10 dấu hiệu cho thấy bạn là người 'vận to phước lớn', được thần linh giúp đỡ, phù trợ

Tâm linh - Tử vi 02/04/2021 09:19

Dưới đây là 10 dấu hiệu cho thấy bạn là người có vận mạng lớn, được thần linh giúp đỡ, phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông.

Người đi đến đâu cũng được mọi người quý mến

Nếu như bạn hay nghe những người xung quanh mình than rằng họ thường xuyên bị người khác chơi xấu hoặc "đâm" lén sau lưng, nhưng bản thân lại không gặp những chuyện như vậy. Bạn luôn được bạn bè thân cận hay những người dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu cũng đối xử rất tốt với bạn, cư xử đúng mực và giúp đỡ mỗi khi cần thiết. Đây chính là một dấu hiệu tốt, cho thấy quý nhân đang ở bên giúp đỡ bạn.

Ngoài ra, khi gặp phải bất kì khó khăn nào, bạn cũng may mắn gặp được người "xuất hiện" đúng thời điểm, giúp đỡ bạn một cách vô tư. Điều này không tự nhiên mà đến một phần còn ở con người bạn, biết cách hành xử phải phép với mọi người, nhưng cũng có thể bạn là người giàu phước lành nên đi đâu cũng được yêu mến.

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Cô gái được cha mẹ bạn trai yêu quý ngay lần đầu gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

 

Người mang đến may mắn cho mọi người

Bạn hãy để ý những người xung quanh mình, từ bạn bè, người thân, vợ/chồng, con cái...Nếu họ thường xuyên gặp may mắn khi ở cạnh bạn thì có lẽ bạn chính là phúc khí mang lại sự an lành, hạnh phúc cho những người xung quanh. Vì vậy, họ sẽ rất vui khi được gặp gỡ và gắn bó với bạn.

Ví dụ trong đời sống hàng ngày, khi bạn vào quán nào mở hàng thì lập tức quán sẽ trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí, nếu một người thiếu may mắn nhưng nhờ giao du với bạn mà đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang.

Khi gặp khó khăn luôn có lối thoát

Với những người này, bạn sẽ nhận ra vào những lúc hoàn cảnh rơi vào khó khăn, bế tắc cùng cực cuộc đời luôn ưu ái giúp đỡ bạn vượt qua hoặc gặp được quý nhân "nâng đỡ" cho bạn. Ví dụ trong lúc cảm thấy đã hết sạch tiền, không biết nên làm gì thì bỗng dưng có người cho tiền, việc kinh doanh bỗng nhiên thuận lợi, đột ngột tăng doanh thu...

Trong những trường hợp như vậy, nên nhớ rằng vận mệnh bạn lớn, được Thần linh phù hộ, che chở, bạn phải biết ơn và nên làm những điều phước lành để tạo thêm phúc khí. 

Thoát khỏi rủi ro trong gang tấc

Đôi khi, chúng ta không tránh khỏi bị rơi vào những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", nhanh một bước thì đi đời, chậm một bước thì bỏ mạng...Nhưng đối với những người được thần phật che chở, tổ tiên bảo vệ sẽ mệnh phước an lành mà qua khỏi. Mặc dù được giúp đỡ thoát khỏi cảnh hiểm nguy, nhưng cũng không nên chủ quan.

Hiếm khi đau ốm

Ốm đau là chuyện mà bất cứ ai cũng gặp phải. Một số người bệnh nặng, đau ốm triền miên, cuộc sống sẽ rất vất vả. Tuy nhiên, nếu bạn không nằm trong trường hợp đó, hiếm bao giờ bị bệnh nặng, cơ thể lại luôn khỏe mạnh, dẻo dai thì chúc mừng, vì bạn là người được hưởng sự an vui nhờ công đức từ nhiều kiếp tích lại mà thành.

Người có ngoại hình đẹp, sang trọng

Những người có ngoại hình đẹp, khí chất ngời ngời luôn có lợi thế được yêu quý, tôn trọng nhiều hơn. Nhưng không phải ai cũng được trời ban cho sự may mắn đó, có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của bạn.

Những người có dung mạo xinh đẹp thường là người có thần phật yêu thương, che chở, họ đi đâu cũng được mọi người yêu quý, ưu ái hơn so với người cùng trình độ nhưng không được thu hút bằng.

10 dấu hiệu cho thấy bạn là người 'vận to phước lớn', được thần linh giúp đỡ, phù trợ - Ảnh 2
Ngoại hình là một trong những nhân tố quyết định bạn có thành công hay thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Có được người vợ hay chồng lý tưởng

Nhiều người có niềm tin rằng, những người chúng ta đã gặp và tiếp xúc đều có liên quan đến quá khứ của chính chúng ta. Đặc biệt, trong mối lương duyên vợ chồng, họ là những người có mối quan hệ sâu sắc từ kiếp trước, cho đến kiếp này gặp lại và nên duyên. Tuy nhiên, có duyên nhưng lại không có nợ. Đôi khi chỉ là gắn bó với nhau một đoạn đường ngắn, sau đó lại chia lìa.

Đối với những người gặp - yêu rồi đi đến kết hôn, chung sống thuận hòa với nhau suốt khoảng đời còn lại, may mắn cùng chung một mục tiêu, ý tưởng thì đích thực bạn là người được quý nhân, thần phật phù trợ. Vậy nên phải biết trân trọng những gì trước mắt. 

Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang

Con cái đến với cha mẹ kiếp này là do 4 nghiệp duyên, đó là: Một là đến báo ơn, hai là để báo oán, ba là đến trả nợ và bốn là đến đòi nợ. Bởi vậy, sẽ có người gặp phải nghịch tử, nhưng cũng có người sinh ra đứa con vô cùng hiếu thuận.

Theo kiến thức tâm linh, khi một người được thần phật che chở, bạn sẽ may mắn có được những đứa con ngoan và giỏi giang, có hiếu với cha mẹ. Vì thế, những ai không có được đứa con như ý thì chớ vội oán trách ai mà nên tự mình tu tâm, dưỡng tĩnh để những ngày cuối đời được thanh thản hoặc tích đức để kiếp sau được sung sướng hơn.

10 dấu hiệu cho thấy bạn là người 'vận to phước lớn', được thần linh giúp đỡ, phù trợ - Ảnh 3
Con cái ngoan ngoãn, thông minh, xinh đẹp là mong ước của các bậc cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Làm gì cũng suôn sẻ

Thực tế trên đời, không ai làm gì cũng suôn sẻ 100%, nhưng mức độ may mắn, suôn sẻ đạt được nhiều hay ít lại tùy thuộc vào số mạng của người đó. Với những người ăn nên làm ra, dù trong bất cứ lĩnh vực gì từ kinh doanh, làm việc công sở hay chạy bán lề đường... Một khi muốn, bạn đều sẽ may mắn hơn những người khác khi làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Ví dụ cùng một mặt hàng như nhau nhưng bạn thì bán hàng rất chạy trong khi mọi người thường xuyên ế ẩm, cùng học một trường đại học, cả hai đều cùng chăm chỉ nhưng một người giàu nhanh trong khi người khác thì làm mãi không thể giàu nổi, đơn giản vì người kia có nhiều phúc báo còn người này thì không.

Những giấc mơ được dự báo trước

Nhiều người có khả năng thông qua giấc mơ mà nhìn thấy được trước tương lai. Đôi khi, những giấc mơ xuất hiện bất chợt trong giấc ngủ mà xảy ra y như trong cuộc sống đời thường, đây là một dấu hiệu cho thấy yếu tố tâm linh trong bạn đang được phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh được thần phật hỗ trợ, theo sát.

Nhiều khi may mắn, những giấc mơ báo hiệu sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối, kiếp nạn trong tương lai.

* Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

5 độ tuổi ‘thời tới cản không nổi’, tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây

5 độ tuổi ‘thời tới cản không nổi’, tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây

Chiêm tinh học dự báo, từ tháng 4 này 5 độ tuổi sau cuộc sống sẽ “qua cơn bĩ cực”, bước sang trang mới với “tiền vô như nước”, “mệnh số làm to” một bước lên mây.

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