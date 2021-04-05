Những con giáp nữ mang mệnh 'nữ vương', đàn ông lấy được ắt sẽ 'lên như diều gặp gió'

Theo lá số tử vi, top 3 con giáp nữ tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Dậu sinh ra mang mệnh vượng phu, đàn ông nào lấy làm vợ sự nghiệp sẽ mau chóng thăng tiến, có "của ăn của để" ắt không phải lo nghĩ.

Tuổi Dần Theo lá số tử vi, những người phụ nữ tuổi Dần thường rất thông minh, sắc sảo. Họ là những con người có khả năng độc lập trong cuộc sống. Với vận mạng lớn, phúc khí lan toả giúp mọi người xung quanh hưởng lây. Đây là con giáp mang mệnh nữ vương, được ví như cây đại thụ, có thể toả bóng mát, che chở cho những vật xung quanh. Trời sinh phụ nữ tuổi Dần có cá tính mạnh và kiên cường, không chỉ tự xây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân mà còn có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho chồng.

Mang mệnh vượng phu, đàn ông lấy được vợ tuổi Dần, con đường công danh sự nghiệp sắt sẽ "thăng khoa khởi sắc". Phụ nữ tuổi Dần mang mệnh vượng phu, đàn ông lấy được sự nghiệp ắt sẽ 'thăng hoa khởi sắc' - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Theo lá số tử vi, những phụ nữ sinh tuổi Ngọ thường thích sự tự do, phóng khoáng, không muốn bị ràng buộc. Tuy nhiên, khi trở thành người phụ nữ của gia đình, nhờ khả năng hoạt ngôn và ăn nói khéo léo, họ không những trở thành tri kỉ của chồng, mà ra ngoài xã hội còn rất thành công trong vấn đề làm ăn ngoại giao.

Phụ nữ tuổi Ngọ có con mắt tinh tế và rất biết nhìn người. Họ dễ dàng trở thành "cánh tay phải" đắc lực của chồng, thông thường những lời khuyên, góp ý của vợ Ngọ đưa ra sẽ giúp chồng có cách nhìn khách quan hơn, để đi đến quyết định cuối cùng sáng suốt. Đàn ông càng nghe lời vợ tuổi Ngọ tài vận sẽ càng dồi dào, sự nghiệp thăng tiến. Phụ nữ tuổi Ngọ rất tinh tế, biết nhìn người và có tài ngoại giao tốt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Theo lá số tử vi, nhắc đến tuổi Dậu là nghĩ ngay đến người làm việc chăm chỉ, cần mẫn. Những người phụ nữ tuổi Dậu thường rất siêng năng, luôn giữ sự độc lập nhất định và biết cách lên kế hoạch tổ chức, sắp xếp mọi việc sao cho hoàn hảo nhất. Nhờ vậy, họ cũng được xem là một nữ vương mang lại phúc lợi cho chồng. Phụ nữ tuổi Dậu sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc, giúp đỡ chồng thăng tiến, 'nở mày nở mặt' - Ảnh minh họa: Internet Những người đàn ông nếu có vợ sinh tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn, vì đây là những người phụ nữ của gia đình, tuy có tài nhưng sẵn sàng "lùi" về phía sau để giúp chồng "nở mày nở mặt", đạt được thành công. * Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

20 ngày tới, top 3 con giáp ‘làm đâu thắng đó’, ‘phát tài phát lộc’, tiêu sắm 'thả ga' không phải lo nghĩ Tử vi tuần mới dự đoán, trong 20 ngày tới đây, top 3 con giáp tuổi Tuất, tuổi Dần và tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian vừa qua mà thành quả 3 con giáp này đạt được khiến nhiều người phải "ngước nhìn".

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