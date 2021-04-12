Theo tử vi 12 con giáp, trong tháng 3 âm lịch, top 3 con giáp tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Mùi có nguy cơ cao bị kẻ gian nhòm ngó, bày mưu hãm hại.
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Tuổi Mão
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão tính tình khá nhẹ nhàng, hay chiều lòng mọi người và thường không dám nói lên suy nghĩ của bản thân, điều đó vô tình khiến bạn trở nên nhu mì trong mắt người khác, dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Tháng 3 âm lịch này, con giáp này rất dễ gặp phải kẻ tiểu nhân hãm hại ở chỗ làm. Kẻ gian sẽ tranh cướp thành tích, tiền bạc, thậm chí cả địa vị của tuổi Mão khiến bạn bị cấp trên la mắng. Vì vậy, các Mão hãy thận trọng, đừng quá tin tưởng ai đó và khi cần thiết, hãy tỏ ra cứng rắn hơn.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu là người có tài nhưng không gặp thời. Dù bạn có cố gắng, nỗ lực bao nhiêu thì trong thời gian này, vì bị người khác phá hoại nên kết quả đạt được không được như ý.
Tháng 3 âm lịch, vì không thể phủ nhận sự thăng tiến nhanh chóng của những con giáp này trong đợt vừa qua nên nhiều người sinh ra ganh ghét, đố kỵ, bày mưu hãm hại, tìm mọi cách chê bai, hạ thấp tuổi Dậu. Ngoài ra, kẻ tiểu nhân còn lợi dụng sự tin người của các Dậu để hợp tác đầu tư, khiến con giáp mất cả tiền lẫn bạn.
Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi trong tháng 3 âm lịch này tuy đạt được nhiều thành công, tiền bạc đầy nhà, ăn tiêu không hết. Tuy nhiên, điểm yếu của những con giáp này lại quá phô trương, khiến nhiều kẻ gian bị thu hút. Thậm chí, còn nhân lúc các Mùi lơ là cảnh giác, đột nhập nhà cửa để ăn cắp, ăn trộm.
Mặc dù giàu có tới đâu, nhưng trong tháng âm này, các bạn Mùi nên cẩn thận, tránh phô trương kẻo thiệt hại đến bản thân. Ngoài ra, dù tốt tới đâu, cũng không nên mang hết sự thật, tâm can ra để nói cho một người khác. Bởi vì tư lợi, họ có thể quay lại “cắn” bạn bất cứ lúc nào.
* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.