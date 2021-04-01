8 đồ vật không nên để trong phòng tân hôn kẻo tình cảm 'sớm nở tối tàn', gia đạo ly tán

Tâm linh - Tử vi 01/04/2021 12:05

Với những cặp vợ chồng trẻ, đêm tân hôn có ý nghĩa rất thiêng liêng. Nó là khởi đầu của sự gắn kết, là "viên gạch" đầu tiên kết nối hạnh phúc gia đình. Theo phong thủy, để vợ chồng trải qua khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất thì buổi tối hôm ấy, trong phòng không nên để 8 đồ vật sau.

1. Đồ nội thất hình tròn

Theo phong thủy, những đồ nội thất như bàn, ghế, giường...có hình tròn sẽ tượng trưng cho trạng thái "động", trong khi phòng tân hôn lại cần "tĩnh". Vậy nên, gia chủ không nên bày những đồ vật có hình tròn trong phòng ngủ. Thay vào đó là những đồ dùng có thiết kế hình vuông hoặc hình chữ nhật để mang lại may mắn.

8 do vat khong nen de trong phong tan hon
 Không nên bày trí phòng tân hôn bởi các đồ dùng nội thất có thiết kế hình tròn - Ảnh minh họa: Internet

2. Đồ vật sắc nhọn

Những đồ "sắc nhọn" thường bị cho là mang theo sát khí, ẩn chứa điềm báo về sự xui xẻo. Chúng có thể làm tăng áp lực trong công việc, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Ngoài ra, nhiều người cho rằng để đồ vật sắc nhọn trong phòng tân hôn sẽ khiến vợ chồng mới cưới bị chia cắt, đổ vỡ.

3. Đồ cũ tái sử dụng

Tân hôn là đêm đầu tiên của hai người khi về chung một nhà. Nó thể hiện cho sự khởi đầu nên các đồ vật trang trí trong phòng cũng phải được làm mới. Bên cạnh đó, khi ở trong một không gian hoàn hảo, có thể giúp cho vợ chồng mới cưới tận hưởng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc một cách viên mãn nhất. Chưa kể, một số đồ dùng cũ có thể đem lại điềm xui.

4. Đồ vật liên quan đến người cũ

Dù trong ngày cưới hay cuộc sống thường ngày, những vật liên quan đến người yêu cũ, vợ/chồng cũ nên được cất gọn hoặc vứt đi, đây là sự tôn trọng thiết yếu đối với người bạn đời. Khi bày những đồ vật này ở trong phòng tân hôn sẽ gây ra rào cản, dễ khiến hai người mất hứng thú và thậm chí là cãi nhau.

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Những đồ vật liên quan đến người cũ nên cất gọn hoặc vứt đi - Ảnh minh họa: Internet 

5. Bể cá

Bể cá là một trong những vật không nên đặt ở phòng ngủ đặc biệt là phòng tân hôn. Nguyên nhân là do chúng thuộc yếu tố nước, dễ mang lại cảm giác lạnh lẽo cho các cặp đôi, nhất là khi mới bước vào cuộc sống hôn nhân.

6. Chậu cây quá to hoặc cây có gai nhọn

Cây cảnh có tác dụng trang trí và thanh lọc không khí trong phòng. Tuy nhiên, đặc tính của cây xanh là quang hợp vào ban ngày (hút khí carbonic, thải ra khí oxy), hô hấp vào ban đêm (hút oxy, thải ra carbonic) nên nếu đặt cây to trong phòng và để ngay đầu giường, đóng kín cửa phòng thì có thể gây ra cảm giác ngột ngạt, khó thở. Vậy nên, nếu muốn để không gian trong phòng nhìn "tươi xanh" hơn, bạn có thể lựa chọn những loại cây nhỏ hoặc thực vật thủy sinh và nên để cách xa giường ngủ.

Ngoài ra, nên tránh để các loại thực vật có gai như xương rồng, hoa hồng... trang trí phòng tân hôn. Nguyên nhân là do những chiếc gai nhọn mang hàm ý đối đầu, ăn miếng trả miếng khiến vợ chồng dễ làm tổn thương nhau.

7. Không đặt búp bê, hình nộm trong phòng

Trong truyền thuyết châu Âu cổ, người ta cho rằng búp bê là hiện thân của những bé gái xấu số, mang theo linh hồn của quỷ dữ. Vì vậy, những con búp bê (đặc biệt là loại có khiếm khuyết, thiếu một bộ phận nào đó trên cơ thể) thường mang tới những điềm không lành. Nhiều người còn tin rằng đặt búp bê hỏng hoặc có gương mặt kỳ dị trong phòng sẽ thường xuyên gặp ác mộng.

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Búp bê được cho là hiện thân của những bé gái xấu số, mang theo linh hồn của quỷ dữ - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, khoa học chứng minh rằng tâm lý con người có xu hướng sợ hãi trước những loại búp bê, gấu bông trông giống con người. Do đó, chúng ta nên tránh đặt búp bê trong phòng, đặc biệt là phòng tân hôn để tránh tác động xấu đến tinh thần.

8. Rượu vang và những đồ vật đi cùng

Đối với những cặp đôi mới cưới, những đồ vật liên quan đến rượu vang, ly uống thủy tinh... đặt trong phòng tân hôn sẽ tạo nguồn năng lượng âm. Theo phong thủy, rượu vang tượng trưng cho phụ nữ. Trong khi đó, từ "thủy tinh" đồng âm với "nỗi buồn kéo dài" trong tiếng Trung. Vì vậy, người ta thường kiêng không bày những vật dụng này trong phòng tân hôn để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của vợ chồng.

*Mọi thông tin trong bài viết đều mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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