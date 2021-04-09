Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/4: 3 con giáp gặp Kiếp Tài, tiền có chất như núi cũng lao dốc trắng tay

Theo tử vi ngày 10/4/2021, 3 con giáp này tiền có rủng rỉnh cách mấy thì cũng gục ngã, trắng tay ngay tức thời.

Theo tử vi 3 con giáp này sẽ có một ngày xui xẻo, có thể không vực dậy được. 1. Tuổi Dần Cực kỳ cẩn thận lời nói là điều mà tuổi này cần làm - Ảnh minh họa: Internet Có thể nói hôm nay không phải là ngày tốt đối với người tuổi Dần. Vì thế người tuổi này nên biết trước để tiết chế bản thân. Đặc biệt, mối họa của người tuổi Dần đến từ lời nói không biết kiểm soát làm đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bởi vì thế, ngày hôm nay người tuổi Dần lao đao và phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà chính bản thân họ cũng không lường trước được.

Đặc biệt, người cầm tinh tuổi Dần phải để ý đến tiền bạc trong túi. Bởi trong phút chốc nó có thể "không cánh mà bay". Bên cạnh đó, con giáp này cũng đừng nên quá hoang mang và phải giữ được bình tĩnh để xử lý mọi việc sáng suốt nhất. 2. Tuổi Mùi Mọi quyết định về tài chính trong ngày hôm nay của tuổi Mùi đều không được suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet Dù đã dửng dưng trong chuyện tình cảm, dành thời gian tập trung cho việc kiếm tiền của bản thân, nhưng con giáp tuổi Mùi vẫn có một ngày đen tối. Kiếp Tài còn có thể gây ra họa phá tài đối với người tuổi Mùi trong ngày hôm nay. Tuổi Mùi nên thận trọng trong những quyết định tài chính của mình, nếu không bạn có thể sẽ phải vay mượn nợ nần khắp nơi đó.

3. Tuổi Dậu Tuổi Dậu có một ngày đen tối bởi vướng mắc trong cả sự nghiệp lẫn gia đình - Ảnh minh họa: Internet Hôm nay, có thể là ngày mà tuổi Dậu trở nên nóng giận, mất kiểm soát nhiều nhất. Những lời nói nhất thời của con giáp này buông ra làm tổn thương những người ở bên cạnh. Thương Quan xuất hiện cũng báo hiệu một ngày lận đận vô cùng cho con giáp này. Nếu không cẩn thận, người tuổi Dậu có thể bị cắt chức do sai sót trong công việc. Có thể nói ngày hôm nay chẳng có gì tốt lành với con giáp tuổi Dậu, từ chuyện tình cảm gia đình đến công việc đều tụt dốc không phanh. Con giáp này cần phải cẩn thận nếu không sẽ không thể "ngóc" đầu lên nổi sau thất bại trong ngày hôm nay. (Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo).

4 con giáp ĐẠI PHÁT TÀI khi bước vào tuổi 30, lội ngược dòng nắm bắt 'thiên thời' đón hậu vận giàu sang Theo tử vi, người sinh ra thuộc 4 con giáp này có kiếp "khổ trước sướng sau". Tuổi trẻ càng bôn ba, chật vật bao nhiêu thì từ cột mốc 30 tuổi trở lên cuộc sống của họ ngày càng có nhiều biến đổi, theo hướng tích cực về cả tiền tài và sức khỏe.

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