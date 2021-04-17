Vừa qua lễ 30/4, 3 con giáp này được Chính Tài hộ mệnh, hốt 'cơn mưa tiền tệ' về nhà, đổi đời trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 17/04/2021 12:15

Theo tử vi, qua lễ 30/4, 3 con giáp này vận trình đại cát đại lợi, có cơ hội tốt để kinh doanh làm giàu. Nghỉ lễ vừa xong là tiền lại đến, tiêu xài không cần lo nghĩ.

Tuổi Dần

Chính Tài sẽ hộ mệnh cho người mang tuổi Dần vào thời khắc trên. Nhờ thế mà tài vận của Dần khá vượng, phần tiền bạc không lo thiếu hụt. Việc kinh doanh, buôn bán, thu nhập ổn định giúp bạn vững tâm phần nào. Đặc biệt, quý nhân sẽ mang đến một món tiền lớn cho người tuổi Dần. Sự cố gắng nỗ lực của Dần bấy lâu nay đã đến thời điểm gặt hái tốt nhất. 

Về sức khỏe, do thời điểm này Dần bận "đếm tiền" nên có chút lao lực, mệt mỏi. Việc quá tập trung cho công việc khiến chuyện tình cảm của người tuổi Dần có hơi sa sút một chút. Thế nhưng Dần sẽ khắc phục được bằng việc dành thời gian cho người ấy sau đó. 

con giap may may
Dần gặp vận trình đại cát, nhờ đó mà thăng hoa 'giàu kết xù' trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi sẽ đón nhận hàng loạt sự may mắn bất ngờ trong thời điểm trên. Vì vậy, Mùi hãy tranh thủ thời cơ này mà thực hiện hàng loạt các công việc đã dự tính từ trước. Trong công việc Mùi sẽ suôn sẻ "thăng quan tiến chức". Nếu có thi cử, Mùi có thể sẽ "trúng tủ" mà đạt kết quả hơn sự mong đợi. Thời khắc vàng son này của Mùi cũng được in dấu vào chuyện đi xin việc làm. Vì vậy, bạn sẽ rất dễ gặp được quý nhân nâng đỡ mà tìm thấy cơ hội tốt. 

Tài lộc hanh thông như vậy nên người tuổi Mùi nếu đang kinh doanh sẽ mang về món lợi lớn. Ngoài ra, những món tiền "khủng" từ việc đầu tư trước thời điểm này cũng đủ "chín mùi" để gặt hái thành quả. Thành công bất ngờ khiến bạn có chút choáng ngợp, vui mừng khôn xiết, chẳng cần lo những ngày tháng sau này.

Trước đó, Mùi có thể bỏ lỡ cơ hội được đi chơi dịp lễ nhưng sau lễ Mùi sẽ bước vào thời khắc đại cát của bản thân, mọi việc được như ý nguyện hơn so với thời điểm trước đó.

3 con giap 1
Mùi sẽ đón nhận hàng loạt sự may mắn bất ngờ trong thời điểm sau lễ 30/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đón nhận những ngày mới tràn đầy năng lượng sống sau kỳ nghỉ lễ tuyệt vời. Mọi công việc của Hợi sau lễ đều suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, sự tốt lành trong những ngày đó sẽ thuộc về các công việc như nhà cửa, cầu đường, di chuyển tính toán, mưu sự cho mai sau. Còn tài lộc thời điểm này Hợi chỉ có thể thu về ở mức trung bình.

Hợi cần lưu ý, thời khắc sau lễ mọi quyết định khi muốn "hốt" một số tiền lớn của bạn có thể sẽ không thành. Vì vậy, tốt nhất bạn chỉ nên mưu sự nhỏ và thu lợi từ những số tiền nhỏ, việc hành sự lớn hơn nên chọn thời điểm khác thích hợp hơn. Bên cạnh đó, những tin tức tốt đẹp về công việc, cuộc sống, gia đình sẽ từ khắp nơi bay về báo tin cho Hợi khiến Hợi an tâm, vui lòng. 

Con giap may man 3
Thời điểm sau lễ 30/4, 1/5 Hợi đón nhận nhiều tin tốt lành từ công việc và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3 con giáp may mắn này sau lễ 30/4, 1/5 sẽ bước vào thời điểm đại cát hội tụ cả ba yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Thời vận tốt giúp họ làm giàu không khó, đổi đời trong tầm tay nhờ nắm bắt được thời cơ tốt lành. 

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm) 

‘Thăng quan tiến chức’ hay mãi giậm chân một chỗ, ‘ngóc đầu không nổi’ là nhờ vào 7 quy tắc sắp xếp phòng làm việc này

‘Thăng quan tiến chức’ hay mãi giậm chân một chỗ, ‘ngóc đầu không nổi’ là nhờ vào 7 quy tắc sắp xếp phòng làm việc này

Tạo dựng nên một môi trường làm việc theo phong thủy sẽ giúp người ngồi làm việc tiếp nhận được những luồn sinh khí từ vũ trụ. Từ đó, sẽ giúp chúng ta trở nên minh mẫn trong điều hành, đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 27 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 33 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 41 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 49 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 55 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10