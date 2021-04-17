Vừa qua lễ 30/4, 3 con giáp này được Chính Tài hộ mệnh, hốt 'cơn mưa tiền tệ' về nhà, đổi đời trong nháy mắt

Theo tử vi, qua lễ 30/4, 3 con giáp này vận trình đại cát đại lợi, có cơ hội tốt để kinh doanh làm giàu. Nghỉ lễ vừa xong là tiền lại đến, tiêu xài không cần lo nghĩ.

Tuổi Dần Chính Tài sẽ hộ mệnh cho người mang tuổi Dần vào thời khắc trên. Nhờ thế mà tài vận của Dần khá vượng, phần tiền bạc không lo thiếu hụt. Việc kinh doanh, buôn bán, thu nhập ổn định giúp bạn vững tâm phần nào. Đặc biệt, quý nhân sẽ mang đến một món tiền lớn cho người tuổi Dần. Sự cố gắng nỗ lực của Dần bấy lâu nay đã đến thời điểm gặt hái tốt nhất. Về sức khỏe, do thời điểm này Dần bận "đếm tiền" nên có chút lao lực, mệt mỏi. Việc quá tập trung cho công việc khiến chuyện tình cảm của người tuổi Dần có hơi sa sút một chút. Thế nhưng Dần sẽ khắc phục được bằng việc dành thời gian cho người ấy sau đó.

Dần gặp vận trình đại cát, nhờ đó mà thăng hoa 'giàu kết xù' trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Mùi sẽ đón nhận hàng loạt sự may mắn bất ngờ trong thời điểm trên. Vì vậy, Mùi hãy tranh thủ thời cơ này mà thực hiện hàng loạt các công việc đã dự tính từ trước. Trong công việc Mùi sẽ suôn sẻ "thăng quan tiến chức". Nếu có thi cử, Mùi có thể sẽ "trúng tủ" mà đạt kết quả hơn sự mong đợi. Thời khắc vàng son này của Mùi cũng được in dấu vào chuyện đi xin việc làm. Vì vậy, bạn sẽ rất dễ gặp được quý nhân nâng đỡ mà tìm thấy cơ hội tốt. Tài lộc hanh thông như vậy nên người tuổi Mùi nếu đang kinh doanh sẽ mang về món lợi lớn. Ngoài ra, những món tiền "khủng" từ việc đầu tư trước thời điểm này cũng đủ "chín mùi" để gặt hái thành quả. Thành công bất ngờ khiến bạn có chút choáng ngợp, vui mừng khôn xiết, chẳng cần lo những ngày tháng sau này.

Trước đó, Mùi có thể bỏ lỡ cơ hội được đi chơi dịp lễ nhưng sau lễ Mùi sẽ bước vào thời khắc đại cát của bản thân, mọi việc được như ý nguyện hơn so với thời điểm trước đó. Mùi sẽ đón nhận hàng loạt sự may mắn bất ngờ trong thời điểm sau lễ 30/4 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi sẽ đón nhận những ngày mới tràn đầy năng lượng sống sau kỳ nghỉ lễ tuyệt vời. Mọi công việc của Hợi sau lễ đều suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, sự tốt lành trong những ngày đó sẽ thuộc về các công việc như nhà cửa, cầu đường, di chuyển tính toán, mưu sự cho mai sau. Còn tài lộc thời điểm này Hợi chỉ có thể thu về ở mức trung bình. Hợi cần lưu ý, thời khắc sau lễ mọi quyết định khi muốn "hốt" một số tiền lớn của bạn có thể sẽ không thành. Vì vậy, tốt nhất bạn chỉ nên mưu sự nhỏ và thu lợi từ những số tiền nhỏ, việc hành sự lớn hơn nên chọn thời điểm khác thích hợp hơn. Bên cạnh đó, những tin tức tốt đẹp về công việc, cuộc sống, gia đình sẽ từ khắp nơi bay về báo tin cho Hợi khiến Hợi an tâm, vui lòng. Thời điểm sau lễ 30/4, 1/5 Hợi đón nhận nhiều tin tốt lành từ công việc và gia đình - Ảnh minh họa: Internet 3 con giáp may mắn này sau lễ 30/4, 1/5 sẽ bước vào thời điểm đại cát hội tụ cả ba yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Thời vận tốt giúp họ làm giàu không khó, đổi đời trong tầm tay nhờ nắm bắt được thời cơ tốt lành. (Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

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