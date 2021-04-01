Những loại cây tràn trề dương khí, trồng đúng long mạch sẽ MỞ CUNG TÀI LỘC, gia chủ phất lên trông thấy

Không chỉ là để làm đẹp cho ngôi nhà, những loại cây sau đây còn giúp tăng cường dương khí cho gia chủ, giúp chủ nhà kinh doanh thuận lợi, gia đình thêm phần hạnh phúc ấm êm.

Cây hồng leo Hoa hồng không chỉ đem lại vẻ đẹp tươi trẻ, mới lạ cho ngôi nhà mà hương thơm dễ chịu của nó cũng giúp tinh thần được thư giãn. Bên cạnh đó, cây hồng leo còn mang ý nghĩa là cây phong thủy khi nó mang đến năng lượng dương cho ngôi nhà, tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc ấm êm, giúp gia đạo trở nên thuận hòa, tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Theo phong thủy, nếu gia đình con gái lớn muốn mau chóng lấy chồng, thì nên trồng một khóm hồng leo trước nhà để sớm có may mắn, tin vui về đường tình duyên. Hoa hồng biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc - Ảnh: Internet Cây trúc Trúc là loại cây thuộc họ tre, rất dễ trồng dễ nuôi. Đây cũng là biểu tượng của tuổi thọ và sự mạnh mẽ kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Trúc luôn tươi xanh và sống tốt quanh năm. Chính sức sống mãnh liệt của loại cây này cũng giúp tăng cường dương khí, xua tan những xui rủi, đem lại nhiều may mắn phúc trạch cho gia đình.

Ngoài ra, trúc có thể được trồng bên hàng rào giúp bảo vệ và làm đẹp ngôi nhà, hoặc trồng trong khuôn viên sân nhà đều được, tùy vào diện tích.Bên cạnh tác dụng tăng vượng khí cho gia chủ, trúc cũng có tác dụng thanh lọc không khí tốt, đặc biệt có thể lọc cả khói thuốc lá và các chất độc khác. Trúc giúp thanh lọc không khí và đem đến điều lành - Ảnh: Internet Cây cau Theo kinh nghiệm dân gian thì nên trồng “chuối sau cau trước”, vì nhân dân ta quan niệm cây cau tượng trưng cho sự thịnh vượng, hạnh phúc gia đình. Hình dáng cây thẳng đứng, luôn vươn dài lên trên thể hiện cho sự ngay thẳng của con người. Bởi vậy, cây cau sẽ bảo vệ ngôi nhà khỏi những âm khí, xui rủi.

Theo phong thủy, hướng nhà tốt là hướng Nam hay cận Nam (Đông Nam, Tây Nam) để đón gió mát và tránh nắng Tây hay gió Bắc lạnh. Cây cau lại là cây thân cao thẳng, tán rộng nên rất phù hợp trồng trước nhà để không ngăn cản nắng sớm, gió mát và phúc lành vào nhà. Ngoài ra, cây cau còn ít rụng lá và có dáng vươn cao thẳng giúp tăng thêm vẻ đẹp cho không gian sống. 'Chuối sau cau trước' để tăng sinh khí cho ngôi nhà - Ảnh: Internet Cây lộc vừng Lộc vừng là một trong những loại cây cảnh rất được yêu thích. Ngoài vẻ đẹp bên ngoài giúp trang trí ngôi nhà thì ý nghĩa nó mang lại càng khiến người ta quý hơn. Ngay tại cái tên "lộc vừng" đã mang ý nghĩa là nhiều may mắn tài lộc, nó tượng trưng cho sự hưng thịnh, lộc lá dồi dào. Đồng thời, lộc vừng cũng là loại cây mang nhiều ý nghĩa tâm linh khi nó tích tụ khí nhiều, cân bằng âm dương, lộc vừng dễ trồng mà tuổi càng cao thì lượng khí trong cây càng nhiều. Từ đó, loại cây này có thể giúp người sống trong nhà luôn khỏe mạnh, thu hút được nhiều tài lộc. Lộc vừng đem lại tài lộc - Ảnh: Internet *Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 mẹo phong thủy nhà ở giúp gia chủ phát tài đổi vận, giàu có bất chấp, tương lai dễ thành tỷ phú Nếu làm đúng 3 mẹo phong thủy nhà ở dưới đây, gia chủ ngay lập tức sẽ phát tài phát lộc, thu hút của cải về chật nhà, bình an viên mãn ai cũng khao khát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-loai-cay-tran-tre-duong-khi-trong-dung-long-mach-se-mo-cung-tai-loc-gia-chu-phat-len-trong-thay-400484.html