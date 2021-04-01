5 độ tuổi ‘thời tới cản không nổi’, tiền bạc rủng rỉnh một bước lên mây

Theo chiêm tinh cổ học, người tuổi Đinh Mão thường là những người có tính cách chu đáo, tỉ mỉ, tận tâm và linh hoạt trong nhiều trường hợp. Nhờ lối sống lạc quan, lại học hỏi, thích nghi nhanh nên những người này có rất nhiều cơ hội để tiến thủ. Bên ngoài, họ là những con người thân thiện, khéo ăn nói nên cũng được các mối quan hệ xung quanh yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cần.

Trong thời gian từ tháng 4 trở đi, người tuổi Đinh Mão rất siêng năng và tập trung vào công việc. Ở chỗ làm, bạn được cất nhắc cho những trọng trách lớn, nắm giữ sự thành bại của dự án nhờ uy tín trước kia đã xây dựng. Một số người kinh doanh riêng sẽ "thuận buồm xuôi gió" trong việc nhập, xuất khẩu hàng hóa, gặp đối tác làm ăn lớn giúp bạn kiếm được không ít lời lãi cho bản thân.

Tuổi Kỷ Tỵ trong tử vi được nói là những người có tính cách quyết đoán, có tầm nhìn và rất thông minh khi biết "nhìn thời nhận thế". Họ luôn biết mục tiêu của bản thân và lập ra kế hoạch để từng bước nhỏ đạt được điều đó. Nhờ vậy mà trong cuộc sống công việc lẫn cá nhân đều rất thành công. Nhưng không vì vậy mà họ chấp nhận "dậm chân tại chỗ", mà luôn nhìn về phía trước, hướng tương lai tốt đẹp hơn.



Người tuổi Kỷ Tỵ có tầm nhìn xa trông rộng, luôn lên kế hoạch để đi từ những bước nhỏ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Chiêm tinh dự đoán, kể từ tháng 4 này, vận khí của những người tuổi Kỷ Tỵ sẽ cực kì tốt. Bạn sẽ gặp nhiều thay đổi mang tính "bước ngoặt" trong cuộc đời, đem lại nhiều thành tựu cho hiện tại và tương lai. Ngoài công việc hành chính, một số Kỷ Tỵ còn đảm nhận thêm các vai trò khác ở bên ngoài xã hội. Mục đích của các bạn là muốn cống hiến và cho đi.

Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Canh Ngọ thường có tính cách thân thiện, tốt bụng. Họ luôn nghĩ cho người khác và sống một cách tích cực. Trong công việc, những Canh Ngọ sẽ rất nghiêm túc, việc gì ra việc nấy và đặt hết tâm huyết hoàn thành nhanh nhất. Với sự nhiệt huyết và thành tâm của mình, những người này thường đạt được thành công ngoài mong đợi, được mọi người nể phục bằng chính sức lực của mình.



Người tuổi Canh Ngọ có tính cách thân thiện, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác nên được nhiều người yêu quý - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ tháng 4/2021 trở đi, những người tuổi Canh Ngọ sẽ đạt được nhiều bước tiến mới trong đời sống tình cảm cũng như công việc. Tài chính của bạn vào những tháng giữa năm sẽ vô cùng dồi dào, làm đâu thắng đó, vì trước đấy, bạn đã lên kế hoạch khá chi tiết. Một số người còn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng và kết hôn vào thời gian tới.

Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Theo chiêm tinh học, người tuổi Nhâm Thân thường rất coi trọng sự nghiệp, kể cả nam hay nữ, họ đều rất kiên trì, độc lập và tự chủ. Đối với họ, thành công và hạnh phúc là do chính bản thân mình nỗ lực tạo dựng nên, vì vậy điều họ quan tâm chính là quá trình từng bước đạt được điều mình muốn chứ không nhất thiết là kết quả ngay trước mắt. Dù khó khăn đến đâu họ cũng tìm cách khắc phục và giải quyết vấn đề, không để công việc bị đình trệ.

Người tuổi Nhâm Thân thường rất coi trọng sự nghiệp, trong bất kể chuyện gì, họ kiên trì, độc lập và tự chủ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, từ tháng 4 này trở đi, cuộc sống của những người tuổi Nhâm Thân sẽ có nhiều biến chuyển tốt mang tính tích cực. Bạn không còn bị vướng mắc bởi những rắc rối như các tháng trước, tình hình công việc tài chính ổn định, giúp bạn có một khoản vốn để bắt đầu thực hiện dự án kinh doanh nhỏ. Một số người sẽ đi nước ngoài du lịch hoặc định cư một thời gian. Đấy sẽ là lúc bạn bắt gặp nhiều cơ hội mới, mang lại nhiều ý tưởng phát triển lớn.

Người tuổi Bính Tý sinh năm 1996

Những người tuổi Bính Tý sinh ra vốn được trời phú cho trí thông minh, nhanh nhạy, lại khéo léo. Nhờ tầm nhìn sâu sắc và khả năng nắm bắt vấn đề, họ thường đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra. Không chỉ vậy, chính sự thông minh trong cách vận dụng ngôn ngữ, khiến tuổi Bính Tý không những khiến người khác yêu quý bởi sự thân thiện, mà còn phải nể phục vì độ sắc sảo của họ.

Người tuổi Bính Tý được trời phú cho trí thông minh, nhanh nhạy lại khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Theo chiêm tinh dự báo, từ tháng 4 này trở đi, tài lộc của người tuổi Bính Tý sẽ thăng hoa không ngừng, túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn trước rất nhiều. Bạn may mắn đón nhận phúc khí đổ về từ mọi phương, kể cả trên phương diện tình yêu lẫn sự nghiệp. Đây chính là thời điểm để bạn thể hiện tài năng và phát huy sự sáng tạo một cách mạnh mẽ nhất.

* Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.