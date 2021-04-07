4 nét tướng phú quý ở phụ nữ sinh ra 'ngậm thìa vàng', số phận sắp đặt trở thành 'nữ cường nhân'

Phụ nữ sở hữu vầng trán cao rộng là người thông minh, tài giỏi và có óc quan sát, sinh ra có mệnh phú quý, quyền lực hơn người nên sự nghiệp thường sẽ dễ thành công và trở thành sếp khi còn khá trẻ. Họ thường được tu dưỡng nghiêm túc về đạo đức và trí tuệ. Tuy nhiên, nếu người khác "giở trò" lươn lẹo để lường gạt hay qua mặt mẫu phụ nữ này sẽ không được như ý, họ thừa tỉnh táo, bản lĩnh để nhận ra những ai đểu giả với mình.

Người sở hữu vầng trán cao rộng luôn có suy nghĩ chín chắn, biết tính toán trước sau. Vì vậy, luôn được những người xung quanh tin tưởng, nể phục. Càng về hậu vận, họ càng làm ăn phát đạt, giàu có không ai sánh bằng.

Mũi cao và đầy đặn

Trong nhân tướng học, mũi được coi là vị trí giữ tiền tài và là nét quý tướng mang lại phúc lộc trời cho. Người sở hữu chiếc mũi to, sống mũi cao, sáng mịn chứng tỏ là người có tương lai vô cùng tốt, cuộc đời giàu có, nhàn hạ. Tiền bạc không phải suy nghĩ, công việc hanh thông, thuận lợi. Cánh mũi càng nở tròn và đầy đặn thì chủ nhân càng giàu sang, phú quý.

Phụ nữ có tướng mũi cao và cánh mũi đầy đặn sẽ hưởng cuộc đời giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng là mẫu người tính tình phóng khoáng, bao dung, độ lượng và hết lòng vì bạn bè. Chính vì điều này mà trong xã hội họ có rất nhiều mối quan hệ tốt.

Lông mày thanh thoát

Phụ nữ sở hữu lông mày thanh thoát, không quá ít hoặc quá nhiều, cân đối phù hợp với gương mặt thường là những người thông minh, tài trí, con đường học vấn vô cùng phát triển. Trên con đường sự nghiệp, họ gặt hái được nhiều thành công, có địa vị, tiếng tăm trong xã hội.

Lông mày thanh thoát là biểu tượng cho người phụ nữ thông minh, tài trí, con đường học vấn cao - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có tướng này giỏi giang việc nhà, đảm đang tháo vát, không những có sức khỏe tốt mà còn có năng lực kiếm tiền và quản lý chi tiêu hợp lý. Hậu vận cực kì sung sướng, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, sau này sẽ hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Đôi môi hình trái tim

Đôi môi có đường nét hình trái tim được cho là hình mẫu một đôi môi đẹp với phụ nữ, không chỉ đẹp, nó còn toát lên sự gợi cảm và ngọt ngào, thể hiện sự nữ tính. Phụ nữ có đường nét môi rõ ràng ôm trong mình nhiều hoài bão, tham vọng lớn và có ý chí kiên cường. Nhờ vậy, từ sớm đã đạt được nhiều thành tích vang dội, được người người nể phục.

Phụ nữ sở hữu đôi môi đường nét trái tim thường có nhiều hoài bão và tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, phụ nữ có nét môi hình trái tim thường sở hữu giọng nói thanh và hấp dẫn người nghe, có thể được sống trong nhung lụa từ bé và không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.

*Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.