Có là 'vật báu tiền tỷ' cũng KHÔNG mang 7 vật này về nhà, kẻo xui tận mạng, vận đen đeo bám cả đời

Ông bà có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, có những thứ chúng ta nên kiêng mang vào nhà để tránh những điều xui xẻo mà nó mang tới.

Con người thường có tính tò mò những thứ mới lạ, tuy nhiên, có những món đồ nên tránh không bao giờ được phép mang về nhà. Theo quan niệm dân gian, đây là những vật mang năng lượng xấu, sẽ ảnh hưởng không tốt và mang xui xẻo đến người giữ nó. Dưới đây là 7 vật mà chúng ta cần tránh: 1. Đồ trang sức bằng đá quý cũ Có nhiều người thích sưu tầm đồ trang sức cũ, tuy nhiên đối với đồ trang sức cũ làm bằng đá quý thì nên cẩn thận. Nhiều người có thói quen đeo trang sức bằng đá quý như là bùa hộ mệnh, đá quý này sẽ hấp thụ sinh khí của chủ nhân và khi đeo một thời gian thì món đồ cũng sẽ mang cả tạp niệm và tai ương của người đó. Khi chúng ta đem chúng về nhà, đồng thời cũng là đem những điều xui xẻo của người chủ cũ sang cho mình.

Không mang đồ trang sức bằng đá quý cũ về nhà - Ảnh: Internet 2. Tiền, ví, phong bì Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng nhìn thấy tiền rơi ngoài đường. Có thể là người đi đường vô tình làm rớt, nhưng cũng có thể là họ cố ý rải tiền để xả xui. Nên khi nhặt tiền rơi ngoài đường đem về cũng là đang mang vận xui vào nhà. Ngoài ra, theo phong thủy, người bị rơi tiền rơi ví dù vô tình hay cố ý thì cũng là người đang gặp vận xui. Nếu ta nhặt tiền đó về cũng nghĩa là ta đang chấp nhận cái xui đó vận vào mình. Tiền rơi ngoài đường thường mang điềm xui - Ảnh: Internet 3. Hòn đá ven đường Nhiều người có sở thích trang trí sân nhà bằng đá cuội, tuy nhiên không phải đá cuội nào cũng có thể đem về nhà. Thời xưa, những người chết ngoài đường không được an táng đàng hoàng thường được người đi đường chôn cất giùm, chôn lấy làm phúc nên có thể chỉ dùng những hòn đá cuội ven đường để lấp mộ. Bởi vậy mà hòn đá ven đường chúng ta nhìn thấy trông có vẻ bình thường nhưng có thể đã được dùng cho việc chôn cất người chết nên nó sẽ mang vong hồn của người đó. Tất nhiên sẽ không tốt lành gì khi chúng ta mang những hòn đá này về nhà.

Đá ven đường có thể là đá mang vong hồn - Ảnh: Internet 4. Gương nứt Theo phong thủy, gương nứt là điều không mấy tốt đẹp, dù là gương nhặt ngoài đường hay gương của chính mình. Quan niệm dân gian cho rằng gương là vật dụng của phụ nữ, nó như bùa bảo vệ cho nhan sắc, tình duyên, hôn nhân gia đình. Vậy nên khi gương nứt thì không nên dùng nữa, việc mang gương nứt nhặt bên ngoài về lại càng kiêng kị. Gương nứt là điềm báo cho những bất hạnh - Ảnh: Internet 5. Búp bê Không lạ gì hình ảnh búp bê bị ám trong các phim kinh dị hay trong dân gian cũng dùng búp bê hình người để làm phép bùa chú. Búp bê mang hình người nên dễ trở thành nơi trú ngụ của các vong hồn, sinh ra linh tính và gây rắc rối cho người giữ nó. Tốt nhất không nên mang búp bê “không rõ nguồn gốc” về nhà. Nên cẩn thận với búp bê 'không rõ nguồn gốc' - Ảnh: Internet 6. Cành lá cây cổ thụ Thường các cây cổ thụ càng to ở gần các đền, chùa, miếu thường là nơi trú ngụ của các vong hồn. Nếu muốn hái lộc thì chúng ta nên tìm đến những cây nhỏ với tán lá không quá rộng mới an lành. Tránh hái những cây cổ thụ vì có thể mang vong về nhà. Cây cổ thụ thường là nơi các vong hồn trú ngụ - Ảnh: Internet 7. Ảnh của người lạ Mỗi tấm ảnh đều ẩn chứa một phần linh hồn của chủ nhân. Nếu người trong ảnh không phải người thân, chúng ta cũng không rõ nguồn gốc người đó sống chết thế nào, thì tốt nhất nên tránh. Không mang ảnh của người lạ về nhà - Ảnh: Internet *Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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