Cảnh báo: Nửa cuối tháng 4, 3 con giáp bị Hung tinh đeo bám, tiểu nhân phá hoại khiến công việc xui rủi, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 20/04/2021 15:14

Tử vi 12 con giáp dự báo, nửa cuối tháng 4 này, top 3 con giáp sau sẽ bị Hung tinh đeo bám, công việc làm ăn bất lợi, nên cẩn thận để tránh xảy ra tranh chấp về tiền bạc, kiện tụng.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, nửa cuối tháng 4 này, đường công danh sự nghiệp của Tý gặp nhiều vấn đề khó khăn, lộ trình thăng quan tiến chức vì thế mà gián đoạn, trở nên mù mịt. Ngoài ra, thời điểm này Tý còn gặp khó khăn về tài chính, các khoản thu nhập ít dần khiến bản mệnh nhiều lần phải dùng tới khoản tiền tiết kiệm.

Không những thế, trong thời gian cuối tháng, chuyển dần sang tháng 5, Tý cần cẩn trọng xung quanh, vì có Hung tinh đeo bám. Con giáp này dễ bị mất tiền oan hoặc bị lừa tiền, vướng phải tranh chấp về tiền bạc. Nếu không thể thỏa thuận hay giải quyết được bằng lời nói, bạn hãy đưa vấn đề này ra pháp luật, tránh gây hấn, đụng độ không đáng có. 

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 Nửa cuối tháng 4, tuổi Tý cần cẩn trọng xung quanh. Bạn dễ bị lừa hoặc vướng phải tranh chấp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong nửa cuối tháng 4, người tuổi Ngọ bị kẻ tiểu nhân "nhòm ngó", khiến cho vận trình của con giáp gặp không ít trắc trở. Những sai sót liên tục xuất hiện khiến Ngọ trở nên hoang mang và mất niềm tin vào chính mình. Con giáp này cần nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước khi lại tiếp tục lộ ra sơ hở cho kẻ khác lợi dụng.

Tinh thần không tốt nên sức khỏe của Ngọ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Những căn bệnh trước đó lại bộc phát hành hạ bản mệnh. Bạn cần tìm đến bác sĩ ngay trước khi tình trạng này ngày càng nặng. Chuyện gia đình lẫn tài chính trong nửa cuối tháng này cũng không ổn định, khiến bạn vô cùng bế tắc.

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 Người tuổi Ngọ bị kẻ tiểu nhân 'nhòm ngó', sai sót liên tục xuất hiện khiến con giáp này trở nên hoang mang và mất niềm tin vào chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đang khá tự tin vào năng lực của bản thân. Bạn luôn cho mình là đúng và bỏ qua ý kiến của mọi người xung quanh. Điều này rất nguy hiểm vì nó là nguyên nhân dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong công việc và cuộc sống của người tuổi Mùi. Từ đó dẫn đến những khó khăn về tài chính cho bản mệnh vì công việc kinh doanh gặp khó khăn nhưng lại không có ai giúp đỡ.

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 Tuổi Mùi quá tự tin vào bản thân mà bỏ lơ ý kiến của mọi người xung quanh, điều này khiến Mùi gặp rắc rối trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc góp ý quá thẳng thắn của Mùi khiến đối phương tổn thương. Bạn có ý tốt nhưng việc cứ xoáy sâu vào cái sai của ai đó rõ ràng là một điều không hay và sẽ khiến hình ảnh của bản mệnh trong mắt mọi người ngày càng tệ.

Thay vì đưa ra lời khuyên "miễn phí", bạn nên tập trung đầu tư phát triển bản thân và học thêm đức tính khiêm nhường. Mùi không nên ép mọi người làm theo ý mình mà thay vào đó hãy học cách lắng nghe và cùng nhau thực hiện.

* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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