Nhà có 3 dấu hiệu này là phạm phải đại kỵ phong thủy cực nghiêm trọng, gia chủ hãy hóa giải ngay kẻo gặp họa sát thân

Tâm linh - Tử vi 03/03/2021 06:36

Nhà có những dấu hiệu này đã phạm phải đại kỵ phong thủy, nếu không tìm cách hóa giải gia chủ sẽ lành ít dữ nhiều, ốm đau triền miên.

Dưới đây chính là những đại kỵ phong thủy nhà ở, nếu đang phạm phải gia chủ hãy nhanh chóng tìm cách hóa giải kẻo họa ập xuống đầu, liên lụy cả gia đình. 

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Gia chủ nên trồng thêm những loại cây hợp phong thủy, có tán lá rộng để hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Nhà ở đối diện đền, chùa, miếu mạo

Các chuyên gia phong thủy chỉ rõ, đền, chùa, miếu mạo là nơi chốn linh thiêng, có dương khí rất lớn. Thế nên, nếu nhà ở gần, đặc biệt là đối diện những nơi này, gia chủ sẽ dễ gặp tai ương, sức khỏe ngày càng sa sút.

Thế nên, để bảo toàn bình an cho cả gia đình bạn hãy cố gắng tạo “vách ngăn” giữa nhà mình với những nơi chốn linh thiêng trên bằng việc xây tường cao, cổng nhà kín.

Đặc biệt, gia chủ nên trồng thêm những loại cây hợp phong thủy, có tán lá rộng để có thể cản bớt dương khí ùa vào nhà. 

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Gương bát quái sẽ đuổi vận đen ra khỏi nhà, giúp gia chủ thu hút tài khí - Ảnh minh họa: Internet

Nhà ngay ngã ba, ngã tư

Ngôi nhà ở ngay ngã ba, ngã tư có thể là vị trí đắc địa trong kinh doanh bởi có nhiều người qua lại, thu hút lượng khách hàng lớn. Thế nhưng, về phong thủy nhà ở thì đây lại là điều cấm kỵ, khiến gia chủ khó có cuộc sống yên ổn, người trong nhà thường mâu thuẫn, cáu gắt và khó lòng hòa thuận.

Để hạn chế rủi ro, xua đuổi xui xẻo gia chủ hãy đặt gương bát quái ở cửa chính của ngôi nhà. Gương không chỉ giúp phản chiếu, “hất” vận đen ra khỏi nhà bạn mà còn là vật phẩm phong thủy giúp gia chủ thu hút tài khí. 

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Khi đi ngủ gia chủ cần xoay mũi giày, dép hướng ra cửa, đừng hướng vào bên trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nhà gần đường ray tàu hỏa

Nhà gần đường ray xe lửa sẽ tạo ra luồng khí quẫn xoáy rất mạnh, khiến cuộc sống của gia chủ luôn bất an, lênh đênh và khó có ngày ổn định. Hơn cả, khói bụi, tiếng ồn khi tàu hỏa đi qua cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe của cả gia đình.

Để tránh những tác động xấu của đại kỵ phong thủy này, gia chủ hãy trồng nhiều cây xanh, có tường bao quanh và cách âm tốt.

Ngoài ra, khi đi ngủ gia chủ cần xoay mũi giày, dép hướng ra cửa, đừng hướng vào bên trong nhà kẻo vô tình “đưa đường chỉ lối” cho vận xui ập xuống đầu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.             

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