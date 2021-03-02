Từ hôm nay trở đi, 3 con giáp được thần tài bám gót, đi đến đâu lộc lá theo chân đến đấy

Tâm linh - Tử vi 02/03/2021 16:07

Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, trời Phật hết lòng nâng đỡ nên những con giáp may mắn này sẽ tài vận dồi dào, thời tới muốn cản cũng không được.

Thời tới không cản nổi, từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 top con giáp may mắn ngút trời này sẽ lắm của nhiều tiền, lội ngược dòng ngoạn mục. 

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Tài lộc thăng hoa, tình duyên viên mãn, cả năm sung túc nên mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống thiện lương, chân thành và có trách nhiệm nên Mão sớm gặt hái thành công trong công việc, cuộc sống, đi đến đâu cũng được nể trọng. Sau những cạnh tranh không lành mạnh từ đồng nghiệp, con giáp bản lĩnh này đã dạy cho tiểu nhân bài học nhớ đời, phá bỏ rào cản để vươn lên làm đại gia.

Khổ tận cam lai, từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 Mão sẽ trở thành con giáp giàu sang chạm đỉnh. Tài lộc thăng hoa, tình duyên viên mãn, cả năm sung túc nên mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Mão. 

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Hỷ sự ập vào nhà, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc chính là phúc lộc Dần xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều kiên định, nhiệt huyết và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu. Dù nằm gai nếm mật Dần vẫn vượt qua tất cả để công thành danh toại, tiền tình mỹ mãn không ai sánh bằng.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ hôm nay trở đi Dần sẽ được cát tinh phù trợ, làm ăn một vốn bốn lời. Hỷ sự ập vào nhà, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc chính là phúc lộc Dần xứng đáng nhận được. 

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Vận đào hoa đeo bám còn giúp vận tình duyên của Ngọ thăng hoa, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo hơn người, tự lập và có khả năng làm chủ đời mình nên dù bị tiểu nhân ganh ghét, cấp trên chèn ép Ngọ vẫn phất lên ầm ầm, sự nghiệp ngày càng hưng thịnh. Chỉ cần chớp lấy thời cơ Ngọ ắt tự làm đại gia, đếm tiền mỏi tay cũng không xuể.

Số trời đã định, từ đây trở đi Ngọ sẽ muốn gì được nấy, tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Vận đào hoa đeo bám còn giúp vận tình duyên của Ngọ thăng hoa, hạnh phúc nồng nàn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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