quan trong công việc, có thể vì một phút sai lầm mà gây ra lỗi lầm lớn khiến bạn phải tốn rất nhiều công sức để khắc phục hậu quả. Giữa tháng, bản mệnh sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Có thể sẽ xuất hiện kẻ có ý đồ xấu sẽ cố tình tiếp cận Tỵ, từ đó tìm cách lợi dụng tiền bạc hoặc tình cảm của bạn đấy.

Vào thời gian này, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Tỵ rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản, không hoàn toàn tập trung vào công việc, thậm chí muốn buông xuôi dẫn đến kết quả không được mỹ mãn, cấp trên đánh giá thấp. Tuổi Tỵ nên tập trung chấn chỉnh tinh thần, đừng để quảng thời gian khó khăn này ảnh hưởng đến cả tương lai phía trước.

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Tuổi Tỵ khó thoát khỏi vận hạn, nên suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định việc gì - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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