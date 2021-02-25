Dù cuộc sống có hiện đại nhưng phong thủy vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là các lĩnh vực như: nhà cửa, các đồ dùng, cây cảnh phong thủy…Trong giới bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại cây phong thủy hợp mệnh Mộc .

Không những thế, cây Trúc nhật là cây phong thủy hợp mệnh Mộc . Đây là loài cây mang lại sự thịnh vượng, may mắn cho gia chủ. Đồng thời nó cũng tượng trưng cho khí chất thanh cao và tinh tế. Cây Trúc nhật rất thích hợp trang trí nơi văn phòng làm việc hoặc nhà ở. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý trong khâu chăm sóc vì giống cây này đòi hỏi sự tỉ mỉ cao.

Về đặc điểm bên ngoài thì cây Trúc nhật là loài cây có lá mỏng, dễ héo, do đó tránh phơi chúng ngoài nắng trong thời gian dài, thân hình Trúc nhật thanh mảnh và tinh tế. Trúc nhật cũng có nhiều kích thước khác nhau nên sẽ phù hợp với nhiều loại không gian.

Các cây phong thủy hợp mệnh Mộc nhất thường được mọi người lựa chọn là gì - Ảnh minh họa: Internet

Cây Vạn niên thanh

Nếu bạn đang tìm kiếm cây phong thủy cho người mệnh Mộc thì không gì phù hợp hơn cây Vạn niên thanh. Loài cây này không chỉ giúp gia chủ mệnh Mộc tăng tài vận mà còn mang lại nhiều may mắn cùng sự sung túc. Màu xanh tươi của lá là biểu trưng cho nguồn năng lượng luôn luôn tươi mới.

Ngoài ra, cây Vạn niên thanh còn có nhiều công dụng tốt như: hút từ tính, khí độc ở môi trường xung quanh, đặc biệt là những đồ vật điện tử. Từ đó bảo vệ sức khỏe gia chủ khỏi những tác nhân xấu. Hơn thế, vẻ ngoài của loài cây này rất trang nhã nhưng không quá phô trương, phù hợp với nhiều loại không gian.

Cây Vạn niên thanh có nhiều công dụng tốt như: hút từ tính, khí độc ở môi trường xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Cây Tùng thơm

Nếu bạn đang có ý định tìm cây phong thủy để bàn cho người mệnh Mộc thì cây Tùng thơm rất phù hợp. Cây khi trồng trong chậu nhỏ mang vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, cả cây toát lên vẻ tươi mát, có nhiều cành con và lá. Hơn nữa, khi bạn trồng Tùng thơm trong nhà còn có một tác dụng vô cùng ấn tượng đó là đuổi muỗi.

Về ý nghĩa phong thủy, cây Tùng thơm rất tốt cho người mệnh Mộc vì mang đến nhiều may mắn, điều tốt lành, giúp xua đuổi điềm xấu và cân bằng tinh thần cho con người. Nhiều người còn tin rằng, cây Tùng thơm còn giúp gia chủ dễ gặp quý nhân phù trợ nên công việc thuận lợi và thăng tiến tốt.

Cây Tùng thơm khi trồng trong chậu nhỏ mang vẻ ngoài nhỏ nhắn - Ảnh minh họa: Internet

Cây Ngũ gia bì xanh

Mặc dù không phải là loại cây quá quen thuộc với nhiều người nhưng cây Ngũ gia bì xanh vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng những người mang mệnh Mộc. Cây có vẻ ngoài xinh xắn, toát ra màu xanh tươi mát, cành lá thanh mảnh, khi trồng trong chậu nhỏ thì vô cùng gọn gàng và thích hợp để bàn làm việc.

Cây Ngũ gia bì xanh mang ý nghĩa khích lệ động viên tinh thần, làm cho người sở hữu đạt được trạng thái cân bằng trong công việc và cuộc sống. Màu xanh đặc trưng của lá ngũ gia bì còn tượng trưng cho sức sống ngập tràn cùng hy vọng tốt đẹp.

Cây Ngũ gia bì xanh mang ý nghĩa khích lệ động viên tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Cây cau Tiểu trâm

Nếu bạn đang băn khoăn với câu hỏi: “Mệnh Mộc hợp với cây phong thủy nào?” thì cây cau Tiểu trâm có lẽ là một lựa chọn tốt. Cây có vẻ ngoài thon gọn, mảnh mai và tinh tế, có thể thích nghi ở môi trường đất cũng như thủy sinh. Hơn nữa còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: hút chất độc sinh ra từ đồ điện tử xung quanh như benzene, formaldehyde, khả năng lọc khói thuốc lá vô cùng độc đáo. Cây cau Tiểu trâm tượng trưng cho sức khỏe dồi dào cùng những điều may mắn luôn hiện hữu.

Cây cau Tiểu trâm tượng trưng cho sức khỏe dồi dào cùng những điều may mắn luôn hiện hữu - Ảnh minh họa: Internet

Cây Trường sinh

Cây Trường sinh là loài cây có khả năng tương thích với nhiều môi trường khác nhau cùng sức sống mạnh mẽ đúng như cái tên của nó. Tuy nhiên, để cây đạt trạng thái tốt nhất thì bạn nên tưới nước khoảng 2 đến 3 lần mỗi ngày vì Trường sinh là cây ưa nước, không nên tưới nhiều nước vì cây sẽ bị úng.

Về ý nghĩa phong thủy thì cây Trường sinh rất hợp với người mệnh Mộc. Cây mang lại sức sống mạnh mẽ, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Từ đó giúp cho gia chủ có một sức khỏe dồi dào, hạn chế vận xui cũng như bệnh tật.

Cây Trường sinh là loài cây có khả năng tương thích với nhiều môi trường khác nhau cùng sức sống mạnh mẽ đúng như cái tên của nó - Ảnh minh họa: Internet

Cây Ngọc bích

Cây Ngọc bích còn được biết đến với cái tên quen thuộc là sen đá. Đây là loại cây được rất nhiều bạn trẻ ngày nay ưa chuộng vì có sức sống bền bỉ, không quá ưa sáng và cũng không quá ưa nước. Bạn chỉ cần đặt chậu sen đá ở nơi thoáng mát và tưới nước đều đặn mỗi ngày là cây có thể sống tốt. Đây là loài cây rất thích hợp để nơi bàn làm việc cho những người mệnh Mộc.

Về ý nghĩa phong thủy thì cây Ngọc bích tượng trưng cho sự bền lâu trong mối quan hệ bạn bè cũng như tình cảm, sức sống mãnh liệt. Từ đó mang lại sức khỏe, sự may mắn cho gia chủ.

Những cây phong thủy kể trên sẽ giúp cho gia chủ mệnh Mộc cảm thấy an yên trong lòng, từ đó đảm bảo sức khỏe tốt và sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, bạn chỉ nên xem những thông tin về phong thủy ở mức độ tham khảo, không nên quá tin vào nó dẫn đến mê tín dị đoan. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cây phong thủy hợp mệnh Mộc có thể giúp ích cho các bạn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.