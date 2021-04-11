Tử vi thứ Hai, ngày 12/4/2021 của 12 con giáp: Thìn - Dậu 'hao tài tốn của', Hợi có được 'mối ngon', hốt bạc thường xuyên

Tâm linh - Tử vi 11/04/2021 00:31

Theo tử vi, ngày 12/04/2021 sẽ là một ngày đầy biến động với 12 con giáp.

Hôm nay với 12 con giáp quả là một ngày mệt mỏi, vì khởi đầu tuần mới bằng chính sức lao động của mình. 

1. Tuổi Tý

12 con giap
Tuổi Tý không nên nóng vội, hấp tấp giải quyết sự việc trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể vui vẻ khởi đầu ngày mới bằng việc mở cửa đón "quý nhân" đến nhà chơi. Người đó có thể là bạn bè hoặc người thân khúc mắc trong lòng.

Người tuổi Tý nên cẩn trọng trong việc nhận tin tức. Vì tính nóng vội có thể làm hỏng việc riêng. Mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng, không tốt, nên có sự hòa hoãn. Ngày hôm nay là ngày tuổi Tý có nhiều lo âu, di chuyển nhiều cho công việc, cũng như tình cảm, sức khỏe không tốt. Tài lộc chỉ đạt ở mức trung bình.

2. Tuổi Sửu

Ngày mới này giúp cho người tuổi Sửu có sự giao thiệp tốt đẹp với mọi người, đặc biệt là mối quan hệ công việc phát triển tốt. Kinh doanh nên nặng về hình thức quảng cáo. Bạn có thể bắt đầu tuần mới bằng một ngày suôn sẻ, tài lộc vững vàng. Tuy nhiên, tiền bạc để tiêu cho quà tặng, giao dịch, tiệc tùng khá là nhiều. 

3. Tuổi Dần

Công việc hôm nay của người tuổi Dần khá viên mãn. Nếu nhận được lời mời nào thì nên chấp thuận, đừng do dự kẻo mất cơ hội làm đầy túi tiền của bản thân. Phần tài lộc, có quý nhân giúp đỡ, vậy nên cứ tự tin mà phát triển trong công việc. Tuy nhiên theo tử vi, ngày hôm nay nếu người cầm tinh tuổi Dần nếu có dự tiệc không nên ở lâu sẽ gặp nhiều phiền toái.

4. Tuổi Mão 

Mão khởi đầu tuần mới bằng một ngày khá khiên cưỡng. Mọi việc không nên cưỡng cầu một cách quá đáng sẽ không có kết quả, gặp sự khó khăn, chậm chạp. Con giáp may mắn này nên hành động một cách bình thường thì có lợi lộc tự khắc về túi. Ngày hôm nay, con giáp tuổi Mão dễ bị sự thay đổi của người khác làm ảnh hưởng để tài lộc. Do vậy, trong công việc con giáp này phải cực kỳ thận trọng thì mới không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. 

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Con giáp tuổi Mão nên thận trọng trong công việc nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

5. Tuổi Thìn 

Tất cả sự thành bại của con giáp tuổi Thìn trong ngày hôm nay đều tùy thuộc vào kết quả tốt hay xấu trong công việc của quý nhân, hoặc người cấp trên, đồng sự với mình.

Dẫu vậy ngày hôm nay cũng không phải là ngày tốt cho các công việc làm ăn lớn, cầu tài, sẽ bị phá ngang nửa chừng, việc xảy ra ngoài ý muốn. Tâm tình bất an, có chuyện buồn, hay lo, gặp trở ngại. Tài lộc vào túi một cách nhỏ lẻ hoặc có xu hướng bị trì hoãn, dễ hao tài.

6. Tuổi Tỵ

Hôm nay, con giáp này không nên e dè, sợ sệt mà hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Nên cầu viện ý kiến của quý nhân, hoặc cấp trên sẽ có lợi. Có người muốn cạnh tranh về chuyện làm ăn với con giáp này. Bên cạnh có, con giáp này cũng sự thay đổi về phương hướng làm ăn, nơi ăn chốn ở, văn phòng, hoặc có sự tu bổ sửa chữa mọi vật dụng đồ đạc. Trong nhà người nữ sức khỏe, công danh, tài lộc không tốt, dù có tài lộc cũng hay hao tán.

7. Tuổi Ngọ

Hôm nay tuổi Ngọ có người nhờ vả, không nên quá tin cẩn hoặc thật lòng với người ấy, cũng không nên để tâm nhiều. Đây là ngày mà con giáp này có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết. Mọi việc nên có sự chậm rãi, biết chờ đợi. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh không ở lại. Nên thân cận với người lớn tuổi hoặc cấp trên khi quyết định công việc. 

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Con giáp tuổi Ngọ có một ngày 'tiền bạc vào nhanh, đi cũng nhanh' - Ảnh minh họa: Internet

8. Tuổi Mùi

Lời khuyên chân thành nhất dành cho tuổi Mùi ngày hôm nay chính là làm việc gì cũng không nên để mình bị dính mắc, thiệt thòi. Hãy cảnh giác vì có kẻ gian muốn chơi xấu. Gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến. Do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau. 

9. Tuổi Thân 

Điều may mắn cho con giáp này vào ngày hôm nay chính là việc quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ trong công việc. Vậy nên, con giáp này không nên chần chờ lỡ mất cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tuy nhiên, con giáp này nên cẩn trọng về sức khỏe, nhà có người đau yếu hoặc gặp chuyện buồn.

10. Tuổi Dậu

Tin buồn cho con giáp này là ngày hôm nay tiền tài dễ có sự hao tán về tiền bạc. Nếu có thì cũng phải chia phần hoặc chi phí cho những việc cần thiết, giúp đỡ người khác. Không nên nghe lời bàn ra tán vào mà hãy tự mình quyết định mới tốt. Dậu nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ.

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Tuổi Dậu nên làm phúc, tích đức nhiều hơn sẽ được lợi - Ảnh minh họa: Internet

11. Tuổi Tuất

Gia đạo rất bận rộn về công ăn, chuyện làm, nhà cửa, sức khỏe. Cần cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có sự hư hao về xe cộ, máy móc, có tin buồn. Việc dùng tiền để gỡ rối hoặc bù đắp nên dời vào một ngày khác. Cần hỏi ý kiến của người thân trước khi quyết định việc gì đó phải chi bằng số tiền lớn. 

12. Tuổi Hợi

Công việc dù có khó khăn đến đâu cũng cần có sự nhẫn nại, sau mới có kết quả. Nên có sự chia sẻ về tài lộc nếu dư giả về tài chính. Làm việc thiện tích phước đức nhiều hơn. Ngày hôm nay con giáp này lại có thêm nhiều "mối ngon" để hốt bạc thường xuyên. 

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

‘Thăng quan tiến chức’ hay mãi giậm chân một chỗ, ‘ngóc đầu không nổi’ là nhờ vào 7 quy tắc sắp xếp phòng làm việc này

‘Thăng quan tiến chức’ hay mãi giậm chân một chỗ, ‘ngóc đầu không nổi’ là nhờ vào 7 quy tắc sắp xếp phòng làm việc này

Tạo dựng nên một môi trường làm việc theo phong thủy sẽ giúp người ngồi làm việc tiếp nhận được những luồn sinh khí từ vũ trụ. Từ đó, sẽ giúp chúng ta trở nên minh mẫn trong điều hành, đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

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