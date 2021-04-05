Những con giáp nữ mang mệnh 'nữ vương', đàn ông lấy được ắt sẽ 'lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 05/04/2021 22:05

Theo lá số tử vi, top 3 con giáp nữ tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Dậu sinh ra mang mệnh vượng phu, đàn ông nào lấy làm vợ sự nghiệp sẽ mau chóng thăng tiến, có "của ăn của để" ắt không phải lo nghĩ.

Tuổi Dần

Theo lá số tử vi, những người phụ nữ tuổi Dần thường rất thông minh, sắc sảo. Họ là những con người có khả năng độc lập trong cuộc sống. Với vận mạng lớn, phúc khí lan toả giúp mọi người xung quanh hưởng lây. Đây là con giáp mang mệnh nữ vương, được ví như cây đại thụ, có thể toả bóng mát, che chở cho những vật xung quanh.

Trời sinh phụ nữ tuổi Dần có cá tính mạnh và kiên cường, không chỉ tự xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân mà còn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho chồng.

Mang mệnh vượng phu, đàn ông lấy được vợ tuổi Dần, con đường công danh sự nghiệp sắt sẽ "thăng khoa khởi sắc".

La so tu vi
 Phụ nữ tuổi Dần mang mệnh vượng phu, đàn ông lấy được sự nghiệp ắt sẽ 'thăng hoa khởi sắc' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo lá số tử vi, những phụ nữ sinh tuổi Ngọ thường thích sự tự do, phóng khoáng, không muốn bị ràng buộc. Tuy nhiên, khi trở thành người phụ nữ của gia đình, nhờ khả năng hoạt ngôn và ăn nói khéo léo, họ không những trở thành tri kỉ của chồng, mà ra ngoài xã hội còn rất thành công trong vấn đề làm ăn ngoại giao.

Phụ nữ tuổi Ngọ có con mắt tinh tế và rất biết nhìn người. Họ dễ dàng trở thành "cánh tay phải" đắc lực của chồng, thông thường những lời khuyên, góp ý của vợ Ngọ đưa ra sẽ giúp chồng có cách nhìn khách quan hơn, để đi đến quyết định cuối cùng sáng suốt.

Đàn ông càng nghe lời vợ tuổi Ngọ tài vận sẽ càng dồi dào, sự nghiệp thăng tiến.

Những con giáp nữ mang mệnh 'nữ vương', đàn ông lấy được ắt sẽ 'lên như diều gặp gió' - Ảnh 2
 Phụ nữ tuổi Ngọ rất tinh tế, biết nhìn người và có tài ngoại giao tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo lá số tử vi, nhắc đến tuổi Dậu là nghĩ ngay đến người làm việc chăm chỉ, cần mẫn. Những người phụ nữ tuổi Dậu thường rất siêng năng, luôn giữ sự độc lập nhất định và biết cách lên kế hoạch tổ chức, sắp xếp mọi việc sao cho hoàn hảo nhất. Nhờ vậy, họ cũng được xem là một nữ vương mang lại phúc lợi cho chồng.

La so tu vi 2
 Phụ nữ tuổi Dậu sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc, giúp đỡ chồng thăng tiến, 'nở mày nở mặt' - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông nếu có vợ sinh tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn, vì đây là những người phụ nữ của gia đình, tuy có tài nhưng sẵn sàng "lùi" về phía sau để giúp chồng "nở mày nở mặt", đạt được thành công.

* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

20 ngày tới, top 3 con giáp ‘làm đâu thắng đó’, ‘phát tài phát lộc’, tiêu sắm 'thả ga' không phải lo nghĩ

20 ngày tới, top 3 con giáp ‘làm đâu thắng đó’, ‘phát tài phát lộc’, tiêu sắm 'thả ga' không phải lo nghĩ

Tử vi tuần mới dự đoán, trong 20 ngày tới đây, top 3 con giáp tuổi Tuất, tuổi Dần và tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian vừa qua mà thành quả 3 con giáp này đạt được khiến nhiều người phải "ngước nhìn".

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi ngày mới tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 57 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 0 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường