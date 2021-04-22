Đúng 6h ngày 24/4, những tuổi may mắn hơn người, Thần Tài chấm tên, số THƯỢNG LƯU bày sẵn, tiền đồ rực rỡ ai ai cũng phát hờn

12 con giáp tử vi 22/04/2021 18:15

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, đây là 3 con giáp may mắn hơn người, vận trình đại cát đại lợi, hỷ sự lâm môn, tiền của ập vào nhà, thăng chức tăng lương nhanh chóng khiến bạn bè đỏ mắt ganh tỵ.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp thông minh, có đầu óc kinh doanh và biết nắm bắt cơ hội, tiên phong đi trước để giành lấy lợi thế trên mọi lĩnh vực. Đây chính là lý do vì sao dù không có ai nâng đỡ dìu dắt, người cầm tin con Rồng vẫn có thể vươn lên làm giàu, tự làm đại gia số má. Càng về hậu vận, con giáp may mắn tuổi Thìn này lại càng ăn nên làm ra, sống đời thượng lưu, bạn bè đỏ mắt ghen tỵ. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, ngày 24/4 sẽ mở ra cơ hội làm ăn cho các Thìn. Chẳng những giúp con giáp này trở thành người giàu sang vô đối, thời cơ có một không hai này còn giúp họ may mắn trong chuyện tiền bạc, sự nghiệp, công danh và tình duyên. Tử vi 12 con giáp lưu ý, Thìn hãy tận dụng nguồn lợi lớn để đầu tư thêm, giúp tiền đẻ ra tiền. 

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Thìn hãy tận dụng nguồn lợi lớn để đầu tư thêm, giúp tiền đẻ ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dám dấn thân, ham học hỏi, năng động lại cực nhanh nhẹn nên người tuổi Ngọ là tuổi luôn được cấp trên trọng dụng, đối tác kiêng nể trong công việc. Thành công trong sự nghiệp, gặt hái được những thành quả hơn người và không ngừng trau dồi bản thân nên càng về hậu vận, cuộc sống của Ngọ càng rực rỡ xán lạn.

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 24/4, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp của mình khi liên tục được cấp trên cất nhắc và để mắt giao cho dự án lớn. Với Ngọ đang làm ăn buôn bán, một vốn bốn lời, kinh doanh suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, tiền chất chật nhà, tiêu pha xả láng là lá số tử vi được an bài sẵn cho con giáp này. 

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Ngày 24/4, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng tài giỏi, can trường, bản lĩnh và có gan tiên phong làm giàu. Càng khó khăn, người cầm tinh con Hổ càng muốn chinh phục, càng cực nhọc họ càng không nản chí vươn lên. Có chí lớn, giỏi mưu lược lại nhìn xa trông rộng, con giáp tài năng tuổi Dần đã sớm khẳng định được vị trí của mình trong cuộc sống. 

Khổ tận cam lai, từ ngày 24/4, con giáp này bắt đầu được Thần Tài để ý, rót lộc lá vào túi. Vận trình Dần đắc tài đắc lộc, bội thu bạc tiền. Làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi, sung sướng an nhàn chính là những gì người tuổi Dần nắm chắc trong tầm tay. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp lưu ý, Dần không nên khoa trương thân thế và của nả, tránh bị tiểu nhân dòm ngó dính họa tiêu tán tài sản. 

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Dần không nên khoa trương thân thế và của nả, tránh bị tiểu nhân dòm ngó dính họa tiêu tán tài sản - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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