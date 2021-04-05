20 ngày tới, top 3 con giáp ‘làm đâu thắng đó’, ‘phát tài phát lộc’, tiêu sắm 'thả ga' không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 05/04/2021 21:02

Tử vi tuần mới dự đoán, trong 20 ngày tới đây, top 3 con giáp tuổi Tuất, tuổi Dần và tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian vừa qua mà thành quả 3 con giáp này đạt được khiến nhiều người phải "ngước nhìn".

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới cho biết, trong 20 ngày nữa, nhiều khía cạnh bí ẩn của tuổi Tuất sẽ được tiết lộ. Đặc biệt, người tuổi Tuất có thể tìm thấy hướng đi mới cho cuộc đời mình, có dấu hiệu thay đổi và sự dịch chuyển trong cuộc sống của Tuất. Tuy nhiên, vì đó là những việc mà con giáp này đã có kế hoạch từ sớm nên không có gì đáng phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Về công việc trong tuần này mọi khó khăn của người tuổi Tuất sẽ dễ dàng vượt qua nhờ sự thông minh tài trí. Bạn không bao giờ ngồi một chỗ đợi vận may mà tự chủ động tìm kiếm. Nhờ vậy mà cuộc sống của các bạn Tuất cũng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Đường tình duyên của các bạn trong 10 ngày tới ổn định, đôi bên thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Một số cặp đôi sẽ có những quyết định quan trọng cho tương lai.

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 Tuổi Tuất sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn nhờ sự thông minh tài trí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới cho biết, trong 20 ngày nữa, người tuổi Dần chính là con giáp cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó không ai sánh bằng. Vận trình suôn sẻ, thuận lợi với sự hỗ trợ của rất nhiều người. Với những Dần đang làm ăn kinh doanh thì đây chính là giai đoạn bạn hoàn toàn làm chủ tình thế, kiếm về hợp đồng tiền tỷ. Với những người làm công việc nhà nước thì cũng tạo ra sự bứt phá riêng trong sự nghiệp.

20 ngày tới, tuổi Dần sẽ gặp nhiều chuyện khích lệ con giáp này thể hiện nhiều hơn cảm xúc bên trong của bản thân. Điều này giúp hàn gắn tình cảm với những người thân thiết, các mối quan hệ trở nên khăng khít hơn.

Trong tình cảm, tất cả những gì con giáp này cần làm là đứng lên cho chính bản thân, thể hiện cảm xúc và giá trị của mình. Trước giờ bạn hy sinh cho đối phương quá nhiều khiến họ xem đó là điều hiển nhiên, thậm chí không còn trân trọng. Nhưng khi nói ra, họ sẽ nhận biết được điều đó và yêu thương bạn hơn. 

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  Tuổi Dần sẽ gặp nhiều chuyện khích lệ con giáp này thể hiện nhiều hơn cảm xúc bên trong của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới cho biết, trong 10 ngày nữa, tuổi Thân sẽ bước ra ngoài và cho mọi người thấy tài năng của mình. Đây là khoảng thời gian con giáp này tập trung vào hạnh phúc của bản thân. 

Cuộc sống của bạn sẽ vô cùng cân bằng trong 10 ngày tới. Về tài chính, bạn "thỏa sức tiêu xài" mà không phải lo nghĩ, công việc thuận lợi giúp bạn có nguồn thu nhập dồi dào, có thể lấy đó làm vốn đầu tư. Nhờ sự nhanh nhạy và chăm chỉ trong lao động mà uy tín của bạn được nâng cao, lãnh đạo cất nhắc. 

20 ngày tới, top 3 con giáp ‘làm đâu thắng đó’, ‘phát tài phát lộc’, tiêu sắm 'thả ga' không phải lo nghĩ - Ảnh 3
Tuổi Thân 'thỏa sức tiêu xài' mà không phải lo nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Đời sống tình cảm của người tuổi Thân khoảng thời gian này cũng đang trong giai đoạn tiến triển cao trào. Hai bạn có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau. 

* Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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