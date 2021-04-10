‘Thăng quan tiến chức’ hay mãi giậm chân một chỗ, ‘ngóc đầu không nổi’ là nhờ vào 7 quy tắc sắp xếp phòng làm việc này

Nên đặt hướng bàn làm việc quay ra cửa ra vào giúp bạn dễ kiểm soát các tình huống và cảm thấy tự tin hơn. Tuy nhiên, bạn không nên đặt bàn làm việc đối diện với cửa ra vào. Khi bạn ngồi làm việc trên một chiếc bàn đối diện cửa ra vào thì dường như mọi âm thanh ồn ào và hình ảnh hỗn tạp đang diễn ra xung quanh đều vô tình lọt vào tầm mắt. Những thứ đó trong phong thủy được xem là “sát khí”. Và “sát khí” sẽ làm cho bạn mất tập trung, mệt mỏi và hiệu quả công việc giảm sút.

Cửa ra vào là nơi nạp sinh khí đồng thời cũng là nơi nạp sát khí. Khi bạn đặt bàn làm việc ngồi quay lưng lại với cửa ra vào sẽ tạo ra thế ngồi không có "điểm tựa", điều này dễ dẫn tới cảm giác ớn lạnh sống lưng do luồng sát khi gây nên. Hướng ngồi này khiến tâm trí bạn dễ bị tác động, lo lắng sợ hãi với bất kỳ tiếng động nào trong phòng và gây tâm trí hỗn loạn tiêu cực.

Theo nguyên tắc phong thủy , mọi vật đều cần có "điểm tựa" để mang lại nhiều may mắn và giúp cho gia chủ luôn tránh khỏi những xui rủi không đáng có. Sau lưng người ngồi làm việc nên có những "điểm tựa" như bức tường, kệ sách hoặc chiếc tủ đựng tài liệu cũng được.

Vị trí ngồi làm việc quay mặt vào tường rất “kỵ trong phong thủy bàn làm việc”. Cần phải kê bàn làm việc sao cho lưng ngồi phải lấy tường làm “sơn” (núi) tựa, gọi là “lạc sơn”. Cách sắp xếp này làm cho người ngồi có nhiều “quý nhân” phù trợ, giúp đỡ, đồng nghiệp thân thiện, sự nghiệp thăng tiến.

Đặt bàn làm việc như thế này giúp bạn dễ gặp được quý nhân phụ trợ, giúp đỡ lúc khó khăn hoạn nạn, hiểm hóa thành lành, trong cái rủi có cái may, sự nghiệp dễ thăng tiến.

Phía sau bàn làm việc nên có điểm tựa - Ảnh minh họa: Internet

3. Không nên kê bàn ở giữa phòng làm việc

Khi đặt bàn làm việc giữa phòng thì khi đó cả bốn bề đều thiếu “sơn” – điểm tựa, tức bạn sẽ rơi vào vị thế cô lập, không được nâng đỡ về tinh thần. Theo phong thủy bàn làm việc thế này không tốt, vì có thể bạn sẽ không nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, không được đồng nghiệp yêu quý và đặc biệt dễ phân tán, mắc sai lầm khi làm việc.

Không nên để bàn làm việc ở giữa phòng bởi sẽ có cảm giác không an toàn - Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn giữ cho phòng làm việc sạch sẽ và thoáng mát

Mọi nơi làm việc cần được dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát, vì những vật dụng không có quy củ sẽ ảnh hưởng đến tác phong, gây rối loạn trong khi làm việc và quan trọng nó sẽ khiến bạn mất tập trung.

Phòng làm việc sạch sẽ sẽ kích thích bạn làm việc nghiêm túc hơn - Ảnh minh họa: Internet

5. Tránh những nơi có đèn chùm, xà ngang hoặc quạt trần

Theo phong thủy, xà nhà mang ý nghĩa xấu vì chúng có thể gây ra sự ngột ngạt, ức chế nguyên khí của người sinh hoạt bên dưới chúng. Xà nhà phía trên bàn làm việc có thể cản trở tiến trình sáng tạo của người ngồi làm việc và thậm chí đem đến cảm giác chán chường thất vọng.

Việc kê bàn làm việc dưới đèn chùm, đèn treo trang trí, quạt trần... là không nên vì những chỗ này thường hay đóng bụi, thổi gió hoặc ánh sáng gay gắt trên đầu, tác động xấu tới sức khoẻ và năng lực làm việc.

Không nên lắp đèn chùm hoặc quạt trần phía trên bàn làm việc - Ảnh minh họa: Internet

6. Tránh đặt bàn làm việc đối diện với cửa nhà vệ sinh

Bạn không nên đặt bàn làm việc đối diện với cửa nhà vệ sinh, vì nơi đây luôn sinh ra những luồng uế khí không tốt cho sức khỏe. Nó sẽ khiến bạn luôn bị mất tập trung khi đang làm việc, dễ khiến cho sự nghiệp bị thụt lùi. Nếu được thì bạn cũng nên tránh đặt gần nơi đây, vì cảm giác ẩm ướt khi có nhà vệ sinh đặt ngay cạnh luôn khiến bạn cảm thấy không thoải mái khi làm việc.

Nếu căn phòng làm việc của bạn đặt cạnh phòng vệ sinh, cách tốt nhất là bạn tránh đặt bàn cạnh bức tường liền với phòng vệ sinh để luồng khí xấu không ảnh hưởng đến công việc của mình.

Không nên sử dụng khoản tường nhà vệ sinh để đặt bàn làm việc - Ảnh minh họa: Internet

7. Bàn làm việc của bạn phải kích thích 5 giác quan

Nếu như bạn phải làm việc trong môi trường tẻ nhạt liên tục sẽ dễ dẫn đến cảm giác trầm cảm, các giác quan không còn nhanh nhạy nữa. Chính vì thế, hãy tạo ra những màu sắc, âm thanh, mùi vị để có thể thể ngửi, cảm nhận và nghe trong lúc làm việc.

Nơi làm việc nên kích thích 5 giác quan của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nơi ngồi làm việc của bạn chính là một trong những yếu tố giúp bạn thành công trong sự nghiệp. Nếu chỗ ngồi của bạn an toàn, chắc chắc thì sẽ tạo cho bạn cảm giác tự tin, mạnh mẽ và nhiều năng lượng để hoàn thành tốt công việc.