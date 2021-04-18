Vừa qua tháng 5, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền tài đổ bộ như 'vũ bão', làm đâu lãi đó

Tâm linh - Tử vi 18/04/2021 07:05

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp may mắn này trong tháng 5 tới sẽ đạt nhiều thành tựu đáng nể trong cuộc sống, danh vọng và địa vị cao, tiền tài ập về như thác đổ, làm một hưởng mười, ngồi không cũng có số hưởng bằng người khác làm cả một năm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sinh ra vốn chăm chỉ, cần cù có tiếng. Bên cạnh đó, họ là người có quyết tâm cao độ, tham vọng cao, từng bước đi của những người này tuy chậm nhưng lại rất chắc chắn. Nhờ vậy, thường sẽ đạt được vị trí cao trong xã hội và nhận được nhiều nể phục vì là con người "đánh đâu thắng đó". 

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 Tháng 5 tới này, tuổi Sửu sẽ có công danh vô cùng viên mãn, con đường sự nghiệp rộng mở, khả năng cao được đề bạt làm lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 5 tới này, tuổi Sửu sẽ có công danh vô cùng viên mãn, con đường sự nghiệp rộng mở, có dấu hiệu thăng quan tiến chức, khả năng cao được đề bạt làm lãnh đạo. Tuy nhiên, vì sự thay đổi diễn ra đột ngột nên bạn chưa dám tin chắc vào bản thân. Chính vì vậy, tuổi Sửu càng ra sức làm việc, nỗ lực hết mình để chứng minh cho mọi người thấy, kết quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng với năng lực của bản thân.  

Tuổi Tý

Trong 12 con giáp, người tuổi Tý chính là con giáp vô cùng tinh nhanh, thông minh hơn người. Bạn sinh ra với lợi thế tốt hơn người khác rất nhiều. Nhờ khả năng tự tìm hiểu, có óc quan sát tốt và học hỏi bất cứ điều gì cũng rất nhanh, con giáp này đạt được nhiều thành công vang dội ngay từ trước tuổi 30.

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Tháng 5 tới, những người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn trong cuộc sống, gặp dữ hóa lành lại còn thu về 'bộn' tiền - Ảnh minh họa: Internet

Chiêm tinh học dự đoán, vào tháng 5 tới đây, những người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi to lớn trong cuộc sống. Bản mệnh được Thân tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên dù gặp dữ cũng hóa lành, nhờ vậy thu về "bộn" tiền, trong khi nhiều người làm lụng vất vả cả năm chẳng ra. Bên cạnh đó, con đường tình duyên của các Tý cũng rất tốt, bạn có thể sẽ tìm được một nửa "mảnh ghép" phù hợp với mình. 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được mệnh danh là con giáp mạnh mẽ, có tài lãnh đạo bẩm sinh bậc nhất trong 12 con giáp. Những người này thường có con mắt rất biết nhìn người, chỉ cần để ý một chút, họ sẽ ngay lập tức nhận ra ai có điểm mạnh, điểm yếu như thế nào. Nhờ vậy, mà các Dần thường rất được trọng dụng, giao phó cho đảm nhiệm trọng trách lớn lao. 

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 Tháng 5 tới, công việc của tuổi Dần vô cùng thuận lợi, tiền tài, danh vọng sẽ đến với bạn nhanh như 'vũ bão' - Ảnh minh họa: Internet 

Tử vi ngày mới cho hay, trong thời gian tháng 5 tới, công việc của con giáp tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi, hanh thông. Con giáp này vô cùng tài giỏi và rất biết cách thể hiện tài năng của mình trước công chúng. Bởi vậy, những gì họ đạt được hoàn toàn đến từ sự công nhận từ mọi người chứ không phải là may mắn. Tuy nhiên, vì thành công quá sớm, dễ có người ghen tỵ với bạn. Các Dần chỉ cần tập trung vào việc mình đang làm, không quá để ý đến gièm pha thì ắt tiền tài, danh vọng sẽ đến với bạn nhanh như "vũ bão". 

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Phụ nữ có 5 phúc tướng này thì chồng được nhờ cả đời, tay không cùng chồng gầy dựng sự nghiệp khiến ai cũng nể phục

Phụ nữ có 5 phúc tướng này thì chồng được nhờ cả đời, tay không cùng chồng gầy dựng sự nghiệp khiến ai cũng nể phục

Theo nhân tướng học, người sở hữu phúc tướng này, càng lớn tuổi lại càng phúc đức, sau 35 tuổi đa số đều giàu có viên mãn.

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