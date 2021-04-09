Tử vi thứ Bảy ngày 10/4/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân may mắn ngập tràn, tiền về đầy túi, Sửu - Mùi LAO ĐAO mất tiền lớn

Tâm linh - Tử vi 09/04/2021 00:31

Theo tử vi 12 con giáp, ngày 10/4 là ngày các con giáp có nhiều biến đổi về sự nghiệp, lẫn tình cảm.

1. Tuổi Tý

Chính Tài sẽ nâng đỡ con giáp này trong ngày hôm nay. Theo đó, con đường tài lộc của người cầm tinh tuổi Tý ngày hôm nay vô cùng sáng sủa. Bởi, công sức mà con giáp này bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Thời điểm trong ngày, con giáp này có thể nhận được một số tiền lớn.

Thủy khí vượng cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe mà người tuổi Tý có thể gặp phải. Do đó, người tuổi này nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn, đừng ham công tiếc việc quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Người tuổi Tý nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong ngày hôm nay điểm nhấn nằm ở chuyện tình cảm. Đây là thời cơ tốt để bạn thừa nhận rằng mình cũng có rung động với người ấy. 

Dẫu tình cảm thăng hoa nhưng Kiếp Tài cản trở. Theo đó, có thể trong ngày hôm nay người tuổi Sửu sẽ đánh mất 1 số tiền kha khá cho việc mua sắm. 

3. Tuổi Dần

Trong ngày thứ 7 này Thiên Quan xuất hiện ấn định cho người tuổi Dần lời cảnh báo nên để ý đến hành động và lời nói, tránh để kẻ tiểu nhân bắt chẹt và xảy ra xung đột. Hậu quả khó ai lường trước được. 

Người tuổi Dần trong ngày hôm nay phải cực kỳ cảnh giác và kiềm hãm trước những quyết định phải chi tiền nhiều. Bởi bạn có thể bị lừa mất 1 số tiền. 

4. Tuổi Mão 

Người tuổi Mão gặp phải cục diện Tương Hình, cho thấy gia đình đang gặp trục trặc. Tình cảm giữa các thành viên đang có nhiều bất hòa. 

Dẫu thế nhưng vì Chính Quan nhập mệnh, nên công việc của người tuổi Mão hôm nay khá suôn sẻ. Dù làm việc ở nhà hay ở văn phòng thì bạn cũng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tu vi 12 con giap
Gia đình của người tuổi Mão hôm nay khá lục đục - Ảnh minh họa: Internet

5. Tuổi Thìn

Đúng 10h hôm nay, người tuổi Thìn có thể nhận được sự trợ giúp và gặp gỡ được quý nhân. Được quý nhân se duyên, bởi nếu bạn đang độc thân thì hãy chớp ngay cơ hội này.

Tỷ Kiên sẽ giúp bạn tự tin hơn với những quyết định của mình, nhờ thế mà người tuổi Thìn dám nghĩ dám làm, dám đưa ra ý kiến với cấp trên để có thể giúp cho công việc được tiến hành thuận lợi hơn. 

6. Tuổi Tỵ

Do đang được Thiên Ấn soi đường chỉ lối nên con giáp này sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Bạn có thể sẽ giải quyết những vấn đề khó nhằn chỉ trong chớp mắt. Thành quả mà bạn đạt được cũng không hề thấp, nhờ thế mà sự tin tưởng của cấp trên càng tăng lên gấp bội, bản mệnh có thể đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng.

7. Tuổi Ngọ 

Trong ngày thứ 7 cuối tuần này Chính Ấn cho thấy những nỗ lực và công sức bạn bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Có thể bạn sẽ được cất nhắc trong thời gian tới, khi mà cấp trên nhìn nhận được năng lực thực sự của bạn.

8. Tuổi Mùi 

Trong ngày hôm nay người tuổi Mùi nên suy nghĩ lại những quyết định của mình. Bạn hãy thử cho đối phương thời gian, cơ hội để tìm hiểu nhau. Tình yêu sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn có thêm niềm tin và động lực để phấn đấu cho cuộc sống tốt hơn.

Kiếp Tài còn có thể gây ra họa phá tài đối với người tuổi Mùi. Vì thế, nếu không thận trọng trong những quyết định tài chính của mình, bạn có thể sẽ phải vay mượn nợ nần khắp nơi đó.

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Tuổi Mùi sẽ có một ngày tài chính xuống dốc nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

9. Tuổi Thân 

Đây là ngày đại cát đối với người tuổi Thân, bởi Tam Hợp cục giúp cho bạn nhìn thấy rõ tấm chân tình của đối phương. May mắn ngập tràn khiến cho tuổi Thân đôi khi chẳng thể tin được vào những điều đang xảy ra trước mắt mình. Nhất là tiền bạc đang ùn ùn đổ về nhà con giáp này.

10. Tuổi Dậu

Thương Quan xuất hiện nhắc nhở người tuổi Dậu cần phải tập trung làm việc nhiều hơn, nếu không thì bạn có thể bị cấp trên trách phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm việc thiếu hiệu quả đó. 

11. Tuổi Tuất

Thủy Thổ bất dung, tử vi thứ 7 của 12 con giáp cho thấy đường tình cảm của người tuổi này đang không ổn lắm.

Tỷ Kiên vẫn vững bước trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Bạn sẵn sàng bước đi theo hướng đi mới và những thành công bước đầu cho thấy bạn đang đi đúng hướng, tiền bạc cũng nhờ thế mà bớt căng thẳng phần nào.

12. Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, thứ 7 này của tuổi Hợi thấy thiên Tài nâng đỡ, thu nhập của người tuổi Hợi khá vững vàng, ổn định. Con giáp này có thể tạm yên tâm trong thời gian này, không phải quá lo lắng về chuyện kiếm tiền nữa. Tuy nhiên, Hợi cũng hãy biết tiết kiệm đề phòng khi bất trắc nữa nhé.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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