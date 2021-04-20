Đúng 49 ngày tới: Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp HÚT CẠN lộc trời, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền VÀNG gánh mỏi vai

12 con giáp tử vi 20/04/2021 18:16

Số phận 3 con giáp may mắn này đã được Ngọc Hoàng định đoạt đúng 49 ngày nữa tài lộc triền miên, muốn tránh cũng không khỏi.

Tuổi Tý

Đúng 49 ngày tới, người tuổi Tý sẽ liên tiếp đón nhận những tin vui nhất là đường công danh sự nghiệp không ngừng thăng tiến. Nhờ vào năng lực của bản thân lại gặp đúng thời cơ thích hợp khiến tuổi Tý phất lên như diều gặp gió, thu lại khoản lợi nhuận lớn. Không những vậy, chuyện tình duyên sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, dù có khó khăn đi chăng nữa chỉ cần cả hai đồng lòng vượt qua thì mối quan hệ này sẽ thêm vững bền.

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Nhờ hồng phúc trời ban, người tuổi Tý sẽ gặp may mắn vào đúng 49 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ phúc đức của ông bà tổ tiên và ơn trên, tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn triền miên trong vòng 49 ngày tới. Trong công việc, chỉ cần người tuổi Dần tập trung hơn sẽ có cơ hội thăng tiến, tiền tài rộng mở, được cấp trên hết mực trọng dụng vì những nỗ lực âm thầm của bạn trong thời gian qua.

Không những vậy, vấn đề xung đột, mâu thuẫn với đồng nghiệp cũng được hoá giải êm đẹp, họ sẽ trở thành người hậu thuẫn giúp đỡ bạn hoàn thành tốt công việc của mình.

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Tuổi Dần chuẩn hãy tranh thủ cơ hội thu về nhiều tài lộc trong thời gian tới- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới, người cầm tinh con Ngựa sẽ có sự chuyển biến về đường tiền bạc vào đúng 49 ngày tới nhờ Thần ưu ái chiếu mệnh. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cũng cần chú ý mối quan hệ xung quanh vì khi bạn gặp may mắn triền miên, tất yếu sẽ không tránh khỏi sự ghen ghét của những kẻ tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại. Nhưng không cần quá lo lắng, nhờ quý nhân bên cạnh giúp đỡ, vận trình tuổi Ngọ một bước lên mây, gặt hái được nhiều thành công, tha hồ hưởng thụ cuộc sống như mơ.

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Được quý nhân giúp đỡ, đúng 49 ngày tới tuổi Ngọ dễ dàng vượt qua khó khăn, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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