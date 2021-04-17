Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, con giáp vẫn có thể xoay trở dễ dàng, hóa hung thành cát. Có phần tham vọng, Tý luôn nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, thậm chí là xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng.

Tử vi cho thấy, trong vòng 3 năm tới, người tuổi Tý phúc khí căng tràn, vận trình lên như diều gặp gió. Con giáp liên tục gặp may mắn trong công việc khiến cho tiền tài, quyền lực gia tăng không có điểm dừng. Vào giữa năm thứ nhất trong kỳ hạn 3 năm là lúc vận may vượng nhất, con giáp hãy tranh thủ nắm bắt cơ hội, mở ra một trang sử mới trong tương lai.

Người tuổi Ngọ vốn tính rộng rãi, phóng khoáng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Trong mắt người thân, bạn bè, con giáp không chỉ đem lại niềm vui mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của họ trong cuộc sống. Ngoài ra, Ngọ còn là người có chí tiến thủ nên bản mệnh sớm gây dựng được sự nghiệp của riêng mình.

Được Thần Tài chiếu mệnh, tuổi Ngọ đánh đâu thắng đó, thu về lợi nhuận to lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong vòng 3 năm tới, bản mệnh làm ăn phát đạt, sống trong ấm êm, nhung lụa. Được Thần Tài chiếu mệnh, con giáp đánh đâu thắng đó, thu về lợi nhuận to lớn. Các hợp đồng, cơ hội kinh doanh liên tiếp tìm đến khiến con giáp may mắn này có muốn nghỉ ngơi cũng không được. Đặc biệt, bạn nên chú ý tập trung vào khoản thời gian giữa năm thứ hai, sự thành bại trong giai đoạn này quyết định hết vận trình của bạn ở tương lai. Hãy vạch sẵn kế hoạch ngay từ bây giờ để đến đó tha hồ hốt bạc nhé.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hiền lành, chân thật. Bản mệnh không ngại khó, ngại khổ mà chỉ biết tiếp tục cố gắng tiến về phía trước. So với những con giáp khác, Thân có phần vất vả hơn khi thời gian qua liên tục gặp rắc rối, trục trặc trong cả cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần không bỏ cuộc, thành công sẽ tự khắc đến với bản mệnh.

Người tuổi Thân được dịp đổi vận, sự nghiệp, tiền tài thăng hoa đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Minh chứng rõ nhất cho điều này là trong vòng 3 năm tới, người tuổi Thân được dịp đổi vận, sự nghiệp, tiền tài thăng hoa đến chóng mặt. Con giáp được cấp trên trọng dụng, giao cho những vị trí nống cốt trong công việc, giúp con giáp tự do thể hiện hết thế mạnh của bản thân. Con giáp nhận được sự kính trọng từ mọi người. Sự nghiệp tấn tới kéo theo tiền bạc thăng hoa. Thân sẽ chẳng cần mải mai đau đầu về chi tiêu trong suốt thời gian tới.