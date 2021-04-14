Phụ nữ có 5 phúc tướng này thì chồng được nhờ cả đời, tay không cùng chồng gầy dựng sự nghiệp khiến ai cũng nể phục

Tâm linh - Tử vi 14/04/2021 14:27

Theo nhân tướng học, người sở hữu phúc tướng này, càng lớn tuổi lại càng phúc đức, sau 35 tuổi đa số đều giàu có viên mãn.

Đuôi lông mày gần với thái dương

Trong nhân tướng học, những người sở hữu đuôi lông mày gần với thái dương thường là người đa tình. Những người này lúc trẻ có thể đau khổ nhưng thời gian trôi qua thì sẽ gặp được nhiều may mắn và phúc đức.

Trên con đường sự nghiệp, tài vận của những người này ổn định, tốt đẹp từ nhỏ đến lớn. Họ là con người ân cần, nhẹ nhàng, không dễ dàng rơi vào cám dỗ, cuộc sống xung quanh luôn được bạn bè và quý nhân giúp đỡ.

Bước vào giai đoạn nhất định, những người này sẽ công thành danh toại, làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Đặc biệt, trong năm 2021 này, sẽ có tài lộc thịnh vượng. 

Ánh mắt có hồn, tướng mặt phượng

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, câu nói này quả thật không sai. Những biểu cảm trong ánh mắt có thể nói lên những điều chân thật nhất từ tận sâu đáy lòng. Đặc biệt, đối với những người có đôi mắt to, ánh mắt lại có hồn thường biết lo lắng và chăm sóc cho người khác.

Đặc biệt, ngoài ánh mắt, nếu người đó còn sở hữu thêm tướng mắt phượng, được miêu tả là đôi mắt đen dài, sắc sảo và sáng thì trong cuộc sống những người này rất tinh tế, thông minh, biết nhường nhịn và thấu tình đạt lý nên sẽ gặp nhiều may mắn. Sau 35 tuổi, đa số những người này đều thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân.

Bước qua năm 2021 này, những người sở hữu đôi mắt phượng, lại có hồn là người quý tướng, có tài. Họ dễ dàng gặp được quý nhân phù trợ, tìm được cơ hội để đổi đời, sự viên mãn này khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ.  

Nhân trung sâu

Trong nhân tướng học, nhân trung sâu thường đại diện cho vận khí và sự hiếu thảo của một người. Ai sở hữu nhân trung càng sâu thì càng tốt bụng, tử tế và vô cùng tài năng. Những người này càng về già vận khí ngày càng tốt, sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Trong cuộc sống, người có nhân trung sâu thường rất thông minh và có khả năng lãnh đạo, đặc biệt họ vô cùng hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương gia đình và con cái.

Vốn là những người cầu tiến, không bao giờ khuất phục trước những khó khăn, thử thách. Sau 35 tuổi, những người sở hữu phúc tướng này sẽ có cuộc sống đủ đầy, viên mãn cả tình lẫn tiền. Trong năm 2021 này, họ sẽ tìm được cơ hội đổi đời, có người trở thành đại gia trong chớp mắt.

Tướng mặt tròn, miệng đầy đặn, môi đỏ

Từ thời xưa, những người phụ nữ có khuôn mặt tròn được cho là người phúc hậu, nhẹ nhàng, luôn biết kính trên nhường dưới, hiếm khi tranh cãi hay để nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình. Họ là người sống rất có trách nhiệm, lại đảm đang nên rất được lòng người. Nhờ phúc khí tốt mà hậu vận dễ trở thành "phu nhân". 

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 Người có tướng mặt tròn, đôi môi hồng hào và đầy đặn - Ảnh minh họa: Internet

Khuôn miệng vừa, đầy đặn sẽ trông rất quý phái. Ngoài ra, người sở hữu đôi môi kiểu này thường có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh, đặc biệt được nhiều người biết tới. Ngoài ra, nếu đôi môi có màu hồng tự nhiên, càng chứng tỏ người này có hậu vận tốt, sẽ hưởng nhiều phú quý khi về già.

Con đường sự nghiệp của những người có tướng mặt tròn và đôi môi hồng hào, đầy đặn trong năm 2021 sẽ vô cùng hanh thông. Tiền bạc thu nhiều hơn chi, không cần phải lo nghĩ. Đồng thời, được người khác giúp đỡ mà đạt được thành công.

Tai không quá to, ép sát vào đầu

Tai là cơ quan thính giác, có mối liên hệ chặt chẽ với tim và thận trong cơ thể con người. Ngoài ra, nó còn biểu hiện cho trí tuệ thông minh và tuổi thọ. Vậy nên, muốn đánh giá một con người, tai có thể là một trong những bộ phận để nhìn nhận.

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 Phụ nữ có đôi tai ép sát vào đầu là một người cực kỳ thông minh và tuổi thọ cao - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ có vành tai ép sát vào phía đầu, khó nhìn thấy tai từ phía trước được cho là người có tư duy logic tốt, hành sự cẩn thận và chăm chỉ. Luôn biết cách cân bằng, hài hòa trong công việc. 

Nhờ khả năng phân tích, biết nắm bắt cơ hội đúng thời điểm nên trong năm 2021, người nào sở hữu đôi tai này cuộc đời sẽ "lên hương", tài vận thăng tiến chẳng mấy hồi. 

* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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