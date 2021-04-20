60 ngày tới, top 3 con giáp qua cơn bĩ cực, phúc khí ngập trời, tiền bạc tìm đến tận cửa, không sao đếm hết

Tâm linh - Tử vi 20/04/2021 16:01

Mỗi người chúng ta ai cũng mong có một cuộc sống suôn sẻ, bình an nhưng trải qua biết bao sóng gió, bươn chải thì vận may dường như đã bị lu mờ trước những khó khăn. Tuy nhiên, bạn đừng quá thấp thỏm, thất vọng khi thấy cuộc sống của mình còn vất vả. Theo tử vi, trong 60 ngày tới, chính là khoảng thời gian 3 con giáp này gặt hái tài lộc.

Trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc sống, cho đến thời điểm này, sự bươn chải vất vả của ba con giáp may mắn này trong 60 ngày tới sẽ gặt hái toàn bộ thành quả.

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi, trong 60 ngày tới con giáp tuổi Sửu có công việc làm ăn phát tài, phát lộc. Bản mệnh như được "tắm gội kỹ càng" gột rửa sạch những vận hạn xui rủi trước đây, sau đó thay vào một "chiếc áo mới" với phúc khí ngập trời.

Con giáp tuổi Sửu sở hữu một trí óc minh mẫn và nhìn xa trông rộng, nhờ thế bản mệnh nắm bắt được cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp rất tốt. Với kinh nghiệm mà Sửu đã liên tục trau dồi bản thân bao lâu nay thì Sửu hoàn toàn có thể tập trung triển khai những cơ hội ấy. Bản mệnh nhờ thế mà có thể mang về lợi lộc cho bản thân nhiều vô kể.

Thời vận tốt, nên Sửu hãy nắm bắt ngay cơ hội, tránh chậm chạp suy nghĩ nhiều mà lỡ mất thời cơ, đây cũng chính là điểm yếu mà bản mệnh cần thay đổi sớm.

Con giap may man
Thời vận tốt giúp Sửu thăng hoa tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân tuổi Sửu bất ngờ gặp may mắn trong 60 ngày tới chính là do nhận được sự trợ giúp của ngũ hành. Theo đó, phúc khí tốt mà thúc đẩy sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.  

Như vậy có thể nói, vận may của người tuổi Sửu chính thức đang bắt đầu, cuộc đời bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Con giáp tuổi Dậu

Khởi nghiệp sẽ giúp cho con giáp tuổi Dậu gặt hái thành công trong vòng 60 ngày tới đây. Bởi tuổi Dậu trong năm 2021 được sao Thiên Tài chiếu mệnh, vì thế đây chính là thời điểm rất đẹp để Dậu lập nên một cơ ngơi của riêng mình. Có thể nói đó chính là thời điểm hội tụ tất cả "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Bởi vậy, Dậu liên tiếp có thể chứng tỏ bản thân, tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. 

Nhờ có quý nhân giúp đỡ Dậu càng dễ dàng thăng tiến hơn. Thời điểm 60 ngày tới cũng chính là cột mốc để tuổi Dậu đạt được danh vọng. Về phía gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, không có nhiều biến cố. Bởi vậy, tài lộc không giảm sút mà chỉ có tăng "không phanh".  

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Sự chính chắn và thông minh giúp con giáp tuổi Dậu khởi nghiệp thành công - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ có thể nói là thành công một cách bình lặng trong 60 ngày tới. Việc này rất phù hợp với tính cách của người tuổi Tỵ. Bởi vốn là người không thích sự bủa vây nên Tỵ rất thông minh tìm được cho mình một hướng đi mới. Có thể nói con giáp này chính là một trong những người có khả năng chịu khó vượt trội nhất. Những khó khăn tìm đến con giáp này trước đây là vô kể khó tài nào mà đếm hết. Chính sự mạnh mẽ của Tỵ đã giúp Tỵ trụ vững cho đến thời gian này.

Theo đó, quý nhân sẽ tìm đến hộ thân và tiếp thêm phúc khí giúp con giáp này ngày càng vượng phát. Đây có thể là phần quà mà bề trên ban tặng để bù đắp cho những thiệt thòi trước kia của Tỵ. Bởi thế trong 60 ngày tới, việc gì có bàn tay của Tỵ nhúng vào sẽ mang về kết quả thành công trên cả sự mong đợi. 

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Không rình rang con giáp tuổi Tỵ gặt hái thành công từ những điều bình lặng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, trong 60 ngày tới, những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong 60 ngày tới có lẽ những người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Vừa qua lễ 30/4, 3 con giáp này được Chính Tài hộ mệnh, hốt 'cơn mưa tiền tệ' về nhà, đổi đời trong nháy mắt

Vừa qua lễ 30/4, 3 con giáp này được Chính Tài hộ mệnh, hốt 'cơn mưa tiền tệ' về nhà, đổi đời trong nháy mắt

Theo tử vi, qua lễ 30/4, 3 con giáp này vận trình đại cát đại lợi, có cơ hội tốt để kinh doanh làm giàu. Nghỉ lễ vừa xong là tiền lại đến, tiêu xài không cần lo nghĩ.

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