Tân Sửu 2021: Top con giáp lận đận tình duyên, bị 'trà xanh' chen ngang, dễ bị cắm sừng

Bị tiểu tam chen ngang, người mình hết lòng yêu thương phản bội nên những con giáp lận đận tình duyên này sẽ có năm Tân Sửu 2021 ngập trong nước mắt.

Bị sao xấu chiếu mệnh, “trà xanh” xuất hiện ly gián tình cảm nên 3 con giáp lận đận tình duyên này phải đề phòng rạn nứt. Nếu không sẽ nếm trải không ít khổ đau, bị phản bội hết lần này đến lần khác. Mùi sẽ nếm trải cảm giác bị cắm sừng không thương tiếc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Mùi là người sống tình cảm, chân thành và rất tinh tế. Thế nên, chỉ cần một thay đổi nhỏ nơi người mình yêu họ cũng dễ dàng nhận ra. Chính vì quá thông minh, khôn ngoan nên Mùi khiến đối phương ngày càng cẩn trọng để qua mặt họ.

Tân Sửu 2021, bị sao xấu chiếu mệnh nên chuyện tình duyên của Mùi không mấy thuận lợi. Chẳng những thường xuyên cãi nhau, gia đình bất hòa, xung đột liên tục, Mùi còn nếm trải cảm giác bị cắm sừng không thương tiếc. Nếu đang độc thân, dù khát khao được yêu thương Mùi cũng không thể có được chân ái đời mình trong năm nay.

Nếu cứ 'trồng cây si' mà chẳng có động thái gì thì đối phương sẽ đón nhận tình cảm của người khác - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, Sửu sẽ phải trải qua đường tình duyên đầy chông gai, thậm chí đứng bên bờ vực đổ vỡ. Do vận đào hoa quá mạnh nên Sửu rất dễ lầm đường lạc lối, ngoại tình bị phát hiện mà dẫn đến ly hôn, tan đàn xẻ nghé. Với Sửu đang độc thân, thay vì chờ vận đào hoa gõ cửa bạn hãy chủ động tiếp cận, lên kế hoạch chinh phục người mình thầm thương trộm nhớ. Nếu cứ “trồng cây si” mà chẳng có động thái gì thì đối phương sẽ đón nhận tình cảm của người khác. Mão hãy cẩn trọng kẻo kẻ thứ ba đang ngấm ngầm phá hoại gia đình bạn, khả năng ly hôn cao trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Là con giáp chung thủy, tử tế và hết lòng hết dạ vì người mình yêu nên Mão không hề toan tính bất cứ điều gì. Dù bị đối xử tệ bạc Mão vẫn chấp nhận bỏ qua tất cả để cho đối phương cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu. Thế nhưng, chính vì bạn quá bao dung nên đối phương sẽ xem nhẹ sự quan trọng của con giáp thiện lương này trong đời họ. Mão hãy cẩn trọng kẻo kẻ thứ ba đang ngấm ngầm phá hoại gia đình bạn, khả năng ly hôn cao trong năm nay. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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