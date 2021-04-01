50 ngày tới, 3 con giáp gặp vận hạn, hung tinh rình rập, cần 'CẨN THẬN ĐỦ ĐƯỜNG'

Tâm linh - Tử vi 01/04/2021 10:27

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này bị hung tinh rình rập vây hãm, vận trình gặp trắc trở, tài lộc giảm sút trong 50 ngày tới.

Tuổi Thìn

Dự báo công việc của người tuổi Thìn gặp vận hạn trong 50 ngày tới, không chỉ khó chạm tay vào cơ hội thăng tiến mà còn thường xuyên giải quyết những sự cố xảy ra bất ngờ. Về tài chính, tử vi ngày mới cho hay, trong tháng 4 đến đầu tháng 5 tới đây, người tuổi Thìn cũng khó giữ được tiền trong tay, tài lộc kém sắc đáng kể.

Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe và tình cảm của những người cầm tinh con Rồng trong tháng 4 cũng gặp nhiều bất trắc. Sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc khi phải lo nghĩ quá nhiều cho công việc, mang nhiều áp lực mà không được giải tỏa, lại phải lao đầu vào làm việc mà chịu cảnh ăn không ngon ngủ không yên. Quá stress cũng là nguyên nhân dẫn tới những biến cố, xung đột trong chuyện tình cảm, có nguy cơ rạn nứt.

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Tuổi Thìn gặp nhiều trắc trở - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 50 ngày tới đây, người tuổi Tỵ nên cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại, không nên chủ quan trong mọi việc và kế hoạch. Trong môi trường làm việc, tuổi Tỵ gặp những kẻ ganh ghét, bon chen gây nên những khó khăn không thể lường trước. Tình hình tài chính trong tháng này của người tuổi Tỵ cũng không mấy khả quan, tiền làm được bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu, có khi lấn sang cả tiền tích lũy, tiết kiệm trước đó. Nếu không cẩn thận trong quản lí tài chính, có thể sẽ lâm vào cảnh khốn đốn hơn.

Đường tình duyên trong tháng này có vẻ thuận lợi đối với người tuổi Tỵ độc thân, khi gặp được tình yêu, các cặp đôi có thể tính chuyện yên bề gia thất. Tuy nhiên, đối với các cặp vợ chồng thì lại gặp trắc trở khi không thể tìm được tiếng nói chung, dễ dẫn đến những bất hòa trong gia đình.

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Tuổi Tỵ cẩn thận gặp tiểu nhân - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Do hung tinh rình rập, đe dọa nên người tuổi Tuất trong tháng 4 đến giữa tháng 5 sẽ gặp nhiều sự cố bất ngờ, cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện. Theo tử vi ngày mới, tuổi Tuất có thể sẽ gặp nhiều căng thẳng mệt mỏi trong công việc khi khối lượng việc tăng mà lương thì vẫn dậm chân, nên dễ chán nản. Từ đó, dẫn tới tình trạng sức khỏe người tuổi Tuất cũng không được tốt, thể trạng suy yếu và thường xuyên mệt mỏi.

Tình duyên tuổi Tuất những ngày tới đây cũng ảm đạm khi người đã có gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia, người độc thân thì vẫn chưa tìm được tình yêu của đời mình.

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Tuổi Tuất tình duyên ảm đạm - Ảnh: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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