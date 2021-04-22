Đúng giờ Ngọ ngày 23/4, 3 con giáp may mắn nhất ngày, được ƠN TRÊN độ mạng, BẠC TỶ về tay, thức trắng đêm để đếm tiền

12 con giáp tử vi 22/04/2021 12:02

Khổ tận cam lai, tử vi 12 con giáp cho hay, đây là top con giáp may mắn nhất ngày 23/4, sẽ có cơ hội đổi đời ngoạn mục, tiền bạn ùn ùn đổ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt chỉ sau 1 trưa.

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và biết trên biết dưới. Đứng trước những khó khăn, thất bại, người tuổi Dậu chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Càng chông gai, khó khăn, con giáp tuổi Dậu lại càng mạnh mẽ tiến về phía trước, từng bước khẳng định giá trị và sức chiến đấu của chính mình. 

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, đúng ngày 23/4 tới, Dậu sẽ có cơ hội đổi đời, trở thành con giáp sung túc đủ đầy hiếm ai bì kịp, còn khiến bạn bè hờn ghen. Chỉ cần nắm bắt cơ hội trời cho, Dậu muốn gì sẽ được nấy, không chỉ ngày này mà cả những ngày kế tiếp của tháng 4/2021, Dậu sẽ ngập trong nhung lụa.

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Ngày 23/4 tới, Dậu sẽ có cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Mùi

Chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm trong công việc nên từ cấp trên, đối tác đến đồng nghiệp, bạn bè đều hết lòng kiêng nể tài năng của những người tuổi Mùi, kể cả là nam hay nữ. Trong ngày 23/4 này, Mùi sẽ khá bận rộn với hàng tá công việc ập xuống đầu. Thế nhưng, thay vì than vãn, Mùi hãy nên tận dụng triệt để thế mạnh, tài năng để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Khổ tận cam lai, may mắn cuối cùng rồi sẽ mỉm cười với Mùi, giúp con giáp này làm đâu thắng đó, tiền của lũ lượt chui vào két sắt. Thức trắng đêm để đếm tiền, càng về cuối tháng càng hưng thịnh, vượng phát là phúc phần Mùi xứng đáng nhận được trong những ngày này. 

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Mùi hãy nên tận dụng triệt để thế mạnh, tài năng để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhẹn, năng động, hoạt bát và thông minh nên Tý là tuổi thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo, bay nhảy. Càng mở rộng khám phá bản thân, càng dám ước mơ và dấn thân sang nhiều dự án mới, Tý càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Những khó khăn, gian khổ đã qua, trong những ngày cuối tháng 4/2021, người cầm tinh con Chuột sẽ tìm được cơ hội để sở hữu cuộc sống sung túc đủ đầy, viên mãn hạnh phúc. Đó cũng là cuộc sống mà các Tý bấy lâu nay vẫn thầm ước ao. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp nhắc nhở, Tý hãy chăm lo cho sức khỏe, tránh quá sa đà vào công việc kẻo rước bệnh vào thân. 

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Tý hãy chăm lo cho sức khỏe, tránh quá sa đà vào công việc kẻo rước bệnh vào thân - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Năm 2021 - 2022: Vận mệnh an bài, 3 tuổi được THẦN TÀI dung túng, gom hết của nả trong thiên hạ, hưởng lạc giàu sang không lo nghĩ

Năm 2021 - 2022: Vận mệnh an bài, 3 tuổi được THẦN TÀI dung túng, gom hết của nả trong thiên hạ, hưởng lạc giàu sang không lo nghĩ

Theo tử vi 12 con giáp, dưới đây là 3 tuổi may mắn nhất trong năm 2021 - 2022. Được Thần Tài ưu ái, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

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