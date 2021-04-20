Đúng 6 giờ ngày 22/4: HÚT CẠN LỘC TRỜI, 3 tuổi may mắn nối đuôi vào nhà, không cầu TIỀN VÀNG cũng ập vào chật két

12 con giáp tử vi 20/04/2021 12:10

Thần Tài ‘điểm mặt chỉ tên’, 3 con giáp may mắn này hãy chuẩn bị tinh thần nghênh đón tiền vàng ập đến vào đúng 6 giờ ngày 22/4.

Tuổi Dậu

Vào đầu năm 2021, tuổi Dậu phải trải qua nhiều khó khăn, dù cố gắng đến đâu nhưng các khoản chi tiêu quá nhiều cũng không bù lại được số tiền đã bỏ ra.

Tuy nhiên, từ ngày 22/4 trở đi, mọi vận hạn đã qua, con đường công danh tài lộc của tuổi Dậu bắt đầu khởi sắc, được nhiều cát tinh nâng đỡ, nếu gặp trắc trở cũng có quý nhân sẵn sàng phù trợ nên đây sẽ là cơ hội lớn để tuổi Dậu nắm bắt chuyển mình.

Dù là nguồn thu nhập chính hoặc phụ của tuổi Dậu trong thời gian này đều tăng rõ rệt, cũng đồng nghĩa với việc bạn là người làm chủ, làm công ăn lương hay đầu tư... tất cả sẽ gặt hái được nhiều thành công.

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Tuổi Dậu mở đầu danh sách được Thần Tài gọi tên may mắn ngập trời  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn tiếp theo lọt vào “bảng vàng” của Thần Tài không ai khác chính là tuổi Ngọ. Những người cầm tinh con Ngựa có bản tính hào sảng, yêu tự do và rất được lòng mọi người.

Theo tử vi ngày mới, chỉ cần chờ đến ngày 22/4 chính là thời điểm bùng nổ của tuổi Ngọ vì họ sẽ liên tiếp gặp may, thu hút sự quan tâm hỗ trợ của nhiều người. Dù có khó khăn đến mấy, Ngọ vẫn được những người xung quanh hết lòng giúp đỡ không cần báo đáp.

Nếu tuổi Ngọ biết nắm bắt cơ hội này, ra sức phấn đấu thì con đường kiếm tiền sẽ trải rộng thênh thang, tình tiền mỹ mãn, cuộc sống nhờ đó sung túc an nhàn.

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Con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ bắt đầu có sự khởi sắc, liên tiếp gặp may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vào thời điểm giữa cuối tháng 4, đặc biệt là từ ngày 22/4 trở đi, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người cầm tinh con Chuột hãy chuẩn bị tinh thần vì dù không cầu thì tiền tài cũng tự tìm đến bạn. Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi, họ thu về được nguồn lợi nhuận lớn ngay cả bản thân họ cũng không ngờ đến.

Không những vậy, đường tình duyên có chuyển biến tốt, những người đang độc thân có cơ hội gặp gỡ, kết giao thêm bạn bè, nếu cởi mở hơn có thể họ sẽ tìm được đối tượng phù hợp. Những người lập gia đình cũng hoàn toàn yên tâm rằng họ sẽ trải qua những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc vào những ngày giữa cuối tháng 4 này.

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Tuổi Tý gặp nhiều may mắn về tiền bạc lẫn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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